Форвард «Ахмата» Конате о чеченской кухне: «Нигде так галушки не готовят. Пытался найти в Москве – ничего похожего»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о любви к чеченской кухне.

– Я ехал в республику с той же религией, что у меня. Мне сразу же здесь понравилось: и чеченцы, и их культура, и кухня. Особенно galushka. Знаешь же, что это?

– Думал, в Чечне блюдо называется жижиг-галнаш.

– Именно. Нигде больше так галушки не готовят. Пытался найти в Москве – борщ там я обожал, – но ничего похожего на чеченские галушки.

Постоянно их ем в Грозном! Правда, тут надо быть осторожным: очень калорийно. Но уж после игры удержаться не могу, – сказал форвард сборной Буркина-Фасо и « ».

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