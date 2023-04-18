Маттеус верит в камбэк «Баварии» после 0:3 от «Сити»: «ПСЖ» получил 1:6 от «Барсы» после победы 4:0, «Ливерпуль» выиграл финал ЛЧ, уступая «Милану» 0:3. Но все должно совпасть»

Лотар Маттеус считает, что «Бавария» способна на чудо в ответном матче с «Ман Сити».

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде крупно проиграли со счетом 0:3. Второй матч пройдет 19 апреля.

«Чудеса иногда случаются, почему бы ему не случиться в среду на « »? если руководство, игроки и тренер верят в камбэк после 0:3, то и я тоже.

Я часто сталкивался с этим сам как игрок, в том числе играя против «Баварии». С «Интером» мы выиграли в Мюнхене со счетом 2:0, а затем у «Баварии» в Милане все сложилось хорошо – мы выбыли из турнира со счетом 1:3.

Конечно, у команды все должно совпасть: должен поймать каждый мяч, а полевые игроки должны забить много голов даже без «девятки».

Тухель может оказать влияние на команду, прежде всего, посредством многочисленных бесед. Понятно, что он не может довести все до автоматизма за три недели, как это делал на протяжении многих лет в «Сити». Кроме того, у « » также, по возможности, должен случиться плохой день.

Это трудно представить в данный момент, потому что команда Пепа в ударе. Чемпионат, Кубок Англии, 3:0 против «Баварии». У них Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и так далее.

Но ведь «ПСЖ» уехал домой, получив 1:6 в ответном матче после победы над «Барсой» со счетом 4:0 дома, «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов, уступая «Милану» 0:3 к перерыву. Есть бесчисленное множество примеров.

Это может случиться, даже если беспорядок на поле и за его пределами в клубе не указывает на это», – написал бывший футболист «Баварии» в своей колонке.