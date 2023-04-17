Орлов о «Локо» и 4:1 с «Оренбургом»: «Команда Галактионова в таком порядке! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне»

Геннадий Орлов высоко отозвался об игре «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (4:1) в Мир РПЛ.

«Сильное впечатление оставила игра « ». В таком порядке команда ! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне. А скорость-то какая? Глушенков явно выделялся.

, конечно, полезен, но сегодня не он был первой скрипкой. А ведь еще и Пиняева не было в составе. Однако «Локо» и без него просто разорвал « »!» — сказал комментатор.