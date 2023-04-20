«Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году». Быстров об РПЛ

Теги Локомотив Владимир Быстров премьер-лига Россия Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров считает, что «Локо» по силам побороться за чемпионство в следующем сезоне.

— Об условиях и полях: Карпин недавно говорил, как тяжело играть в Оренбурге первые таймы. А «Локомотив» к перерыву три гола забил.

— Когда есть три-четыре результативные ошибки в пользу одной команды, то как бы хорошо ты ни играл — тебе хана! В первом голе, говорят, офсайд был. Плюс пенальти не назначили.

Но и «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году.

Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление, – сказал экс-игрок сборной России.

После 23 туров «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 10-е место.

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22 комментария

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Aleksey Yashin
-Алло, Локомотив, это Володька. Вы сейчас барахтаетесь, а в следующем году посмотрим. Всё, больше не могу говорить
+19
-1
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Spartakus1984
Вот когда все начинают говорить про какую либо команду что она должна стать чемпионом,создать конкуренцию зениту,то и начинается давление со всех сторон на клуб,соответственно и проблемы у команды.
+9
-1
+8
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ЕгориЙ
Ну в защите всё сложно у Локо. Нет качественных цз. Всем шишки ещё долго набивать. А без хорошей обороны тяжело на что-то рассчитывать.
Жемалетдинов и Миранчук не в форме оба. Один после травмы ее набирает, у второго непонятный спад в уровне игры. Проблем мягко говоря хватает.
+7
-1
+6
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Roman
Ответ ЕгориЙ
Ну в защите всё сложно у Локо. Нет качественных цз. Всем шишки ещё долго набивать. А без хорошей обороны тяжело на что-то рассчитывать. Жемалетдинов и Миранчук не в форме оба. Один после травмы ее набирает, у второго непонятный спад в уровне игры. Проблем мягко говоря хватает.
В защите надежды на молодного Погостнова и на восстановление Фассона. С Миранчуком прощаться надо, нет мотивации. Рифат, надеемся, наберет форму
+4
0
+4
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SoLS
Ответ ЕгориЙ
Ну в защите всё сложно у Локо. Нет качественных цз. Всем шишки ещё долго набивать. А без хорошей обороны тяжело на что-то рассчитывать. Жемалетдинов и Миранчук не в форме оба. Один после травмы ее набирает, у второго непонятный спад в уровне игры. Проблем мягко говоря хватает.
Полностью согласен, вспомним даже состав Локо который боролся за чемпионство и в итоге его взял, там каждая позиция выглядит на голову выше чем в нынешнем, даже уровень Антона был выше чем сейчас в разы. Ну какая борьба за чемпионство, за тройку может быть, по составу очевидно мы даже не в тройке.
+2
0
+2
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Алексей Антонов
Ой, хорош эти преждевременные мантры зачитывать. Посмотрим. То что наконец-то есть тренер и игра - это уже хорошо.
+1
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Павел Колесников
Если Локомотив не общипает Зенит и другие, то все может быть
+1
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Anti Podonok
Ответ Юрий Кечко
Но всю предсезонку мы будем слушать л чемпионских амбициях от одного середняка )))
Ты футбол только с этого года смотришь?!
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Михаил Лубянский
Ну какое чемпионство? Вот за 2 место можно побороться,нынешний Локо точно не хуже Ростова и Спартака а с ЦСКА в эти выходные игрока,там то и посмотрим
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Михаил Стерхов
Реально войти в 5-6 , а вот чемпионство , думаю всё постепенно, построение команды не терпит суеты ...
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ED303
А зачем?
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тот самый Кадрус
Чтобы это случилось, надо качественно оборону укрепить и чтобы Зенит сильно раскис, что вряд ли случиться.
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An Kr
Пенальти не дали на 75 минуте. 1 гол забит верно. Так какие ошибки?
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An Kr
А сейчас давления не было? 14 место и зона стыков и 6 очков до 13 места. Давления нет, Быстров🤦‍♂️
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Злодей Спб
В первом туре каждого сезона все клубы борются за чемпионство. Но некоторые "особо одарённые клубы" объявляют себя чемпионами уже в пятом туре ^_^
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Ковид 07.10.52
Локо будет бороться за чемпионство , это ему главный газовый земляк из кабинета сообщил...такой сценарий пишут на следующий год...
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Сергей Сурков
Ответ Партизанен
Локо нужно сохранить Дзюбу и укрепить состав 3-4 качественными легионерами
умный ты
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Viacheslav Khalzov
Ответ Spartakus1984
Вот когда все начинают говорить про какую либо команду что она должна стать чемпионом,создать конкуренцию зениту,то и начинается давление со всех сторон на клуб,соответственно и проблемы у команды.
Откуда болельщику Спартака это знать?)
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Den Veyd
Хотя бы за пятерку сначала побороться
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Andrew Petrov
Галактионову нужно еще несколько сезонов как минимум,чтобы сколотить коллектив для борьбы за тройку..хотя бы топ3,при этом такие же цели еще у 5-7 команд
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