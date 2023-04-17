Фанаты «Кадиса» называли Рюдигера «черным ублюдком» после матча с «Реалом». Защитник мадридцев потребовал сказать то же самое ему в лицо
Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Кадиса».
После матча Ла Лиги между «Реалом» и «Кадисом», который мадридцы выиграли со счетом 2:0, защитник «Реала» подошел к одной из трибун стадиона, чтобы отдать футболку одному из болельщиков – по данным Marca, это был сын одного из сотрудников «Ромы», за которую Рюдигер ранее выступал.
Издание Marca опубликовало видео этого момента с трибуны, на котором слышно, как болельщики «Кадиса» в этот момент выкрикивают в адрес защитника «Реала» оскорбления, называя его «черным ублюдком» и «сукиным сыном».
В ответ Рюдигер жестом показал одному из фанатов спуститься на поле и сказать это ему в лицо. Немца пришлось успокаивать представителям тренерского штаба «Реала».
Скандал в Ла Лиге: Рюдигера оскорбили и закидали с трибун, когда он дарил футболку маленькому фанату
А если хочешь узнать его лучше, найди его большое интервью вышедшее недавно. Рюдигер воспитанный человек.
- Но ты черный, Эрни, и ты урод. Это факты"
Как можно настолько не понимать то, что читаешь?
- Но ты черный, Эрни, и ты урод. Это факты."
Дополню лишь к тебе. Перестаньте обвинять людей разного цвета кожи, телосложения и по прочим признакам, если человек родился таким! Ничего в этом плохого нет.
Будьте открыты миру иначе вами будут продолжать управлять.
Мира всем!
Если белого назвать белым ублюдком это будет расизм?
Черный это просто характеристика. Да и ничего плохого в расизме нет.
Или любое Миланское дерби, где болелы поливают похлеще, чем по теме расизма.
Это всегда было и будет. Больше поражает факт того, что футболисты обращают на это внимание, профессионалы должны спокойно играть, не обращая внимание на унизительные выкрики. А не как Винисиус, каждый раз доказывая что то публике...