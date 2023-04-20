Оливер Кан: «Сильное выступление «Баварии», поведи мы в счете – «Сити» стало бы сложно. Не волнуюсь насчет Бундеслиги, команда показала, на что способна»
Оливер Кан положительно оценил выступление «Баварии» в матче с «Манчестер Сити» (1:1).
– В целом это было сильное выступление. Если бы мы повели в счете, наша вера в себя укрепилась бы, и для «Сити» ситуация стала бы непростой.
Мы поставили на карту все, но этого было недостаточно.
Насчет Бундеслиги я не волнуюсь, команда сегодня показала, на что способна.
– Вам не хватает «девятки»?
– Сегодня одну мы видели, но этот футболист играет не за нас, к сожалению (имеется в виду Эрлинг Холанд – прим. Sports.ru). А таких «девяток», как Левандовски, немного, – заявил генеральный директор «Баварии».
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Два трофея уже "взяли".
Осталась карманная бундеслига.
Нагельсман ржёт))
Куда подевались из Баварии титаны вроде Роббена, Рибери, Левандовски, Клозе, Манджукича, Марио Гомеса того же?)
Разве что Мюллер напоминает о былом величии в атаке. И Коман иногда хорош, может сверкнуть.