Форвард «Ахмата» Конате допустил получение паспорта РФ: «Это возможно в будущем. Меня в России все устраивает»

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Буркина-Фасо натурализация Мохамед Конате Футбол

Мохамед Конате подтвердил информацию о том, что он может получить паспорт РФ.

— Мой агент заявил, что я могу получить российский паспорт? Пока ничего конкретного нет. Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России все устраивает. Тут, брат, очень хорошо. У меня нет никаких претензий к этой стране или чего-то плохого, все очень хорошо. Все топ!

— Вы владеете русским языком в совершенстве. С репетитором занимались?

— Не очень хорошо, еще есть над чем работать. Учил без репетитора, сам, жена помогала. Я еще знаю французский, английский и свои — африканские.

— Какой язык сложнее всего было выучить?

— Конечно, русский, брат! Знать этот язык — очень полезно, часто его использую в других странах, его знают люди там.

— В Европе все знают русский?

— (Кивает головой форвард «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо).

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2 комментария

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dimamak10
Почему интересно многие леги заинтересованы в получении паспорта? Лимит не такой жесткий, в сборную вряд ли их будут вызывать , приостановки контрактов давно не было
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Peno4eT
Ну чет дело такое конечно,если человеку нравится и он хочет жить тут,то конечно пускай получает паспорт и живет дома,так сказать.Если брать футбольные вещи,то я не совсем понимаю смысл натурализации данного джентелмена.
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