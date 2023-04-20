«Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет!» Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой боссов

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА болельщики Футбол

Болельщики «Баварии» выступили с критикой в адрес руководства клуба.

На игре с «Манчестер Сити» (1:1) в Лиге чемпионов фанаты вывесили баннер со следующим текстом: «Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет! Политика руководства вызывает вопросы!»

Еще одна растяжка напрямую упоминала спортивного директора Хасана Салихамиджича и генерального директора Оливера Кана: «Браццо и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники».

Кан после игры отреагировал на акцию, заявив, что руководство «постоянно задает себе вопросы».

Изображения: twitter.com/ransport

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49 комментариев

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Carver
А какие принципы-то у Баварии? Разрушать основных конкурентов (Байер, Вердер, Боруссия)? Убивать свою лигу десятилетиями?

Ну, значит ждем летом переходов Тюрама и Коло Муани, Лаймера уже взяли. Еще по игроку из Боруссии, Лейпцига и Униона, и за чемпионство можно вновь не волноваться. А если что-то пойдет не так, то можно дернуть Розе, Фишера или Штрайха, выкинув Тухеля.
+157
-42
+115
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Carver
Ответ Alex Gleb
Стоунз, Аке, Грилиш, Уокер, Шоу, Магуаер, Ван Бисака, Ван Дейк, Хендерсон, Мане и еще куча примеров, где топы чемпионатов покупают игроков из клубов поменьше. Но почему-то Бавария самая плохая, потому что единственная в лиге топ) Дайте бундеслиге такие же выплаты за телеправа и будет такая же конкуренция. А когда последнее место в АПЛ получает больше, чем первое в Бундеслиге, какие вопросы могут возникнуть? Челси может 300миллионов зимой потратить, Бавария летом не может нападающего купить за 100миллионов, Мудрик и Грилиш привет
Только все эти игроки перешли за огромные деньги, а не бесплатно или по заниженным отступным за год до окончания контракта. И перешли из клубов поменьше, а не из Ливерпуля, МЮ и Челси в Сити.

Да, из-за лобби Баварии клубы Бундеслиги вынуждены отпускать игроков по заниженным ценам или бесплатно, и это идет десятками лет. По трансферам Баварии просто плачет работа антимонопольных служб, но в Германии это всех устраивает, видимо.
+79
-12
+67
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Carver
Ответ Аморалинни
Ога, Бавария виновата, что она самый успешный и богатый немецкий клуб, из-за чего футболисты сами хотят туда перейти из своих деревень.
Ну-ну, про советский ХК ЦСКА можно то же самое сказать. Тоже все хотели туда перейти из своих деревень. Никакой коррупции и махинаций, чисто спорт!
+45
-13
+32
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Carver
Ответ Аморалинни
Ну да, в германии же всеобщая воинская повинность Угу, угу
Всеобщей воинской повинности нет, есть только коррупция и агентское лобби.
+17
-4
+13
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Геннадий Тимченко
Ответ Alex Ekimov
С ума сошли и зажрались болельщики те. Один из самых стабильных и престижных клубов Европы. Я знаю о чем говорю, ведь болею за Юве...
ну как бы смена тренера обеспечила клубу "отрицательный рост", поэтому вопросы у болельщиков и возникли🤷
+14
-2
+12
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La Crosse Bobcats
Ответ Alex Gleb
Стоунз, Аке, Грилиш, Уокер, Шоу, Магуаер, Ван Бисака, Ван Дейк, Хендерсон, Мане и еще куча примеров, где топы чемпионатов покупают игроков из клубов поменьше. Но почему-то Бавария самая плохая, потому что единственная в лиге топ) Дайте бундеслиге такие же выплаты за телеправа и будет такая же конкуренция. А когда последнее место в АПЛ получает больше, чем первое в Бундеслиге, какие вопросы могут возникнуть? Челси может 300миллионов зимой потратить, Бавария летом не может нападающего купить за 100миллионов, Мудрик и Грилиш привет
Бавария "самая плохая" потому что дербанил прямых конкурентов, забирая их лучших игроков, зачастую бесплатно. а иногда и тренеров) какой смысл это отрицать?
+14
-5
+9
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Alex Gleb
Ответ Carver
А какие принципы-то у Баварии? Разрушать основных конкурентов (Байер, Вердер, Боруссия)? Убивать свою лигу десятилетиями? Ну, значит ждем летом переходов Тюрама и Коло Муани, Лаймера уже взяли. Еще по игроку из Боруссии, Лейпцига и Униона, и за чемпионство можно вновь не волноваться. А если что-то пойдет не так, то можно дернуть Розе, Фишера или Штрайха, выкинув Тухеля.
У Саутгемптона пару лет назад был огненный состав, где теперь все игроки? правильно, разьехались по манчестерам, лондонам и ливерпулям
+10
-3
+7
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Alex Gleb
Ответ Carver
А какие принципы-то у Баварии? Разрушать основных конкурентов (Байер, Вердер, Боруссия)? Убивать свою лигу десятилетиями? Ну, значит ждем летом переходов Тюрама и Коло Муани, Лаймера уже взяли. Еще по игроку из Боруссии, Лейпцига и Униона, и за чемпионство можно вновь не волноваться. А если что-то пойдет не так, то можно дернуть Розе, Фишера или Штрайха, выкинув Тухеля.
Стоунз, Аке, Грилиш, Уокер, Шоу, Магуаер, Ван Бисака, Ван Дейк, Хендерсон, Мане и еще куча примеров, где топы чемпионатов покупают игроков из клубов поменьше. Но почему-то Бавария самая плохая, потому что единственная в лиге топ) Дайте бундеслиге такие же выплаты за телеправа и будет такая же конкуренция. А когда последнее место в АПЛ получает больше, чем первое в Бундеслиге, какие вопросы могут возникнуть? Челси может 300миллионов зимой потратить, Бавария летом не может нападающего купить за 100миллионов, Мудрик и Грилиш привет
+16
-9
+7
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Bayern07
Хоть так может дойдёт до них 🙏
+7
-1
+6
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Alex Ekimov
С ума сошли и зажрались болельщики те. Один из самых стабильных и престижных клубов Европы. Я знаю о чем говорю, ведь болею за Юве...
+16
-13
+3
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Аморалинни
Ответ Carver
Ну-ну, про советский ХК ЦСКА можно то же самое сказать. Тоже все хотели туда перейти из своих деревень. Никакой коррупции и махинаций, чисто спорт!
Ну да, в германии же всеобщая воинская повинность
Угу, угу
+9
-6
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Tut Tam
Ответ Alex Gleb
У Саутгемптона пару лет назад был огненный состав, где теперь все игроки? правильно, разьехались по манчестерам, лондонам и ливерпулям
Это другое))
+3
-1
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Ислам Базгиев
Как будто Лесника поставили губернатором мегаполиса . Знатно обллажались , ещё бы бундеслигу РОйсу и ко отдать , заслужилМарко!
+4
-2
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statistic5
а что случилось?
+4
-2
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internazionale_nerazzurri
Ответ statistic5
а что случилось?
Рыба гниет с головы так и руководство Мюнхенцев устроили цирк.
+3
-1
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mishash
Ответ Carver
Ну-ну, про советский ХК ЦСКА можно то же самое сказать. Тоже все хотели туда перейти из своих деревень. Никакой коррупции и махинаций, чисто спорт!
ЦСКА был номенклатурным клубом с государственной поддержкой. Бавария до начала 70-х не была даже 1-ым клубом в Мюнхене.
+3
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Илнур Кара
Ответ Alex Ekimov
Отрицательный рост???)))) тебе бы в правительстве работать. Тухель сколько у руля? Он через неделю после назначения МС рвать должен? А если вопросы к руководству то это одна ошибка, Учитывая уровень Баварии последних 20 лет помидоры кидать в них лмцемерно. Да, Кан и Хасан не все 20 лет работают, но они также позитивно причастны к этим успехам, и видимо не к 1 году.
Так это и вопросы к руководству . Зачем за неделю до МС назначать нового тренера если он физически ни чего не успеет поменять. Канн и Хасан к 20 годам позитива относятся как игроки , а как руководители этот год уже оценка неуд
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#SharkTeam
Ответ Alex Gleb
Стоунз, Аке, Грилиш, Уокер, Шоу, Магуаер, Ван Бисака, Ван Дейк, Хендерсон, Мане и еще куча примеров, где топы чемпионатов покупают игроков из клубов поменьше. Но почему-то Бавария самая плохая, потому что единственная в лиге топ) Дайте бундеслиге такие же выплаты за телеправа и будет такая же конкуренция. А когда последнее место в АПЛ получает больше, чем первое в Бундеслиге, какие вопросы могут возникнуть? Челси может 300миллионов зимой потратить, Бавария летом не может нападающего купить за 100миллионов, Мудрик и Грилиш привет
Причину и следствие путаешь. Сначала конкурентный чемп, потом ты права. А с бундесом только увеличиваться разрыв будет. За что там платить то.
А по игрокам, лидеры друг друга не грабят. Все эти упомянутые из доноров пришли
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llolishe
Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
Откуда у Сити фанаты вне Англии?
Даже те кто в Англии не трушные фэны
+8
-7
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Abu Ibrahim
Ответ Carver
Только все эти игроки перешли за огромные деньги, а не бесплатно или по заниженным отступным за год до окончания контракта. И перешли из клубов поменьше, а не из Ливерпуля, МЮ и Челси в Сити. Да, из-за лобби Баварии клубы Бундеслиги вынуждены отпускать игроков по заниженным ценам или бесплатно, и это идет десятками лет. По трансферам Баварии просто плачет работа антимонопольных служб, но в Германии это всех устраивает, видимо.
Что за такое таинственное лобби ? Все лобби заключается в том что немцы 99% играют во внутреннем чемпионате , и побеждать легче всего именно в Баварии , и зарплаты выше . Поэтому переходят в Баварию . Появится второй топ клуб - придется конкурировать по заманиванию игроков . Вот и вся «монополия» .
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Аморалинни
Ответ Илнур Кара
Мы тебе платим больше , а ты не переподписываешь контракт и приходишь бесплатно
Ну и? Все честно
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Вадим Слуцкий
Кан: "Каждый день задаю себе вопрос: куда девались мои мозги? Но ответа нет!"
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tolstiy
фанаты баварии забыли радугу свою любимую добавить...
+1
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Loomis
Ответ La Crosse Bobcats
Бавария "самая плохая" потому что дербанил прямых конкурентов, забирая их лучших игроков, зачастую бесплатно. а иногда и тренеров) какой смысл это отрицать?
ого, а Дортмунд - Кобеля, Ройса, Хуммельса, Зюле, Шлоттербека, Рюерсена, Шульца, Вольфа, Брандта, Дауда, Азара и других, в чемпионате России нашел?? А Бавария у прямого конкурента из второй бундеслиги Киммиха купила транзитом через Штутгарт, а из тонущего Шальке выписала Горецку, вот это ослабление конкурентов, тот же Упомекано для защитника молод и в Лейпциге не был стабилен, и смотрелся не лучше Орбана или Клостерманна,
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Alex Ekimov
Ответ Илнур Кара
Так это и вопросы к руководству . Зачем за неделю до МС назначать нового тренера если он физически ни чего не успеет поменять. Канн и Хасан к 20 годам позитива относятся как игроки , а как руководители этот год уже оценка неуд
Если ты прям фан спорить мне нет смысла. Тебе виднее, но со стороны глядя - очевидных глупых действий не было до увольнения Нагельсманна, да и то это по нашему мнению глупо, а там внутреннюю кухню поди-знай.
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