Форвард «Ахмата» Конате допустил получение паспорта РФ: «Это возможно в будущем. Меня в России все устраивает»
Мохамед Конате подтвердил информацию о том, что он может получить паспорт РФ.
— Мой агент заявил, что я могу получить российский паспорт? Пока ничего конкретного нет. Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России все устраивает. Тут, брат, очень хорошо. У меня нет никаких претензий к этой стране или чего-то плохого, все очень хорошо. Все топ!
— Вы владеете русским языком в совершенстве. С репетитором занимались?
— Не очень хорошо, еще есть над чем работать. Учил без репетитора, сам, жена помогала. Я еще знаю французский, английский и свои — африканские.
— Какой язык сложнее всего было выучить?
— Конечно, русский, брат! Знать этот язык — очень полезно, часто его использую в других странах, его знают люди там.
— В Европе все знают русский?
— (Кивает головой форвард «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо).
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