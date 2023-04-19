Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» попросили у Гальтье объяснений из-за истории с расизмом

Килиан Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» общались с Кристофом Гальтье из-за истории с расизмом.

Как пишет RMC Sport, и ряд других футболистов « » попросили у объяснений. При этом публичных обсуждений не было, они проходили в неформальной атмосфере.

Ранее появилась информация, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Об этом стало известно из письма, которое Фурнье направил владельцам «Ниццы».

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