Гвардиола выиграл у Тухеля 7 из 12 матчей, дважды была ничья

Томас Тухель проиграл Пепу Гвардиоле 7 из 12 матчей.

Сегодня « » сыграла вничью с « » (1:1) в ответной четвертьфинальной игре чемпионов. Первая завершилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Ранее во главе «горожан» Гвардиола выиграл у команд немецкого тренера («Челси» и «Баварии») 3 раза, а до этого столько же раз уступил.

Когда Гвардиола сам руководил «Баварией», то нанес клубам («Боруссии» Дортмунд и «Майнцу») 4 поражения, а также однажды сыграл вничью.

Таким образом, из 12 игр Гвардиола выиграл 7, Тухель – 3, еще 2 раза была ничья.

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