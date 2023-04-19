Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» попросили у Гальтье объяснений из-за истории с расизмом

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе дискриминация Футбол

Килиан Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» общались с Кристофом Гальтье из-за истории с расизмом.

Как пишет RMC Sport, Мбаппе и ряд других футболистов «ПСЖ» попросили у Гальтье объяснений. При этом публичных обсуждений не было, они проходили в неформальной атмосфере.

Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Об этом стало известно из письма, которое Фурнье направил владельцам «Ниццы».

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15 комментариев

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Илья Храбров
Такими темпами скоро будут заставлять извиняться на камеру
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Отец Абду
Дай угадаю... Мбаппе, Нуну Мендеш, Хакими, Данило Перейра?:)
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Gornostaev
В ПСЖ Гальтье больше не жилец, это было очевидно и до этой истории. Ну а теперь могут вообще заклевать и заканселить, и карьера на топ-уровне закончится.
Впереди, думаю, со стороны Гальтье будет череда унизительных оправданий, пояснений, что "не так поняли" и итоговое извинение-покаяние во всех смертных грехах.
Так современный толерантный мир перемалывает людей, и это только начало...
+7
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tm5pvbngvj
Ответ Илья Храбров
Такими темпами скоро будут заставлять извиняться на камеру
«Извинись дон»
+3
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+2
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Overkiller
"они проходили в неформальной атмосфере"

В вечерних переулках окраин Парижа спросили за братюнь? )
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Виталий
Ответ tm5pvbngvj
«Извинись дон»
новый тренер при подписании контракта, должен будет записать видео с извинениями дон, что больше так не будет дон, и что Рамзан сильный лидер дон
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Барсик Юрана
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Lionel Andres Messi 10
Игроки попросили у Галтье объяснений, на что тот только презрительно фыркнул, не поднимая головы из под своего большого белого капюшона, затем рассёк хлыстом воздух и покинул их.
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AminO2
– Мусульмане и чернокожие не должны задавать здесь слишком много вопросов, – ловко парировал подозрения не в меру любопытных футболистов главный тренер парижского клуба.
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Pb-SE
После такой истории Галтье только в зенит возьмут.
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OldRedWhite
Ответ Gornostaev
В ПСЖ Гальтье больше не жилец, это было очевидно и до этой истории. Ну а теперь могут вообще заклевать и заканселить, и карьера на топ-уровне закончится. Впереди, думаю, со стороны Гальтье будет череда унизительных оправданий, пояснений, что "не так поняли" и итоговое извинение-покаяние во всех смертных грехах. Так современный толерантный мир перемалывает людей, и это только начало...
Главное - не платить неустойку , как Гарри Поттеру !
Тут все средства хороши )))
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