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Роналду о выходе в финал Лиги наций: «Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра настанет день, чтобы снова творить историю»

Криштиану Роналду готовится войти в историю победой в Лиге наций.

Сборная Португалии обыграла команду Германии в полуфинале Лиги наций со счетом 2:1. Победный гол забил Роналду. 

В финале португальцы сыграют с Испанией. Матч пройдет завтра, начало – в 22:00 по московскому времени. 

«Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра настанет день, чтобы снова творить в историю», – написал Роналду в соцсетях. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Криштиану Роналду на X
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