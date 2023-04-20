«Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году». Быстров об РПЛ

Владимир Быстров считает, что «Локо» по силам побороться за чемпионство в следующем сезоне.

— Об условиях и полях: Карпин недавно говорил, как тяжело играть в Оренбурге первые таймы. А «Локомотив» к перерыву три гола забил.

— Когда есть три-четыре результативные ошибки в пользу одной команды, то как бы хорошо ты ни играл — тебе хана! В первом голе, говорят, офсайд был. Плюс пенальти не назначили.

Но и «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году.

Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление, – сказал экс-игрок сборной России.

После 23 туров « ив» занимает в таблице Мир РПЛ 10-е место.

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