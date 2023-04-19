Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» попросили у Гальтье объяснений из-за истории с расизмом
Килиан Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» общались с Кристофом Гальтье из-за истории с расизмом.
Как пишет RMC Sport, Мбаппе и ряд других футболистов «ПСЖ» попросили у Гальтье объяснений. При этом публичных обсуждений не было, они проходили в неформальной атмосфере.
Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Об этом стало известно из письма, которое Фурнье направил владельцам «Ниццы».
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Впереди, думаю, со стороны Гальтье будет череда унизительных оправданий, пояснений, что "не так поняли" и итоговое извинение-покаяние во всех смертных грехах.
Так современный толерантный мир перемалывает людей, и это только начало...
В вечерних переулках окраин Парижа спросили за братюнь? )
Тут все средства хороши )))