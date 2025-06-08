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Клаудио Раньери: «Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»

Клаудио Раньери надеется на повторение истории «Лестера».

В сезоне-2015/16 «лисы» под руководством Раньери выиграли АПЛ

«Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в Премьер-лиге.

Постепенно мы набрали 40 очков. Я старался не давить на ребят ответственностью. Шаг за шагом мы создали тот удивительный симбиоз между тренером, командой и болельщиками.

Надеюсь, что в будущем будут и другие «Лестеры». Это будет трудно? Надеюсь, что нет. Надеюсь, какая-нибудь команда найдет свою путеводную звезду, а в тот же год у других грандов чемпионата не будет стабильных результатов. Я искренне этого желаю, потому что в этом вся прелесть футбола», – сказал бывший главный тренер «Ромы».

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
logoКлаудио Раньери
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
logoРома
logoсерия А Италия
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