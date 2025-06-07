В финале есть ВАР.

В Кабардино-Балкарии уже третий год существует футбольный турнир «Битва районов», который охватывает все 13 районов республики. В каждом районе сначала определяют лучшую команду, которую потом отправляют на финальный этап в Нальчик. А там уже становится ясно, кто лучший в регионе.

Организацией «Битвы районов» занимаются братья Усман и Умар Мидаевы, которые уже девять лет развивают любительскую футбольную лигу Кабардино-Балкарии в формате 8х8.

Проект «Битва районов» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Мы пообщались с Усманом, чтобы узнать о «Битве районов» все.

Как проходит «Битва районов»: играют два месяца, выезжают в каждый район КБР, победителей приглашают на финал в Нальчик

– Мы развиваем любительскую футбольную лигу Кабардино-Балкарии – сейчас идет уже девятый сезон. В Нальчик со всей республики приезжали команды, чтобы поучаствовать в нашем турнире. Тогда мы подумали: почему бы нам не выезжать в каждый район?

Так три года назад появился проект «Битва районов». Мы хотели сделать формат 8х8 популярнее, а заодно расширить географию: дать каждому району республики возможность поучаствовать в турнире, похожем на наш основной чемпионат.

«Битва районов» длится два месяца, в ходе которых мы приезжаем в каждый район – и организовываем там турнир и праздник, которые проходят за один игровой день.

В турнире участвуют 11 районов. Мы заранее публикуем даты, в которые приедем в тот или иной район, а потом собираем заявки от команд. Для проведения турнира, как правило, выбираем самый крупный населенный пункт района – и наиболее подходящую локацию. В некоторых местах есть выбор из нескольких полей, где-то – только один вариант.

Например, в Эльбрусском районе мы играем в селе Кенделен на искусственном поле с красивым видом.

В ходе игрового дня мы выявляем победителя в районе, а затем проводим в Нальчике финал «Битвы районов». Участвуют 11 команд-победителей и еще одна – ее мы добираем голосованием. Финальный этап проходит в два дня – в первый мы определяем финалистов, а во второй они уже играют между собой и решают, кто лучше.

Победитель «Битвы районов» получает приглашение на межрегиональный турнир «Кубок Эльбруса» – и едет туда бесплатно, чтобы сыграть против команд из Чечни, Осетии, Дагестана и других соседних регионов.

Формат «Битвы районов»: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР

– Летом очень жарко, поэтому играем два тайма по 15 минут. А вот на финальном этапе в Нальчике таймы длятся уже по 25 минут.

Формат – 8х8. Развиваем этот формат уже девятый год и считаем, что он больше всего подходит для любителей: обратные замены, более контактная площадка, хорошая динамика.

У нас есть судьи, ими руководит Инал Танашев, который сейчас работает резервным в РПЛ и судит матчи Первой лиги. А на финальном этапе «Битвы районов» есть ВАР – для этого у нас отдельный арбитр, который отсматривает повторы с 2-3 камер и по радиосвязи общается с главным судьей.

Хотелось, чтобы все участники – и опытные, и неопытные – почувствовали футбольную атмосферу. Каждый, кому нравится игра, когда-то мечтал попробовать себя в профессиональном футболе. Мы каждому району предоставляем такую возможность. Игроки даже дают интервью!

«Битва районов» – не только футбол, но и классный способ провести время

– В организации «Битвы районов» участвуют порядка 40 человек. На местах – чуть меньше, но в целом тут задействованы все ресурсы нашей любительской лиги. Турниры мы с первого сезона показываем в прямом эфире, так что у нас есть целая медиагруппа: комментатор, оператор, диктор, а еще фотограф. Считаем, трансляции нужны, чтобы родственники и друзья могли поболеть за своих.

Кроме того, на месте проведения мы устраиваем развлекательную программу, проводим конкурсы, угощаем болельщиков. Не только за счет партнеров, тут и сами жители тоже подключаются. С организацией нам помогают представители местной администрации – это и подготовка поля, и дежурство врачей скорой помощи, а также сотрудников правоохранительных органов. После мероприятия молодых ребят, которые приходят посмотреть или сыграть, просим помочь с уборкой. Здесь, на Кавказе, с этим проблем нет – если старший просит, младший безропотно слушается.

Кроме того, на финальном этапе нам помогают волонтеры со стороны Министерства по делам молодежи. Их человек десять. Если бы не они, нам было бы очень тяжело – все-таки приходит большое количество зрителей. Волонтеры раздают еду гостям, помогают сориентироваться и проводить конкурсы – например, на точность. Без них мы бы точно не справились.

Мы уже с апреля готовимся к турниру, который начнется в конце июня – начале июля. В течение двух месяцев каждые выходные выезжаем из Нальчика: в субботу приезжаем в один район, в воскресенье – в другой. Сразу после проведения одного этапа мы готовимся к следующему – это касается и информационного сопровождения в соцсетях. Мы готовим районы к тому, что мы приедем, и сами районы готовятся к нашему приезду.

За два года мы почувствовали, как улучшилась узнаваемость «Битвы районов» в Кабардино-Балкарии. Теперь местные жители ждут нашего приезда. Участников тоже становится все больше: в прошлом году их было 2200, в каждом районе – минимум 10 команд. Бывает и несколько команд из одного населенного пункта – такое мы допускаем, просто условно делим на «первую» и «вторую». За два года зрителей на матчах тоже стало больше – на финальном этапе вообще собрали полный резервный стадион нальчикского «Спартака».

Зная, что впереди турнир, люди начинают готовиться. Есть и команды, которые регулярно тренируются, потому что участвуют в нашем обычном чемпионате ЛФЛ. Многие игроки живут или учатся в других регионах, поэтому не могут участвовать в ЛФЛ. «Битва районов» дает им шанс сыграть за родной город или село, потому что летом они прилетают домой.

Главное правило для участников – прописка в районе, за который они играют

– Все игроки должны быть прописаны в районе, в котором играют. Это наше главное правило.

Условно, если мы едем в Эльбрусский район, у всех должна быть прописка Эльбрусского района. У всех смотрим паспорт, ведь цель турнира – определить самый сильный район республики. Бывает, команды пытаются с нами как-то договориться, даже пытались кого-то где-то прописать. Но это жесткое правило, мы за этим строго следим. Потому что так интереснее.

Возрастные рамки определяются только наличием паспорта – человек должен быть старше 14 лет. Верхней планки нет, пока ты сам в кондициях. Был даже случай, когда за одну команду сыграли три поколения – дедушка, отец и сын Гучаевы. Они из Нальчика, поэтому играют и в регулярном чемпионате. Сейчас дедушка уже не играет, а вот отец и сын продолжают. Вообще отец и сын на одном поле – постоянная история у нас, но вот участие еще и дедушки – такое случилось впервые.

Проект поддерживают и местные власти, и частные спонсоры

– Когда мы только начинали, понимали, что нужна поддержка – и нам помогло Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарии. Три года назад мы с ними познакомились, рассказали про себя. Им наша идея понравилась, поэтому с тех пор мы сотрудничаем. С их стороны – бюджет турнира и оплата работы сотрудников, с нашей – проведение мероприятий.

Бюджет – около миллиона, но и этих денег не хватает – два года даже в минус уходим. В таком случае добавляем из своих. Бывает, помогают местные – готовят площадку или угощения. Участие для всех команд бесплатное, взносов мы не берем.

Еще у нас есть несколько спонсоров. Генеральный партнер – производитель воды, с которым у нас контракт на три года. Он в том числе бесплатно поставляет воду на все этапы «Битвы районов». Бывают и локальные сотрудничества – выдаем купоны или угощения лучшим игрокам. На финальном этапе у нас было три партнера – там обычно больше желающих, все-таки собираются все районы республики.

Мне кажется, мы интересны им, потому что у нас хорошо развиты медиа. Особенно много внимания привлекает финальный этап, на который в прошлом году мы собрали звезд: пригласили команду «Матч ТВ», легенду РПЛ Дмитрия Сычева, бывшего игрока нальчикского «Спартака» Миодрага Джудовича. Это хорошая история с точки зрения имиджа: даже мы с вами общаемся именно благодаря этому проекту.

Самое важное – объединять республику и дать людям шанс прикоснуться к футболу

– Главная цель – объединить жителей разных районов республики в одном турнире, дать повод тем, кто уехал из Кабардино-Балкарии, вернуться и увидеться с родственниками и друзьями. На наши турниры приходят семьями – и с людьми старшего поколения, и с детьми. Получается, это способ упрочить семейные узы и здорово провести время вместе, если по каким-то причинам это не всегда удается.

Наверное, успех нашего проекта заключается в его уникальности. По крайней мере, я еще такого не слышал, чтобы любители ездили во все районы своего региона. Еще один важный аспект – медиасопровождение. За нашим проектом следят не только внутри республики, но и по всей стране. Наверное, поэтому людям хочется проявить себя на нашем турнире и почувствовать себя частью большого футбола – забить красивый гол, вызвать восхищение комментатора или заслужить пост в соцсетях. Наш опыт уже перенимают – например, в Кабардино-Балкарии организовали турнир по греко-римской борьбе в схожем формате. Мы помогали организовывать прямые эфиры и давали советы.

Мы нацелены на то, чтобы и дальше увеличивать число участников турнира. Нас уже ждут: задолго до начала мы получаем вопросы о том, когда приедем. Задача – продолжить объединять республику в рамках одного турнира. Хотим и дальше заниматься популяризацией здорового образа жизни.

Хочется делать что-то хорошее для местных.

Фото: ЛФЛ Кабардино-Балкария

Реклама, «РФС», erid: 2SDnjeRBsND

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