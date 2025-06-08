Александр Прудников: «РПЛ можно расширить до 20 команд, мне кажется. Хорошо, когда матчей много, у молодежи будет больше шансов проявить себя»

Александр Прудников предложил расширить Мир РПЛ до 20 команд.

«Мне кажется, что РПЛ можно расширить до 20 команд. По примеру АПЛ. Так у нас в чемпионате станет больше матчей. Хорошо, когда их много.

Таким образом, появится и больше возможностей для замен, а следовательно, у молодежи будет больше шансов проявить себя», – сказал бывший футболист «Спартака».

Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»