Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
Неймар заболел коронавирусом.
«Сантос» сообщил, что 33-летний нападающий не тренируется в общей группе, так как у него был диагностирован COVID-19.
«После обследования, проведенного медицинским отделом ФК «Сантос», Неймар сдал лабораторные анализы, которые подтвердили заражение COVID-19.
Игрок не тренируется с четверга, когда у него начали проявляться симптомы, и по-прежнему отдыхает дома и проходит симптоматическое лечение в соответствии с предписаниями врача, – говорится в заявлении клуба.
Неймар вернулся в «Сантос» в конце января этого года. С тех пор он провел 14 матчей во всех турнирах. Контракт игрока действует до 30 июня.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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