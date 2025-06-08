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Мастантуоно сможет присоединиться к «Реалу» во время КЧМ в июле благодаря итальянскому паспорту. Аргентинцу исполнится 18 лет в августе

Франко Мастантуоно может сыграть за «Реал» на КЧМ.

Ранее сообщалось, мадридский клуб согласовал трансфер хавбека «Ривер Плейт» за 45 млн евро. Переход аргентинца будет оформлен на следующей неделе.

Изначально предполагалось, что он присоединится к команде в январе 2026 года или в августе этого года, но теперь процесс ускорился, и, как сообщает As, не исключено, что Мастантуоно сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира в США.

Напомним, ФИФА разрешит с 3 июля каждому клубу включить в заявку двух новых игроков для заключительной стадии КЧМ.

После ряда запросов в ФИФА руководство мадридского клуба нашло юридическую возможность, которая позволит игроку перейти из одной конфедерации в другую, несмотря на то, что 18 лет Мастантуоно исполнится только в августе.

Изменение планов основывается на прецедентах с другими аргентинскими игроками, обладающими итальянским или французским паспортом, которые также перешли в Европу до достижения совершеннолетия.

Сайчас Мастантуоно находится в расположении сборной Аргентины. Он дебютировал за национальную команду в минувший четверг в матче против Чили (1:0). 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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