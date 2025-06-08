Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе

Неймар заболел коронавирусом.

«Сантос» сообщил, что 33-летний нападающий не тренируется в общей группе, так как у него был диагностирован COVID-19 .

«После обследования, проведенного медицинским отделом ФК «Сантос », Неймар сдал лабораторные анализы, которые подтвердили заражение COVID-19.

Игрок не тренируется с четверга, когда у него начали проявляться симптомы, и по-прежнему отдыхает дома и проходит симптоматическое лечение в соответствии с предписаниями врача, – говорится в заявлении клуба.

Неймар вернулся в «Сантос» в конце января этого года. С тех пор он провел 14 матчей во всех турнирах. Контракт игрока действует до 30 июня.