Оливер Кан: «Сильное выступление «Баварии», поведи мы в счете – «Сити» стало бы сложно. Не волнуюсь насчет Бундеслиги, команда показала, на что способна»

Теги Бавария Оливер Кан Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Оливер Кан положительно оценил выступление «Баварии» в матче с «Манчестер Сити» (1:1).

– В целом это было сильное выступление. Если бы мы повели в счете, наша вера в себя укрепилась бы, и для «Сити» ситуация стала бы непростой.

Мы поставили на карту все, но этого было недостаточно.

Насчет Бундеслиги я не волнуюсь, команда сегодня показала, на что способна.

– Вам не хватает «девятки»?

– Сегодня одну мы видели, но этот футболист играет не за нас, к сожалению (имеется в виду Эрлинг Холанд – прим. Sports.ru). А таких «девяток», как Левандовски, немного, – заявил генеральный директор «Баварии».

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58 комментариев

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Андрей Хенто
Волноваться надо за свое решение, взболомутили всю команду отставкой Нагельсманна. В самый важный отрезок сезона решили устроить тренерскую чехарду. И как видим даром это не прошло.
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Donald J. Trump
Ничего. Бавария опять разграбит конкурентов в Германии и снова возьмет ручную лигу. Ведь в приоритете чемпионат, из-за которого уволили Нагельсманна.
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Андрей Хенто
Ответ Доминатор3000
У Челси же прокатывало. Чем Бавария хуже? Тухель зарекомендовал себя,как один из лучших тренеров,именно в кубковых турнирах.На вылет. Нагельсманн в том году уже облажался в ЛЧ. Победы над Барсой и ПСЖ,не должны вводить в заблуждение. Барса только начинает,а ПСЖ просто набор индивиальностей,а не команда.
Да, вот и кубковый тренер за неделю вылетел из двух кубков.
+26
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tm5pvbngvj
У всех осталось ощущение, что с Наггельсмоном был шанс пройти дальше
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Ислам Базгиев
Коман конечно топ, никакой сане Мане гнабри рядом не стоят, отвозил мс с обоих флангов, Вот кого надо Пересу забирать
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Роналду плачет
Красавцы функционеры, спасли сезон!
Два трофея уже "взяли".
Осталась карманная бундеслига.
Нагельсман ржёт))
+6
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llolishe
Ливерпулю под шумок надо не только Гравенберха у Баварки купить
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Pamir88
Кста, верните 50 лямов и забирайте Лёву обратно
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Kirkoroff
Ответ Доминатор3000
У Челси же прокатывало. Чем Бавария хуже? Тухель зарекомендовал себя,как один из лучших тренеров,именно в кубковых турнирах.На вылет. Нагельсманн в том году уже облажался в ЛЧ. Победы над Барсой и ПСЖ,не должны вводить в заблуждение. Барса только начинает,а ПСЖ просто набор индивиальностей,а не команда.
У челси прокатывало когда команда поплыла и тренер терял контроль. И на свежих эмоциях они побеждали. Тут такого не наблюдалось. Команда отлично играла и вполне могла пройти сити
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Pazzo7
В Баварии какие-то школьники в атаке бегают и Шупо-Мотинг. Ни Мусиала, ни Сане так и не показали себя ни в клубе ни в сборной, если брать значимые игры. У них будто колени дрожат в важных матчах.

Куда подевались из Баварии титаны вроде Роббена, Рибери, Левандовски, Клозе, Манджукича, Марио Гомеса того же?)

Разве что Мюллер напоминает о былом величии в атаке. И Коман иногда хорош, может сверкнуть.
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шампион
Кан и Хасан не хотели позволить дерзкому Нагельсманну укрепиться, чтобы он не выжил их, как другана Нойера, тренера вратарей. Зато теперь слив Лиги чемпионов Олли Кана вообще не напрягает. Все нормально. Тухель все равно через полгода сам со всеми разругается, и парочка "топ-менеджеров" и дальше поведет Баварию к тупым поражениям.
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инок
Ответ Андрей Хенто
Волноваться надо за свое решение, взболомутили всю команду отставкой Нагельсманна. В самый важный отрезок сезона решили устроить тренерскую чехарду. И как видим даром это не прошло.
Увольняйте Тухеля и назначайте нового тренера. Вот Нагельсманн, например, свободен..)
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Sabrer
Ответ Доминатор3000
У Челси же прокатывало. Чем Бавария хуже? Тухель зарекомендовал себя,как один из лучших тренеров,именно в кубковых турнирах.На вылет. Нагельсманн в том году уже облажался в ЛЧ. Победы над Барсой и ПСЖ,не должны вводить в заблуждение. Барса только начинает,а ПСЖ просто набор индивиальностей,а не команда.
8 побед из 8 при Нагетсе. Не позорься, клоунич
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VAX
Ответ Олжас
Есть вопросы по формированию состава. Зачем набрали в команду столько вингеров? 1. Коман 2. Сане 3. Гнабри 4. Мане 5. Мусиала (игрок с мозгами вингера). Какой основной функционал у вингера? Это бег с мячом. Что нужно для бега с мячом? Пространство. Как получить пространство? Играть вторым номером на контратаках. Если же играешь в высокий прессинг то автоматически лишаешь своих вингеров свободного пространства. Вот они и бегают попросту. Хотя если учитывать что Браццо был бровочником, все становится понятно.
Достаточно неуместное заявление, при Роббене и Рибери игра строили такжа на поз. атаках (в основном) но это не мешало самым вингеровым вингерам в истории футбола найти дырки у противника, тут дело не в количестве а в качестве, и не нужно унижать эту позицию, и Роббен и Оибери были наиумнейшими игроками с пониманием игры
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Розовопопый пони
Ответ Андрей Хенто
Волноваться надо за свое решение, взболомутили всю команду отставкой Нагельсманна. В самый важный отрезок сезона решили устроить тренерскую чехарду. И как видим даром это не прошло.
Да ладно, парни набивают свои шишки. Ули, Калле и Кайзер с Хоффманом и не такое выдавали, имея за плечами годы работы функционерами, а у этой братии и 5 лет не набралось на руководящих должностях .
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Chyngyz Orozaliev
Ответ Андрей Хенто
Да, вот и кубковый тренер за неделю вылетел из двух кубков.
ля все так ноют, как будто Наггелсман прошел бы Сити)
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Артур Мкртычян
Ответ Извилина Заремы
В целом, конечно, виден прогресс: после 0:3 сыграть вничью - достижение.
честно говоря, сити с большим запасом играл.
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Олжас
Ответ Евгений Лифшиц
Эти вингеры сегодня терзали фланги сити еще как. Сколько раз Аканджи и Стоунза один в один обыграли?
Пусть терзают. Только для этого необязательно держать всех пятерых в команде.
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Геннадий Чеботарев
руководство Баварии продолжает цирк))) кто будет следующим?))))
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Артём Горбенко
не до ухмылок уже Оливеру
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SMX
команда сегодня показала, на что способна. - это точно !! !! способна вылететь из очередного турнира!!!
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Михаил Кобяков
Ответ Мексиканская песня
Комментарий удален пользователем
Пора уже настала)
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Михаил Кобяков
Ответ Мексиканская песня
Челси - самый титулованный клуб Европы.
Ты самый неадекват Европы
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Контрольный выстрел
🤡
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Мексиканская песня
Комментарий удален пользователем
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