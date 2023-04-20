Индзаги об ЛЧ: «Полуфинал был для «Интера» мечтой, но мы заслужили его и сыграем как следует»

Теги Интер Симоне Индзаги Бенфика серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги высказался о выходе «Интера» в полуфинал Лиги чемпионов.

Миланский клуб прошел «Бенфику» (2:0, 3:3) по сумме двух матчей в 1/4 турнира.

О матчах с «Бенфикой»

«Мы невероятно счастливы. Для всех в «Интере» это важный вечер, мы провели два отличных матча против топ-соперника, который проиграл лишь дважды за 8 месяцев до встречи с нами. Полуфинал был для нас мечтой, но теперь мы здесь и сыграем как следует.

Мы начали в очень сложной группе с «Баварией» и «Барселоной», но продемонстрировали единство вместе с фанатами, которые очень нам помогли».

О критике

«Это не проблема. Я знаю, откуда она исходит. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Иногда это по делу, иногда нет. Мне повезло, я занимаюсь этим уже много лет и все понимаю. Сейчас я занят тем, чтобы принести людям радость».

О двух пропущенных «Интером» голах

«При втором мяче их нападающий здорово сыграл. А при третьем парни решили, что прозвучал свисток, и остановились. Они подумали, что матч закончился, так счет стал 3:3.

В первом тайме мы сыграли здорово и понимали, что во втором «Бенфика» прибавит. Замены помогли нам, и мы вышли в полуфинал, парни заслужили это», – отметил главный тренер «Интера».

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18 комментариев

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Вратарь Бага
ну теперь хоть не будет правила гостевого гола
+28
0
+28
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blaugrano
Эта сверхпринципиальная битва за финал рискует стать одной из самых огненных за последние годы.
+26
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+26
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Pazzo7
В 1/2 финала не только два итальянских клуба, но и три итальянских тренера)

Верю, что Симе отлично подготовится к Милану. Так же, как к Барселоне, Порту и Бенфике. Есть шанс зацепиться за ЛЧ.
+25
-2
+23
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Lucky Happy
Симоне, сколько ты крови выпил у меня за два сезона. Если выйдешь в финал, я все прощу.
+14
0
+14
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rigobersong
Ответ Вратарь Бага
ну теперь хоть не будет правила гостевого гола
Да, в 2003м вообще болельщиков Интера жалко было, играли на одном стадионе, но за счет того, что формально Милан забил гол на выезде, он прошел дальше:) Хотя в принципе заслуженно, ведь условия были равные:))
+15
-1
+14
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rigobersong
Ответ Вратарь Бага
незаслуженно, просто жребий с номинальным хозяином поля мог по другому сработать
Но Милан все равно молодцы, не дали ювентусу забрать ЛЧ:))
+9
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+9
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rigobersong
Младший Индзаги топ, и покер в ЛЧ делал и команду в полуфинал вывел!:)
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+8
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tampa-bay
Все говорят что Милан-Интер не уровень полуфинала, может быть и так, но зато хотя бы есть интрига и совсем непонятно, кто пройдет дальше. В плане интриги было бы намного хуже, если бы условно пары были бы Милан - Сити, Реал-Интер, тогда матчи были бы несмотрибельными и можно было спокойно готовится смотреть финал Реал-Сити
+5
-3
+2
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Милан 737..
Поздравляю Интер с выходом в полуфинал, Милан - Интер это будет круто ! 👍✊ ...
+2
0
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Милан 737..
Ответ tampa-bay
Все говорят что Милан-Интер не уровень полуфинала, может быть и так, но зато хотя бы есть интрига и совсем непонятно, кто пройдет дальше. В плане интриги было бы намного хуже, если бы условно пары были бы Милан - Сити, Реал-Интер, тогда матчи были бы несмотрибельными и можно было спокойно готовится смотреть финал Реал-Сити
Да это наоборот нереально круто Милан - Интер в полуфинале ! 👍✊ ...
+2
0
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Павел Мартынов
Ответ tampa-bay
Все говорят что Милан-Интер не уровень полуфинала, может быть и так, но зато хотя бы есть интрига и совсем непонятно, кто пройдет дальше. В плане интриги было бы намного хуже, если бы условно пары были бы Милан - Сити, Реал-Интер, тогда матчи были бы несмотрибельными и можно было спокойно готовится смотреть финал Реал-Сити
Возьмут и выиграют ЛЧ, команды из этой пары... Вот увидите...
+2
0
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0rbit
Артём, Индзаги «О»!! ( а не «об», слово начинается с согласной «О лиге», но «Об игре») Лиге Чемпионов, ну ё маё.
+1
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Тюменец
Удачи, Симоне! Хочется верить, что вывезешь ты эту тему)
+2
-2
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giant
Ответ tampa-bay
Ничего не мешало Интеру забить в первой игре побольше "голов на выезде"
Согласен. Но в тактических играх Серии А начала нулевых был очевиден осторожный, без риска футбол на 0-0 (это продемонстрировал и финал) в первом матче. Второй - уже как пойдет. И имелось в виду что здесь сыграло роль кто был хозяином второго матча и для кого гостевые мячи были как за 2.
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