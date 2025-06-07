  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матерацци об Индзаги: «Нужно поблагодарить Симоне за все, что он сделал в «Интере», но он мог добиться большего. Мы упустили два чемпионства, имея сильнейший состав в лиге»
6

Матерацци об Индзаги: «Нужно поблагодарить Симоне за все, что он сделал в «Интере», но он мог добиться большего. Мы упустили два чемпионства, имея сильнейший состав в лиге»

Марко Матерацци указал на упущенные титулы Симоне Индзаги в «Интере» .

Итальянский специалист покинул миланский клуб и возглавил «Аль-Хилаль», подписав контракт на два года.  

«Симоне нужно поблагодарить за все, что он сделал за эти четыре года – за 20-й скудетто и за то, что заставил команду играть определенным образом.

Но также правда и то, что он мог добиться большего. Мы упустили два чемпионства, имея самый сильный состав в лиге», – сказал бывший защитник «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2404 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoСимоне Индзаги
logoМарко Матерацци
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoАль-Хилаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Сассуоло»: «Не нравится, что есть клубы, вкладывающие 25 млн евро в Индзаги – это нехорошо. Боюсь, футбол будет принадлежать 6-7 большим командам»
347 июня, 07:30
Беппе Маротта: «Индзаги принял решение об уходе из «Интера» в понедельник, отчасти мы не были к нему готовы. Киву нам подходит, с нашей стороны его назначение – проявление мужества»
226 июня, 17:36
«Интер» и Индзаги заключили «пакт о ненападении». Симоне хотел забрать Бастони или Бареллу в «Аль-Хилаль»
166 июня, 15:49
Главные новости
«МЮ» и «Спортинг» ведут переговоры по Дьокерешу через посредников. Манкунианцы хотят подписать форварда независимо от будущего Хейлунда (Sky Sports)
45 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия примет Молдову, Бельгия против Уэльса, Казахстан играет с Северной Македонией
2015 минут назадLive
Промес об уголовном преследовании: «Это темное облако, которое висит над твоей головой. Что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность»
2028 минут назад
Болельщик погиб на финале Лиги наций, упав со второго яруса трибуны. Медицинская бригада не смогла его спасти
428 минут назад
Марио Гомес о Ямале: «Он выиграет «Золотой мяч» несколько раз, думаю. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет травм»
1541 минуту назад
Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»
1149 минут назад
«МЮ» объявил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов
2958 минут назад
«Сосьедад» хочет продать Субименди «Арсеналу», а не «Реалу». Клуб удивлен интересом мадридцев (Мигель Дилэйни)
10сегодня, 14:29
«Атлетико» подписал контракт с Лангле до 2028 года. Защитник расторг соглашение с «Барсой»
22сегодня, 14:16
Киву возглавил «Интер». Контракт – до 2027 года
52сегодня, 14:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович про «Оренбург»: «В начале сезона российских игроков было меньше, чем легионеров. Это ненормально. Прежних лидеров убрали, а новых в начале чемпионата не нашлось»
10 минут назад
Гладышев о Личке: «Не сказал бы, что он мягкий – мог наорать, выгнать с тренировки. Бывало, заканчивал раньше времени, если команда плохо тренировалась»
118 минут назад
Бельгия – Уэльс. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
125 минут назад
Италия – Молдова. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
225 минут назад
Слишкович заявил, что не знал заранее об увольнении Абаскаля: «Я старался защищать Гильермо. Если хочет что-то сказать, у него есть мой номер»
4сегодня, 14:11
Каррера о начале работы в «Спартаке»: «Думал, меня уволят вслед за Аленичевым. Сказали, что побуду исполняющим обязанности пару недель, пока ищут нового тренера»
1сегодня, 13:56
Как вы начали бегать? Расскажите вашу историю и выиграйте приз
сегодня, 13:23Трибуна
Головин о спорах с судьями: «Мне помогает, становлюсь энергичнее и сильнее. В «Монако» попросили контролировать это и чувствовать грань»
сегодня, 13:14
Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев»
24сегодня, 12:34
«Бетис» выкупил защитника Натана у «Наполи» за 9 млн евро
1сегодня, 12:25