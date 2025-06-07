Игрок «Аль-Райяна» Гедес об обмене футболками с Роналду: «Я немного боялся услышать «нет», но он вел себя скромно. Криштиану – самый большой кумир для меня, как и для многих других»

Рожер Гедес рассказал, чем Криштиану Роналду удивил его в общении.

Катарский «Аль-Райян », за который играет Гедес, встретился с «Аль-Насром » Роналду на общем этапе Лиги чемпионов Азии. Игра завершилась победой саудовской команды со счетом 2:1.

«Он удивил меня. В середине игры произошла пауза, игрок его команды почувствовал себя плохо, а я стоял в центре поля спиной к нему, когда он подошел поговорить, чтобы спросить, каково это – жить в Катаре. Он сказал, что играл там на чемпионате мира и что в Саудовской Аравии нет кондиционеров.

У нас в Катаре внутри газона есть кондиционеры, что очень помогает, играть даже становится прохладно. Он сказал, что культура в Саудовской Аравии сильно меняется и что он помогает в этом развитии.

Я воспользовался возможностью, чтобы попросить у него футболку. Он пообещал мне [отдать ее]. В конце игры я подошел к нему, привел других иностранных игроков в его раздевалку, мы сфотографировались, поговорили... это было невероятно.

Я немного боялся услышать «нет», потому что его многие просят о чем-то. Но он вел себя скромно, как мне всегда и говорили друзья, которые его знают. Сегодня у меня надежно хранится его футболка, а моя все еще есть у него, что меня удивило.

Для меня, как и для многих других, он самый большой кумир. У меня получилось прийти вместе с сыном в отель, сфотографироваться с ним, и он встретил нас очень хорошо. А в день игры это было невероятно. Я играл против него... и даже забил гол! Он тоже забил. Так что все прошло идеально», – сказал Гедес в интервью Globo.