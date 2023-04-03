Конате о Кадырове: «Очень хороший человек, президент. Подарки? Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Политика Мохамед Конате Футбол

Игрок «Ахмата» Мохамед Конате положительно отозвался о президенте Чечни Рамзане Кадырове

– Общались когда-нибудь с Рамзаном Кадыровым?

– Я видел его лишь один раз – он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад.

– Он часто делал игрокам дорогие подарки – машины или еще что-то.

– Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил (смеется). Если это правда, то вот, я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»? – сказал Конате, говоря о почетном президенте «Ахмата».

Форвард из Буркина Фасо перешел в «Ахмат» в 2021 году из «Химок». В 48 матчах за грозненский клуб он забил 17 голов.

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31 комментарий

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VMX1389
Ответ Pelerin
"Его все знают, он очень хороший человек" Лучше только Пригожин
Конечно!!! Главные Антифашисты!!! И АнтиСатанисты!!
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Tigo_Volchara93
Это все от Аллаха, все от Аллаха
И мерседесы и дворцы и золотые автоматы и пистолеты
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А Р
Ответ ТимТалер
Слабо ему в лицо сказать ?)
Какая-то логика есть в этом вопросе?
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Ali
Ответ denisnor
Скоро ещё будет "дон":)
Брат дон или дон брат
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pele_kan
"Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, сразу видно, что хороший человек." (с)
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ТимТалер
Ответ Ебздрогыч
С учетом того, что мерседесы он дарит за бюджетный счет, никто бы из налогоплательщиков не поддерживал такие подарки. Но кто их спрашивает...
Слабо ему в лицо сказать ?)
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Пиксель Норманн
Ответ Francesc Fàbregas
Уверен что даже в Буркина Фасо есть более достойные политики
Не уверен, что достойные политики в принципе существуют.
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Егор Крид58
Мерседесы это ерунда, у сына Кадырова часы за 180🍋
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Валерий Питерский
Отшутились иноагенты? Ну ок. Можно по фактам, но вряд ли кто-то оценит.
Скажу одно: Кадыров более русский, чем тут печатают.
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Bergkamp007
Конате продажная, казёл ты
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Dmitry Koway
заранее пожалуйста, братик. нам, братик, налоги ведь не жалко, какая разница, куда они идут, братик? кто нас вообще спрашивает, куда их тратить, братик
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ПавелАвер
про дон ему ещё не говорили?)))
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Francesc Fàbregas
Уверен что даже в Буркина Фасо есть более достойные политики
+3
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Игорь М.
Ответ Фарид Харисов
ну, он глава Чеченской республики. Вполне существующая республика внутри Российской Федерации. Впринципе любой человек глава пока его терпят. Содержание вашего комментария не совсем понятно. Почему его слова чушь?
Он глава до того момента, пока народ его хозяина не сместит
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Wasilij Petrow
По-хорошему позавидуем Ахмату К.: кто еще из глав насквозь дотационных регионов может свободно дарить Мерседесы?
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Elihio
Хоспаде, грешным делом подумал, что Ибраима Конате из Ливерпуля
+3
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Artmann
Ответ CherenkovF
Любому пользователю спортса предложи Мерседес от Кадырова, не откажутся. Возьмут, забыв, про права геев в чечне и прочие либеральные ценности и еще лезгинку спляшут))
В том числе и тебе.)
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goshforever
Ответ Игорь М.
Президент чего он? Несуществующей страны своего воображения? Откуда такую чушь берут? Это пока россияне терпят его и его хозяина, а как надоест, так возьмутся за него как следует
Президент клуба, скорее всего, имеется в виду в данном контексте.
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Andrew Chepaylo
Ответ Фарид Харисов
Думаю после людоедов из Буркина-Фасо Кадыров кажется самым либеральным и демократичным человеком, так что тут к Конате вопросов нет
А по моему разницы особо нет
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+9
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CherenkovF
Любому пользователю спортса предложи Мерседес от Кадырова, не откажутся.
Возьмут, забыв, про права геев в чечне и прочие либеральные ценности и еще лезгинку спляшут))
+3
-3
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Фарид Харисов
Ответ Игорь М.
Президент чего он? Несуществующей страны своего воображения? Откуда такую чушь берут? Это пока россияне терпят его и его хозяина, а как надоест, так возьмутся за него как следует
ну, он глава Чеченской республики. Вполне существующая республика внутри Российской Федерации.

Впринципе любой человек глава пока его терпят. Содержание вашего комментария не совсем понятно. Почему его слова чушь?
+6
-3
+3
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Игорь М.
Президент чего он? Несуществующей страны своего воображения? Откуда такую чушь берут? Это пока россияне терпят его и его хозяина, а как надоест, так возьмутся за него как следует
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Phantom1289
Блин, подумал Конате из Ливерпуля.
+4
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denisnor
Ответ Royal Watcher
«Брат» через каждое слово, быстро освоился 🤣
Скоро ещё будет "дон":)
+2
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Фарид Харисов
Думаю после людоедов из Буркина-Фасо Кадыров кажется самым либеральным и демократичным человеком, так что тут к Конате вопросов нет
+7
-4
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