Гвардиола выиграл у Тухеля 7 из 12 матчей, дважды была ничья

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Томас Тухель Футбол

Томас Тухель проиграл Пепу Гвардиоле 7 из 12 матчей.

Сегодня «Бавария» сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в ответной четвертьфинальной игре Лиги чемпионов. Первая завершилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Ранее во главе «горожан» Гвардиола выиграл у команд немецкого тренера («Челси» и «Баварии») 3 раза, а до этого столько же раз уступил.

Когда Гвардиола сам руководил «Баварией», то нанес клубам Тухеля («Боруссии» Дортмунд и «Майнцу») 4 поражения, а также однажды сыграл вничью.

Таким образом, из 12 игр Гвардиола выиграл 7, Тухель – 3, еще 2 раза была ничья.

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4 комментария

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Петя Петров
Самый главный все равно он выиграл
+29
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Артём Никулин
Странно. Перед четвертьфиналом писали же, что Тухель – властелин Пепа, и «Сити» отлетит.
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Акира_1
Главный матч в их дуэле выиграл в любом случае Тухель. 😀
+12
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