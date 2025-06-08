Кристиан Вьери: «Интер» совершил чудо, добравшись до двух финалов ЛЧ за 3 года. Они не тратят столько денег, как «Барса», «Реал» или «ПСЖ». Жаль, что Индзаги ушел»

Кристиан Вьери считает, что «Интер» совершил чудо в Лиге чемпионов.

В сезоне-2024/25 миланский клуб дошел до финала турнира, где потерпел поражение от «ПСЖ» (0:5).

«Что ж, «Интер» сыграл ужасно, ничего не скажешь. Но я всегда хотел сыграть в финале Лиги чемпионов, это всегда большое достижение. Так что «Интер», добравшись до двух финалов за три года, совершил чудо. Особенно учитывая его бюджет. «Интер » не тратит столько денег, как «Барселона », «Реал » или «ПСЖ ».

Но мне жаль, что Индзаги ушел. Конечно, он мог бы добиться немного большего, скудетто было в пределах его досягаемости в этом году. «Интер» – сильная команда, у нее есть по два игрока на каждую позицию.

Невозможно случайно дойти до финала Лиги чемпионов два раза за такое короткое время», – сказал бывший нападающий «Интера».