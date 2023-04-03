Конате о Кадырове: «Очень хороший человек, президент. Подарки? Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?»
Игрок «Ахмата» Мохамед Конате положительно отозвался о президенте Чечни Рамзане Кадырове
– Общались когда-нибудь с Рамзаном Кадыровым?
– Я видел его лишь один раз – он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад.
– Он часто делал игрокам дорогие подарки – машины или еще что-то.
– Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил (смеется). Если это правда, то вот, я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»? – сказал Конате, говоря о почетном президенте «Ахмата».
Форвард из Буркина Фасо перешел в «Ахмат» в 2021 году из «Химок». В 48 матчах за грозненский клуб он забил 17 голов.
И мерседесы и дворцы и золотые автоматы и пистолеты
Скажу одно: Кадыров более русский, чем тут печатают.
Возьмут, забыв, про права геев в чечне и прочие либеральные ценности и еще лезгинку спляшут))
Впринципе любой человек глава пока его терпят. Содержание вашего комментария не совсем понятно. Почему его слова чушь?