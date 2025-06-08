«ПСЖ» интересен Ким Мин Чжэ, Кампуш встречался с его агентом. «Бавария» хочет 50 млн евро за защитника (Foot Mercato)

Ким Мин Чжэ может перейти в «ПСЖ».

Парижский клуб ищет возможность усиления центра обороны и рассматривает несколько кандидатур, среди них – игрок «Баварии», сообщает Foot Mercato. Также возможен трансфер Ильи Забарного из «Борнмута».

Советник «ПСЖ » по спортивным вопросам Луиш Кампуш на этой неделе встретился с агентом корейского футболиста. Интерес к Киму также проявляет «Аль-Наср ». Утверждается, что «Бавария » хочет получить около 50 миллионов евро за 28-летнего игрока.

В минувшем сезоне Бундеслиги Ким Мин Чжэ провел 27 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь .