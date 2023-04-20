Оливер Кан: «Сильное выступление «Баварии», поведи мы в счете – «Сити» стало бы сложно. Не волнуюсь насчет Бундеслиги, команда показала, на что способна»

Оливер Кан положительно оценил выступление «Баварии» в матче с «Манчестер Сити» (1:1).

– В целом это было сильное выступление. Если бы мы повели в счете, наша вера в себя укрепилась бы, и для « » ситуация стала бы непростой.

Мы поставили на карту все, но этого было недостаточно.

Насчет Бундеслиги я не волнуюсь, команда сегодня показала, на что способна.

– Вам не хватает «девятки»?

– Сегодня одну мы видели, но этот футболист играет не за нас, к сожалению (имеется в виду – прим. Sports.ru). А таких «девяток», как , немного, – заявил генеральный директор «Баварии».

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