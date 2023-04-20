«Милан» и «Интер» встретятся в ЛЧ в 3-й раз. «Нерадзурри» не выиграли ни одного из 4 матчей

В третий раз в плей-офф Лиги чемпионов встретятся два миланских клуба.

В четвертьфинале «Милан» одолел «Наполи» (1:0, 1:1), а «Интер» разобрался с «Бенфикой» (2:0, 3:3).

Всего в ЛЧ команды из Милана попадали друг на друга дважды до этого года. В сезоне-2002/03 обе игры в полуфинале завершились вничью (0:0, 1:1), и «россонери» прошли в финал благодаря голу в гостях.

В сезоне-2004/05 они провели две игры в четвертьфинале: «Милан» одержал победу 2:0 в первом матче, а во втором «Интер» получил техническое поражение со счетом 0:3 из-за неправомерных действий фанатов.

В текущем сезоне команды играли уже трижды. В Серии А 3 сентября «Милан» победил 3:2, а 5 февраля уступил 0:1. В Суперкубке Италии « » разгромил соперника со счетом 3:0.

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