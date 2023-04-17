Фанаты «Кадиса» называли Рюдигера «черным ублюдком» после матча с «Реалом». Защитник мадридцев потребовал сказать то же самое ему в лицо

Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Кадиса».

После матча между « » и « », который мадридцы выиграли со счетом 2:0, защитник «Реала» подошел к одной из трибун стадиона, чтобы отдать футболку одному из болельщиков – по данным Marca, это был сын одного из сотрудников «Ромы», за которую Рюдигер ранее выступал.

Издание Marca опубликовало видео этого момента с трибуны, на котором слышно, как болельщики «Кадиса» в этот момент выкрикивают в адрес защитника «Реала» оскорбления, называя его «черным ублюдком» и «сукиным сыном».

В ответ Рюдигер жестом показал одному из фанатов спуститься на поле и сказать это ему в лицо. Немца пришлось успокаивать представителям тренерского штаба «Реала».

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