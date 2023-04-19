Форвард «Ахмата» Конате о чеченской кухне: «Нигде так галушки не готовят. Пытался найти в Москве – ничего похожего»

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Буркина-Фасо Мохамед Конате Здоровье Питание Футбол

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о любви к чеченской кухне.

– Я ехал в республику с той же религией, что у меня. Мне сразу же здесь понравилось: и чеченцы, и их культура, и кухня. Особенно galushka. Знаешь же, что это?

– Думал, в Чечне блюдо называется жижиг-галнаш.

– Именно. Нигде больше так галушки не готовят. Пытался найти в Москве – борщ там я обожал, – но ничего похожего на чеченские галушки.

Постоянно их ем в Грозном! Правда, тут надо быть осторожным: очень калорийно. Но уж после игры удержаться не могу, – сказал форвард сборной Буркина-Фасо и «Ахмата».

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12 комментариев

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varlan
Ответ Iuasamotu
Галушки - это украинское блюдо.
Да, но у нас это галнаш называется. Жижиг это мясо в переводе а галнаш это галушки, мясо с галушками, бульоном и с чесночным соусом. Кто не пробовал, советую
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Bashibuzuck
Галушки добрая тема👍
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Клим Сладков
Жижиг-галнаш и правда топ.
Ещё нигде больше не видел, чтобы в супермаркете килограммами продавали замороженные галушки.
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&_Bishep_&
Некоторые комментаторы НТВ+ (МатчТВ) ярые любители джижиг галнаш.Знакомый иногда приглашал их после работы на матче посидеть в кафе : шашлык? птица? мясо по тайски? ..-нееее, только джижиг галныш!
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muslim95
Ответ teddy10
Галушки в Грозном? Анекдот) Вечера на хуторе близ проспекта Путина
Это русская версия названия жижиг-галнаш, никакие ггалушки
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Teodrakis
Никогда не понимал как люди тянутся к кускам теста. Единственное исключение - ботиши, вот там я готов толстеть, оно того стоит.
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Лёха Жданчик
Не нашел жижиг галнаш в Москве? Взял бы бешбармак либо хинкал по сути одно и тоже...
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varlan
Ответ Bashibuzuck
Галушки добрая тема👍
👍
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teddy10
Ответ muslim95
Это русская версия названия жижиг-галнаш, никакие ггалушки
Так, жижиг-галнаш я знаю. Но это не галушки) Скорей ближе к клецкам
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