«Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет!» Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой боссов

Болельщики «Баварии» выступили с критикой в адрес руководства клуба.

На игре с «Манчестер Сити» (1:1) в чемпионов фанаты вывесили баннер со следующим текстом: «Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет! Политика руководства вызывает вопросы!»

Еще одна растяжка напрямую упоминала спортивного директора и генерального директора : «Браццо и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники».

Кан после игры отреагировал на акцию, заявив, что руководство «постоянно задает себе вопросы».

Изображения: twitter.com/ransport

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