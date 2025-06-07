Роналду о выходе в финал Лиги наций: «Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра настанет день, чтобы снова творить историю»

Криштиану Роналду готовится войти в историю победой в Лиге наций.

Сборная Португалии обыграла команду Германии в полуфинале Лиги наций со счетом 2:1. Победный гол забил Роналду.

В финале португальцы сыграют с Испанией. Матч пройдет завтра, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра настанет день, чтобы снова творить в историю», – написал Роналду в соцсетях.