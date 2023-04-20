Кристоф Гальтье: «Планирую тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне. Знаем, как улучшить состав, многие хотят перейти к нам»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Тренер Кристоф Гальтье планирует продолжить работу в «ПСЖ» в следующем сезоне.

«Мы с Кампушем работаем над структурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду, сделать нашу игру более разнообразной, сбалансированной. Я планирую тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне.

Подводить итоги сезона будут по его окончании. Но мы не должны забывать, что это был уникальный сезон с главным турниром сборных в середине сезона. Нам предстоит проанализировать, что произошло на старте сезона и во второй его части.

Мы знаем, над чем нам нужно работать, как улучшать состав. Поверьте, многие игроки хотят перейти в «ПСЖ», – сказал тренер парижан.

Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Кроме того, сообщалось, что в «ПСЖ» уже обсуждают кандидатуру нового тренера.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье

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10 комментариев

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инок
Ответ Старый дед-пердун
Вряд ли он будет тренировать в следующем сезоне ПСЖ, если факты о расизме подтвердятся
Удивительные вещи происходят - буквально нет никого кто бы обвинил Гальтье в расизме публично, но при этом из ниоткуда раздулся гигантский скандал, грозящий сломать карьеру тренеру...
+4
0
+4
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che kaif
Ответ Vatikan
Если мусульман и черных не будет слишком много.. знаем, знаем)
Закусывай
+3
-1
+2
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predMBAPPE
Ответ Старый дед-пердун
Вряд ли он будет тренировать в следующем сезоне ПСЖ, если факты о расизме подтвердятся
Это всё что приходит на ум упоминая Гальтье?
+2
0
+2
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Тиджани Бабангида
Планировать можно все что угодно. Но вылет в ЛЧ на раней стадии с таким составом - говорит о тренере гораздо ярче всех планов и анализов
+1
0
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10ztv
не планируй. Все равно как сироту выпинут
0
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Старый дед-пердун
Вряд ли он будет тренировать в следующем сезоне ПСЖ, если факты о расизме подтвердятся
+4
-4
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aseke
В смысле, теперь по желанию в ПСЖ набирают?)
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Сергей Батурин
ЧМ кончился, Франция получила свои бабки от Катара за всё. скоро ПСЖ будет пустой. Месси, Неймар, Мбаппе уйдут
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