Де Брюйне побил личный рекорд в «Сити», сделав 23 ассиста за сезон. У Месси 18 пасов, он 2-й в топ-лигах
Кевин де Брюйне установил личный рекорд по голевым передачам за один сезон в «Ман Сити».
Хавбек «Манчестер Сити» ассистировал форварду Эрлингу Холанду на 57-й минуте матча против «Баварии» (1:0, второй тайм) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Всего у бельгийца 23 результативных передачи в текущем сезоне. 15 из них – в АПЛ, 4 – в ЛЧ, 2 – в Кубке Англии, 2 – в Кубке английской лиги.
Ранее в составе «горожан» больше 22 пасов (в сезоне-2019/20) у него не было.
Де Брюйне в нынешнем сезоне является лучшим ассистентом среди участников пяти ведущих европейских лиг. На втором месте идет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – 18 передач.
Подробно со статистикой 31-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
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