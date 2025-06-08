Клаудио Раньери: «Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»
Клаудио Раньери надеется на повторение истории «Лестера».
В сезоне-2015/16 «лисы» под руководством Раньери выиграли АПЛ.
«Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в Премьер-лиге.
Постепенно мы набрали 40 очков. Я старался не давить на ребят ответственностью. Шаг за шагом мы создали тот удивительный симбиоз между тренером, командой и болельщиками.
Надеюсь, что в будущем будут и другие «Лестеры». Это будет трудно? Надеюсь, что нет. Надеюсь, какая-нибудь команда найдет свою путеводную звезду, а в тот же год у других грандов чемпионата не будет стабильных результатов. Я искренне этого желаю, потому что в этом вся прелесть футбола», – сказал бывший главный тренер «Ромы».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2482 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости