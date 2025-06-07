Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»

Светлана Ишмуратова отреагировала на информацию о допросе Эли Дасы.

Ранее стало известно , что капитана сборной Израиля и экс-защитника «Динамо » после его положительных высказываний о России допросила эстонская полиция.

«Что здесь сказать? Процесс насаждения русофобии в действии. Получается, что нельзя высказывать свое мнение, тем более если это мнение высвечивает нашу страну в положительном свете.

Европу принудительно заставляют нас ненавидеть. Интересно, из каких же вопросов состоял допрос? Видимо, типа: «К вам действительно относились в России хорошо?» – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова .