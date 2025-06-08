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  • Тухель об 1:0 с Андоррой: «Мне не понравились язык тела и отношение Англии в концовке. Казалось, команда не осознавала, что счет всего 1:0, мы играли с огнем»
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Тухель об 1:0 с Андоррой: «Мне не понравились язык тела и отношение Англии в концовке. Казалось, команда не осознавала, что счет всего 1:0, мы играли с огнем»

Томас Тухель остался недоволен языком тела сборной Англии.

Англичане обыграли Андорру в гостях в матче отбора ЧМ-2026 (1:0). 

«Честно говоря, в конце мы играли с огнем. Было чувство, будто это кубковый матч, в котором фаворит не ощущает опасности. Мне показалось, что команда не до конца осознавала, что счет в отборочном матче чемпионата мира всего лишь 1:0.

Постепенно энергия угасала – именно тогда, когда нужно было, наоборот, прибавлять. Но нам повезло, и мы победили. Я думаю, мы все равно заслужили эту победу: у нас три победы и три сухих матча. Мы не перестанем поддерживать игроков и после внимательного анализа матча объясним, чего именно мы от них хотим.

Мне не понравилось отношение, с которым мы завершали игру. Мне понравилось, как мы начали, первые 25 минут, но последние 25 – нет. Нам не хватало серьезности, которая необходима в квалификационных матчах ЧМ. Думаю, мы играли с огнем. Мне не понравилось отношение в концовке. Мне не понравился язык тела. Это было не то, что требовалось от нас в таком матче», – сказал главный тренер сборной Англии. 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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