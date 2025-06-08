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«ПСЖ» интересен Ким Мин Чжэ, Кампуш встречался с его агентом. «Бавария» хочет 50 млн евро за защитника (Foot Mercato)

Ким Мин Чжэ может перейти в «ПСЖ».

Парижский клуб ищет возможность усиления центра обороны и рассматривает несколько кандидатур, среди них – игрок «Баварии», сообщает Foot Mercato. Также возможен трансфер Ильи Забарного из «Борнмута». 

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш на этой неделе встретился с агентом корейского футболиста. Интерес к Киму также проявляет «Аль-Наср». Утверждается, что «Бавария» хочет получить около 50 миллионов евро за 28-летнего игрока. 

В минувшем сезоне Бундеслиги Ким Мин Чжэ провел 27 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
Луиш Кампуш
logoПСЖ
logoБавария
logoКим Мин Чжэ
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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