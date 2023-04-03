Форвард «Ахмата» Конате допустил получение паспорта РФ: «Это возможно в будущем. Меня в России все устраивает»

подтвердил информацию о том, что он может получить паспорт РФ.

— Мой агент заявил, что я могу получить российский паспорт? Пока ничего конкретного нет. Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России все устраивает. Тут, брат, очень хорошо. У меня нет никаких претензий к этой стране или чего-то плохого, все очень хорошо. Все топ!

— Вы владеете русским языком в совершенстве. С репетитором занимались?

— Не очень хорошо, еще есть над чем работать. Учил без репетитора, сам, жена помогала. Я еще знаю французский, английский и свои — африканские.

— Какой язык сложнее всего было выучить?

— Конечно, русский, брат! Знать этот язык — очень полезно, часто его использую в других странах, его знают люди там.

— В Европе все знают русский?

— (Кивает головой форвард « » и сборной ).