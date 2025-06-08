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  • Звонимир Бобан: «МЮ» проваливается 15 лет потому, что нет спортдиректора. Такое будущее может ждать и «Ювентус». Игроков надо просматривать вживую, основываешься лишь на статистике – ты проиграл»
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Звонимир Бобан: «МЮ» проваливается 15 лет потому, что нет спортдиректора. Такое будущее может ждать и «Ювентус». Игроков надо просматривать вживую, основываешься лишь на статистике – ты проиграл»

Звонимир Бобан рассказал об общей проблеме «МЮ» и «Ювентуса».

«На днях я просматривал одного игрока. Посмотрел нарезку с его лучшими моментами – ну это «Оскар»! Смотришь и думаешь: «Вот этого я беру сразу». Потом включаю матч – кошмар. Постоянно опаздывает, плохо читает игру.

Это к тому, что игрока нужно просматривать вживую, нужно чувствовать его, нужно разбираться в футболе, понимать темп игры команды, как он двигается, действует ли в такт с остальными… Есть тысяча вещей, которые не отражают никакие цифры.

Поэтому если ты основываешься только на статистике, то ты уже проиграл. Только на данных – нет. Взять хотя бы «Манчестер Юнайтед»: сколько лет они проваливались? 15. Потому что у них, по сути, не было спортивного директора.

Вот такое будущее ждет и «Ювентус», если он не наймет настоящего спортивного директора – того, кто будет беспокоиться о команде, будет рядом с тренером, будет управлять составом, работать вместе с тренером и раздевалкой. Без этого никак. Спортивный директор необходим. И нужны люди с футбольным глазом.

Да, десять раз ошибешься, один-два раза не получится – все ошибаются в оценке игроков и будут ошибаться, это нормально в футболе. Но если ты работаешь только на основе данных, как какой-то андроид, то далеко не уедешь, потому что это футбол. Там живые люди, а не только цифры.

Если ориентироваться только на цифры – ничего не выйдет. Цифры дают тебе отправную точку, основу для выбора. Но так делают все. Абсолютно все. Но потом ты все равно должен посмотреть игрока вживую», – заявил бывший полузащитник и менеджер «Милана».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2473 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Calcio Mercato
Звонимир Бобан
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМилан
logoЮвентус
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