«Милан» и «Интер» встретятся в ЛЧ в 3-й раз. «Нерадзурри» не выиграли ни одного из 4 матчей

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Италии Футбол

В третий раз в плей-офф Лиги чемпионов встретятся два миланских клуба.

В четвертьфинале «Милан» одолел «Наполи» (1:0, 1:1), а «Интер» разобрался с «Бенфикой» (2:0, 3:3).

Всего в ЛЧ команды из Милана попадали друг на друга дважды до этого года. В сезоне-2002/03 обе игры в полуфинале завершились вничью (0:0, 1:1), и «россонери» прошли в финал благодаря голу в гостях.

В сезоне-2004/05 они провели две игры в четвертьфинале: «Милан» одержал победу 2:0 в первом матче, а во втором «Интер» получил техническое поражение со счетом 0:3 из-за неправомерных действий фанатов.

В текущем сезоне команды играли уже трижды. В Серии А 3 сентября «Милан» победил 3:2, а 5 февраля уступил 0:1. В Суперкубке Италии «Интер» разгромил соперника со счетом 3:0.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Миланское дерби в полуфинале ЛЧ это просто эпично
+70
-11
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Expada
Ответ gPk
Самая слабая сетка которую я только видел. Милан, Тоттенхем, Айнтрахт, Наполи, , Брюгге, Бенфика , Порту, Интер. Жалко топ-клубы которые на ранних стадиях бьются с сильными командами, а кто-то благодаря халяве оказывается в полуфинале/финале
Как по мне миланский полуфинал более интереснее, чем условный полуфинал между сити, псж, реалом и челси который мы каждый год наблюдаем
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек из футбола
Интер и Милан вернули 2007
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Удачи обеим командам) но оч хотелось бы финал Реал Милан)
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Биатлона
Ответ udiekemen
Удачи обеим командам) но оч хотелось бы финал Реал Милан)
Было бы красиво - два самых титулованных клуба в истории КЕЧ/ЛЧ
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pazzo7
Милан в состоянии обыграть любого соперника в финале. Уровень игры с Наполи был просто отличный. Настоящая итальянская классика с бетоном в обороне и убийственными контратаками. Хладнокровие уровня мадридского Реала образца прошлого сезона.

Сила Интера в том, как хорошо тренер адаптируется к сопернику. Индзаги выдавал идеальный план против Барселоны, Порту, Бенфики, да и Ливерпуля в прошлом году (победа на Энфилде). Против Юве и Милана команда всегда отлично была готова в кубковых матчах.

Только Интер может помешать Милану взять ЛЧ!)
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Expada
Миланское дерби в полуфинале ЛЧ, это будет жаркий и эпичный матч.
После матчей такие потасовки будут у болельщиков
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
internazionale_nerazzurri
Ответ Pazzo7
Милан в состоянии обыграть любого соперника в финале. Уровень игры с Наполи был просто отличный. Настоящая итальянская классика с бетоном в обороне и убийственными контратаками. Хладнокровие уровня мадридского Реала образца прошлого сезона. Сила Интера в том, как хорошо тренер адаптируется к сопернику. Индзаги выдавал идеальный план против Барселоны, Порту, Бенфики, да и Ливерпуля в прошлом году (победа на Энфилде). Против Юве и Милана команда всегда отлично была готова в кубковых матчах. Только Интер может помешать Милану взять ЛЧ!)
Полностью согласен. В любом случае желаю победу Итальянского клуба в финале !
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pazzo7
Пусть на этот раз обойдется без технических поражений!) И пусть победитель этого противостояния заберёт в итоге ЛЧ!

Поздравляю от души всех болельщиков Интера и Милана, нас ждут прекрасные матчи!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ Pazzo7
Милан в состоянии обыграть любого соперника в финале. Уровень игры с Наполи был просто отличный. Настоящая итальянская классика с бетоном в обороне и убийственными контратаками. Хладнокровие уровня мадридского Реала образца прошлого сезона. Сила Интера в том, как хорошо тренер адаптируется к сопернику. Индзаги выдавал идеальный план против Барселоны, Порту, Бенфики, да и Ливерпуля в прошлом году (победа на Энфилде). Против Юве и Милана команда всегда отлично была готова в кубковых матчах. Только Интер может помешать Милану взять ЛЧ!)
Слишком комплиментарно в сторону Милана) Реал или Сити просто на классе их раздавит, уровень исполнителей другой. Только дичайший отскок может помочь
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RG26
Ответ Spartak Forever
Жаль гостевой гол отменили
😂👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pazzo7
Ответ Anton Oleksiy
Учитывая что обе команды по сравнению с тем же Реалом или Сити небо и земля
Милан и тех и тех мог бы задушить) После трех матчей с Наполи у меня в этом нет сомнений
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Forever
Жаль гостевой гол отменили
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ Человек из футбола
Интер и Милан вернули 2007
2005
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
remix!
Осенью тяжело было представить подобное противостояние в 1/2. Тем интереснее!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirkoroff
Ответ ML26
Слишком комплиментарно в сторону Милана) Реал или Сити просто на классе их раздавит, уровень исполнителей другой. Только дичайший отскок может помочь
В полуфинале да. Но в финале может случиться всё что угодно. Милан есть Милан.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0rbit
Ответ Dexter Dallas
2005
2003
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Ответ Benner
Полуфинал уровня ЛЕ. Два середняка
Середняка еще во вторник во второй раз унизили)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1garyuha
Ответ Pazzo7
Милан и тех и тех мог бы задушить) После трех матчей с Наполи у меня в этом нет сомнений
Милан в группе с Челси ничего не смог сделать
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Извилина Заремы
Ответ Spartak Forever
Жаль гостевой гол отменили
Все знают, что гостить на "Сан Сиро" легче, чем на "Джузеппе Меацца".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versus_
Ответ 1garyuha
Милан в группе с Челси ничего не смог сделать
Более того, Милан в лондонском матче выглядел как любительский клуб против команды мастеров. Думаю, и сейчас бы так было, несмотря на все проблемы Челси.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0rbit
Ответ Benner
Полуфинал уровня ЛЕ. Два середняка
ты глор другого, арабского мешка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0rbit
Ответ gPk
Самая слабая сетка которую я только видел. Милан, Тоттенхем, Айнтрахт, Наполи, , Брюгге, Бенфика , Порту, Интер. Жалко топ-клубы которые на ранних стадиях бьются с сильными командами, а кто-то благодаря халяве оказывается в полуфинале/финале
всем плевать на тебя
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breakzzz
Ну этого стоило ожидать: на фоне откровенного кризиса ЛаЛиги и бешеного напряжения АПЛ Италия лолжна была выстрелить. Плюс откровенное везение с сеткой. После вылета Баварии вообще не удивлюсь, если Милан возьмет ушастого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versus_
Милан-Интер - это прекрасно, но команды показывают самый слабый свой футбол за последние года 3. УЕФА в борьбе за зрелище свел вместе много звездных пар в ранних стадиях, что открыло дорогу остальным.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий