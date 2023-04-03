Конате о Кадырове: «Очень хороший человек, президент. Подарки? Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?»

Игрок «Ахмата» Мохамед Конате положительно отозвался о президенте Чечни Рамзане Кадырове

– Общались когда-нибудь с ?

– Я видел его лишь один раз – он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад.

– Он часто делал игрокам дорогие подарки – машины или еще что-то.

– Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил (смеется). Если это правда, то вот, я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»? – сказал , говоря о почетном президенте « ».

Форвард из Буркина Фасо перешел в «Ахмат» в 2021 году из «Химок». В 48 матчах за грозненский клуб он забил 17 голов.