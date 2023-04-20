Индзаги об ЛЧ: «Полуфинал был для «Интера» мечтой, но мы заслужили его и сыграем как следует»

Симоне Индзаги высказался о выходе «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов.

Миланский клуб прошел «Бенфику» (2:0, 3:3) по сумме двух матчей в 1/4 турнира.

О матчах с «Бенфикой»

«Мы невероятно счастливы. Для всех в « » это важный вечер, мы провели два отличных матча против топ-соперника, который проиграл лишь дважды за 8 месяцев до встречи с нами. Полуфинал был для нас мечтой, но теперь мы здесь и сыграем как следует.

Мы начали в очень сложной группе с «Баварией» и «Барселоной», но продемонстрировали единство вместе с фанатами, которые очень нам помогли».

О критике

«Это не проблема. Я знаю, откуда она исходит. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Иногда это по делу, иногда нет. Мне повезло, я занимаюсь этим уже много лет и все понимаю. Сейчас я занят тем, чтобы принести людям радость».

О двух пропущенных «Интером» голах

«При втором мяче их нападающий здорово сыграл. А при третьем парни решили, что прозвучал свисток, и остановились. Они подумали, что матч закончился, так счет стал 3:3.

В первом тайме мы сыграли здорово и понимали, что во втором « » прибавит. Замены помогли нам, и мы вышли в полуфинал, парни заслужили это», – отметил главный тренер «Интера».

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