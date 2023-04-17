Фанаты «Кадиса» называли Рюдигера «черным ублюдком» после матча с «Реалом». Защитник мадридцев потребовал сказать то же самое ему в лицо

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Кадис Антонио Рюдигер дискриминация контент Футбол

Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Кадиса».

После матча Ла Лиги между «Реалом» и «Кадисом», который мадридцы выиграли со счетом 2:0, защитник «Реала» подошел к одной из трибун стадиона, чтобы отдать футболку одному из болельщиков – по данным Marca, это был сын одного из сотрудников «Ромы», за которую Рюдигер ранее выступал.

Издание Marca опубликовало видео этого момента с трибуны, на котором слышно, как болельщики «Кадиса» в этот момент выкрикивают в адрес защитника «Реала» оскорбления, называя его «черным ублюдком» и «сукиным сыном».

В ответ Рюдигер жестом показал одному из фанатов спуститься на поле и сказать это ему в лицо. Немца пришлось успокаивать представителям тренерского штаба «Реала».

Скандал в Ла Лиге: Рюдигера оскорбили и закидали с трибун, когда он дарил футболку маленькому фанату

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52 комментария

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M.Karaev
Но во всём же виноват Винисиус...
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Игорь Новиков
Недостаток образования, воспитания и безнаказанность делают из людей приматов. И тут цвет кожи не имеет значения. Люди, которые себя так ведут, так и не вышли из пещерного века или не слезли с дерева. Увы, таких больше, чем хотелось бы.
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Игорь Новиков
Ответ Trixi
Во-во. Рюдигер он такой... Видно что там образование примерно такое же, как у Рамоса который школу в 28 закончил;)
Красивый сеанс саморазоблачения. Я как раз о таких и писал, как вы.
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Андрей Хенто
Культура боления у многих трактуется абсолютно не верно. Многие приходят на стадион не столько поддерживать свою команду, сколько оскорблять команду соперника и их игроков. Да и зачем это делать после матча? Нужно достойно принимать поражение своей команды.
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ZA.RMA
Наказать Винни за провокацию игроков и фанатов Кадиса.
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EmilKB24
Ответ Trixi
Во-во. Рюдигер он такой... Видно что там образование примерно такое же, как у Рамоса который школу в 28 закончил;)
То есть оскорбляли Рюдигера, который просто подошел отдать футболку ребенку, и виноват в этом сам Тони, верно?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Чем вам не расизм?
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M93
Ответ Trixi
Во-во. Рюдигер он такой... Видно что там образование примерно такое же, как у Рамоса который школу в 28 закончил;)
Что тебе видно и откуда? Ты хотя видео для приличия посмотрел, где Рюдигер спокойно идёт передать футболку, а ему с трибун орут как дикари.

А если хочешь узнать его лучше, найди его большое интервью вышедшее недавно. Рюдигер воспитанный человек.
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AmanEsen
Спокойно, это просто Вини их правоцировал)))
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rembrandao
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Чем вам не расизм?
"- Он назвал меня черным уродом. Это расизм, так нельзя.
- Но ты черный, Эрни, и ты урод. Это факты"
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Игорь Новиков
Ответ Xm.md
Скорее ты писал про себя. Точно по тем же причинам, что описаны в первом комменте, тебе мерещатся заговоры там где их нет
При чем тут заговоры? О них кто вёл речь?

Как можно настолько не понимать то, что читаешь?
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Юрий Проворов
Ответ red hikkikomori
Наверное как Вальверде, сначала попросил бы повторить, а потом избил бы на парковке)
Что логично, нет? Если решил обозвать взрослого дядю нехорошими словами, будь готов к тому, что он тебе фейс попортит)
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Men77
Ну да, когда издеваешься над японским игроком в стиле " японский коротышка, попробуй догони" это другое, а тут вдруг обиделся)
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Romeo Yankovich
Ответ GuruFutbola
И чтобы он сделал, начал плакать? 🤣
в следующий раз не рви глотку, а спустись и узнаешь. на всякий случай капу в рот закинь, мало ли. афроевропеец коренастый, можешь не выдержать подачу
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Romeo Yankovich
Ответ Trixi
Во-во. Рюдигер он такой... Видно что там образование примерно такое же, как у Рамоса который школу в 28 закончил;)
так ты же такой геройчик: те с трибун, ты в интернете. в школе, когда договариваешься языком, тоже на предложение "ответить за метлу" начинаешь так переобуваться??
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rembrandao
"- Он назвал меня черным уродом. Это расизм, так нельзя.
- Но ты черный, Эрни, и ты урод. Это факты."
+7
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alexey alexeev
Ответ Alexander p.
Болельщики реала вообще своего же игрока обезьяной называли, так что сперва Рюдигер должен разобраться с ними..
так реал это фашистский клуб генерала Фрaнкo, который как известно в дёсна долбился с Алoизычeм и ССовцами, но рюдигера это мало волнует))
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red hikkikomori
Ответ GuruFutbola
И чтобы он сделал, начал плакать? 🤣
Наверное как Вальверде, сначала попросил бы повторить, а потом избил бы на парковке)
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PsichoEscape
Ответ Tpy6kaMerlina
Тупое фанатьё. Поймать по камерам видеонаблюдения и отобрать абонемент с баном посещения стадика на 5-10 лет
Ну или заперать в темной комнате с Рюдигером на час-полтора
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Zenith forever
Ответ Tpy6kaMerlina
Тупое фанатьё. Поймать по камерам видеонаблюдения и отобрать абонемент с баном посещения стадика на 5-10 лет
Насколько я помню, Кадис - это основная военно-морская база Испании. Отберешь ты у них абонементы, как же.
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R
Ответ Игорь Новиков
Недостаток образования, воспитания и безнаказанность делают из людей приматов. И тут цвет кожи не имеет значения. Люди, которые себя так ведут, так и не вышли из пещерного века или не слезли с дерева. Увы, таких больше, чем хотелось бы.
обычно не пишу комменты, но спецом зашёл плюсануть и оставить след. Спасибо, Игорь! Общество нуждается в таких правильных словах, ведь и молодые читают, даже есть надежда на некультурных, что произойдут изменения в голове.

Дополню лишь к тебе. Перестаньте обвинять людей разного цвета кожи, телосложения и по прочим признакам, если человек родился таким! Ничего в этом плохого нет.
Будьте открыты миру иначе вами будут продолжать управлять.
Мира всем!
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Карлик На Гормонах
В чем они неправы?
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Kasilas__1
"Но ты черный, и ты ублюдок"
Если белого назвать белым ублюдком это будет расизм?
Черный это просто характеристика. Да и ничего плохого в расизме нет.
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dzenga 1
Вот никогда не мог понять , почему черный убл#### более оскорбительно чем белый ублю### !? Почему из-за этого стоит каждый раз устраивать драму в нескольких действиях !?
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Goofts
Почему все стали такими нежонками. Вспомните как Фигу встречал Камп Ноу.
Или любое Миланское дерби, где болелы поливают похлеще, чем по теме расизма.
Это всегда было и будет. Больше поражает факт того, что футболисты обращают на это внимание, профессионалы должны спокойно играть, не обращая внимание на унизительные выкрики. А не как Винисиус, каждый раз доказывая что то публике...
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