Орлов о «Локо» и 4:1 с «Оренбургом»: «Команда Галактионова в таком порядке! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Оренбург Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Геннадий Орлов высоко отозвался об игре «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (4:1) в Мир РПЛ.

«Сильное впечатление оставила игра «Локомотива». В таком порядке команда Галактионова! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне. А скорость-то какая? Глушенков явно выделялся.

Дзюба, конечно, полезен, но сегодня не он был первой скрипкой. А ведь еще и Пиняева не было в составе. Однако «Локо» и без него просто разорвал «Оренбург»!» — сказал комментатор.

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13 комментариев

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Клирик
Три голевые это какая по счёту скрипка?)
+24
-1
+23
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инок
Удивляет другое - как можно было потратить столько денег на предыдущих тренеров компании РЖД и что бы никто головой не ответил за такую растрату...
+17
0
+17
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БляхаджинсКарпина
Ответ Клирик
Три голевые это какая по счёту скрипка?)
По мнению хейтеров это вообще ничего не значит
+17
-1
+16
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Ak4705
Именно по игре в Оренбурге, то считаю, что Локо немного свезло(хотя не уменьшаю их достоинства), Оренбург к 7 минуте мог уже 2:0 вести, исполнительское мастерство подвело, а затем, два рикошета, один из них при передаче Дзюбы, при таких качелях, любая команда могла выиграть, но в целом конечно железнодорожники очень прибавили по игре, и как говорится, везёт сильнейшим.
+6
0
+6
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Ak4705
Именно по игре в Оренбурге, то считаю, что Локо немного свезло(хотя не уменьшаю их достоинства), Оренбург к 7 минуте мог уже 2:0 вести, исполнительское мастерство подвело, а затем, два рикошета, один из них при передаче Дзюбы, при таких качелях, любая команда могла выиграть, но в целом конечно железнодорожники очень прибавили по игре, и как говорится, везёт сильнейшим.
Согласен. Там сейчас никому легко не бывает. Очень быстрые и техничные аргентинцы играют в Оренбурге.
+5
0
+5
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Скорый поезд
Ответ Клирик
Три голевые это какая по счёту скрипка?)
Дзюба не скрипка, Дзюба целый контрабас!
+4
0
+4
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Georgii Neverov
А глушенкову в круге места не хватило, пристроился на галёрке...
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0
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Ковид 07.10.52
Увидеть мастерство на фоне газового фарм-клуба....только глашатый основного клуба может увидеть...
+1
-1
0
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Сергей Сунчилиев
Знай наших!!!
0
0
0
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S-V-D
Ответ инок
Удивляет другое - как можно было потратить столько денег на предыдущих тренеров компании РЖД и что бы никто головой не ответил за такую растрату...
Просто занесли тем, перед кем нужно головой отвечать. Очевидно же.
0
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0
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Слава Трунов
Ответ инок
Удивляет другое - как можно было потратить столько денег на предыдущих тренеров компании РЖД и что бы никто головой не ответил за такую растрату...
И свои молодые есть , надо пробовать доверять, также из игроков, а то платятся большие деньги иностранцам, а играть не хотят
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