«Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году». Быстров об РПЛ
Владимир Быстров считает, что «Локо» по силам побороться за чемпионство в следующем сезоне.
— Об условиях и полях: Карпин недавно говорил, как тяжело играть в Оренбурге первые таймы. А «Локомотив» к перерыву три гола забил.
— Когда есть три-четыре результативные ошибки в пользу одной команды, то как бы хорошо ты ни играл — тебе хана! В первом голе, говорят, офсайд был. Плюс пенальти не назначили.
Но и «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году.
Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление, – сказал экс-игрок сборной России.
После 23 туров «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 10-е место.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Жемалетдинов и Миранчук не в форме оба. Один после травмы ее набирает, у второго непонятный спад в уровне игры. Проблем мягко говоря хватает.