«ПСЖ» интересен Ким Мин Чжэ, Кампуш встречался с его агентом. «Бавария» хочет 50 млн евро за защитника (Foot Mercato)
Ким Мин Чжэ может перейти в «ПСЖ».
Парижский клуб ищет возможность усиления центра обороны и рассматривает несколько кандидатур, среди них – игрок «Баварии», сообщает Foot Mercato. Также возможен трансфер Ильи Забарного из «Борнмута».
Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш на этой неделе встретился с агентом корейского футболиста. Интерес к Киму также проявляет «Аль-Наср». Утверждается, что «Бавария» хочет получить около 50 миллионов евро за 28-летнего игрока.
В минувшем сезоне Бундеслиги Ким Мин Чжэ провел 27 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
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