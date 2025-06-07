Матерацци об Индзаги: «Нужно поблагодарить Симоне за все, что он сделал в «Интере», но он мог добиться большего. Мы упустили два чемпионства, имея сильнейший состав в лиге»
Марко Матерацци указал на упущенные титулы Симоне Индзаги в «Интере» .
Итальянский специалист покинул миланский клуб и возглавил «Аль-Хилаль», подписав контракт на два года.
«Симоне нужно поблагодарить за все, что он сделал за эти четыре года – за 20-й скудетто и за то, что заставил команду играть определенным образом.
Но также правда и то, что он мог добиться большего. Мы упустили два чемпионства, имея самый сильный состав в лиге», – сказал бывший защитник «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
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