Роналду о выходе в финал Лиги наций: «Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра настанет день, чтобы снова творить историю»
Криштиану Роналду готовится войти в историю победой в Лиге наций.
Сборная Португалии обыграла команду Германии в полуфинале Лиги наций со счетом 2:1. Победный гол забил Роналду.
В финале португальцы сыграют с Испанией. Матч пройдет завтра, начало – в 22:00 по московскому времени.
«Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра настанет день, чтобы снова творить в историю», – написал Роналду в соцсетях.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Криштиану Роналду на X
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