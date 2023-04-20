«Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет!» Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой боссов
Болельщики «Баварии» выступили с критикой в адрес руководства клуба.
На игре с «Манчестер Сити» (1:1) в Лиге чемпионов фанаты вывесили баннер со следующим текстом: «Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет! Политика руководства вызывает вопросы!»
Еще одна растяжка напрямую упоминала спортивного директора Хасана Салихамиджича и генерального директора Оливера Кана: «Браццо и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники».
Кан после игры отреагировал на акцию, заявив, что руководство «постоянно задает себе вопросы».
Изображения: twitter.com/ransport
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Ну, значит ждем летом переходов Тюрама и Коло Муани, Лаймера уже взяли. Еще по игроку из Боруссии, Лейпцига и Униона, и за чемпионство можно вновь не волноваться. А если что-то пойдет не так, то можно дернуть Розе, Фишера или Штрайха, выкинув Тухеля.
Да, из-за лобби Баварии клубы Бундеслиги вынуждены отпускать игроков по заниженным ценам или бесплатно, и это идет десятками лет. По трансферам Баварии просто плачет работа антимонопольных служб, но в Германии это всех устраивает, видимо.
Угу, угу
А по игрокам, лидеры друг друга не грабят. Все эти упомянутые из доноров пришли
Даже те кто в Англии не трушные фэны