Кристоф Гальтье: «Планирую тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне. Знаем, как улучшить состав, многие хотят перейти к нам»

Тренер Кристоф Гальтье планирует продолжить работу в «ПСЖ» в следующем сезоне.

«Мы с работаем над структурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду, сделать нашу игру более разнообразной, сбалансированной. Я планирую тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне.

Подводить итоги сезона будут по его окончании. Но мы не должны забывать, что это был уникальный сезон с главным турниром сборных в середине сезона. Нам предстоит проанализировать, что произошло на старте сезона и во второй его части.

Мы знаем, над чем нам нужно работать, как улучшать состав. Поверьте, многие игроки хотят перейти в «ПСЖ», – сказал тренер парижан.

Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Кроме того, сообщалось, что в « » уже обсуждают кандидатуру нового тренера.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье

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