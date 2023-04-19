Де Брюйне побил личный рекорд в «Сити», сделав 23 ассиста за сезон. У Месси 18 пасов, он 2-й в топ-лигах

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Кевин де Брюйне установил личный рекорд по голевым передачам за один сезон в «Ман Сити».

Хавбек «Манчестер Сити» ассистировал форварду Эрлингу Холанду на 57-й минуте матча против «Баварии» (1:0, второй тайм) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Всего у бельгийца 23 результативных передачи в текущем сезоне. 15 из них – в АПЛ, 4 – в ЛЧ, 2 – в Кубке Англии, 2 – в Кубке английской лиги.

Ранее в составе «горожан» больше 22 пасов (в сезоне-2019/20) у него не было.

Де Брюйне в нынешнем сезоне является лучшим ассистентом среди участников пяти ведущих европейских лиг. На втором месте идет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – 18 передач.

Подробно со статистикой 31-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

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61 комментарий

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rigobersong
Опять старый Месси в худший сезон на уровне лучших игроков мира:))
+121
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VERBLYUD
Почти в 36 по ассистам соревнуется с Де Брюйне, по обводкам с Винисиусом, с голами тоже все в порядке(36 мячей за клуб и сборную в сезоне), победитель и лучший игрок ЧМ, Лиги 1, Суперкубка Франции, но по мнению 🤡 он не заслуживает ЗМ))
+97
-22
+75
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sC@ryClown!
лучший полузащитник мира уже 7-8 лет однозначно.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Опять старый Месси в худший сезон на уровне лучших игроков мира:))
Ответ фруктовому саду снизу:
Срочно возьми друга на удушающий сзади или помнИ банана, как клубничный кумир. Вдруг полегчает...хотя, после 18.12.22 всё тлен, понимаю🤓
+17
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Игорь Климов
Ответ Wild91688
Месси это тот у кого 9 лет подряд позора в ЛЧ или тот кого тащили всем миром на ручном Катарском ЧМ который пробил 5 левых пенальти,рекорд турнира по пендалям
Лео Месси - Чемпион Мира, является MVP этого турнира, второй бомбардир, и первый ассистент ЧМ-22.
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Фанат Лионеля Месси
Старый Месси по классике везде в топах
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нелюбитель футбола
Ответ &_Bishep_&
Подумаешь, там Кевин набивает стату в АПЛ и плей-офф ЛЧ. Попробовал бы он сыграть против Ниццы или Аяччо.
А ЧМ ему видать судьи мешали отдавать... Хе-хе-хе..
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Екн Лор
Ответ VERBLYUD
Почти в 36 по ассистам соревнуется с Де Брюйне, по обводкам с Винисиусом, с голами тоже все в порядке(36 мячей за клуб и сборную в сезоне), победитель и лучший игрок ЧМ, Лиги 1, Суперкубка Франции, но по мнению 🤡 он не заслуживает ЗМ))
У Златана в ПСЖ сильнее была статистика, что-то в районе 40+20 за чемпионат. И ему тоже 35-36 было, кстати говоря
+16
-9
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Человек1991
Месси сезон 22/23 : 41 гол , 25 голевых передач . Дэ Брюйне 9 голов , 25 голевых.
+14
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нелюбитель футбола
Ответ &_Bishep_&
Они оба в течении месяца, вроде, играли против Баварии в ЛЧ в плей-офф . Ну и как там? Это была лакмусовая бумажка.
Не.. Они оба играли в течении месяца на ЧМ ... Ну и как там?... Это была суперлакмусовая бумажка... А-ха-ха-ха..
+8
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Barsenoga
Ответ Wild91688
Месси это тот у кого 9 лет подряд позора в ЛЧ или тот кого тащили всем миром на ручном Катарском ЧМ который пробил 5 левых пенальти,рекорд турнира по пендалям
до сих пор скулите😂, спасибо Месси за победу и подрыв пуканов хейтеров, ГОАТ
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MyGerodot
Кевин - мастер ультра класса. Браво! Удачи.
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Барсик Юрана
В 36, феноменально
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нелюбитель футбола
Ответ Екн Лор
У Златана в ПСЖ сильнее была статистика, что-то в районе 40+20 за чемпионат. И ему тоже 35-36 было, кстати говоря
Рекорд по ассистам в Лиге 1 - 18 передач... Откуда ты взялся, знаток... Хе..
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Мамаральду Кристина
Ответ Wild91688
Месси это тот у кого 9 лет подряд позора в ЛЧ или тот кого тащили всем миром на ручном Катарском ЧМ который пробил 5 левых пенальти,рекорд турнира по пендалям
Единственный кто может составить конкуренций Месси это КдБ, что я и раньше говарил. И только по асистами ,по отборам кто еще ,по штрафными забитыми еще кто то, кто то по фирменными передачами, по разгону атаки ,по коэфициент полезности! До чего ж велтк Месси правда же? Разве вы несогласны статитстике(
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Temp LC
Ответ Барсик Юрана
В 36, феноменально
Кевину так 31 год
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Vinnipukh Vinni
Ответ Wild91688
Как можно 6-ую лигу сравнивать с АПЛ,где твой меси был в ЛЧ,а в кармане у Горецки
Если б Месси играл за МанСити, у него было бы ещё и побольше голевых передач, чем у де Брюйне.
+4
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Станислав Л
Ответ Екн Лор
У Златана в ПСЖ сильнее была статистика, что-то в районе 40+20 за чемпионат. И ему тоже 35-36 было, кстати говоря
у Ибры было 38+13, у Месси другая позиция на поле
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Станислав Л
Ответ Eugene88
Так это только доказывает, что даже отлетающий незаметный горецка съедает феномена. У тебя логика в наличии?😂
сравни возрасты, уважаемый
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Vinnipukh Vinni
Ответ Wild91688
Ну конечно же мы будем молчать что один играет в донной лиге и благодаря Мбаппе делает эти ассисты всяким клермонам а второй в АПЛ и в ЛЧ
Какой Мбаппе? Он там с метра в пустые не может забить.
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Mamontilo
Ответ Екн Лор
У Златана в ПСЖ сильнее была статистика, что-то в районе 40+20 за чемпионат. И ему тоже 35-36 было, кстати говоря
Опять центрфорварды в кучу лезут
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Wizzyy
Где Франция, а где топ лиги. Не смешите.
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gPk
Ответ Екн Лор
У Златана в ПСЖ сильнее была статистика, что-то в районе 40+20 за чемпионат. И ему тоже 35-36 было, кстати говоря
Златан был игроком штрафной. Месси таковым не является.
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Рождён в 90
Ответ Eugene88
Феноменальный ужас лорьянов и брестов, но семечки для горецки 😂
Горецка это тот который отлетел от ман сити? Чего то я его не видел на поле сегодня, хахаха
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Mamontilo
Ответ &_Bishep_&
Они оба в течении месяца, вроде, играли против Баварии в ЛЧ в плей-офф . Ну и как там? Это была лакмусовая бумажка.
Раз на раз катали хоть?
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