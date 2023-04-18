Маттеус верит в камбэк «Баварии» после 0:3 от «Сити»: «ПСЖ» получил 1:6 от «Барсы» после победы 4:0, «Ливерпуль» выиграл финал ЛЧ, уступая «Милану» 0:3. Но все должно совпасть»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лотар Маттеус Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Альянц Арена Илкай Гюндоган Томас Тухель Кевин де Брюйне Ян Зоммер Эрлинг Холанд Футбол

Лотар Маттеус считает, что «Бавария» способна на чудо в ответном матче с «Ман Сити».

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде крупно проиграли со счетом 0:3. Второй матч пройдет 19 апреля.

«Чудеса иногда случаются, почему бы ему не случиться в среду на «Альянц Арене»? если руководство, игроки и тренер верят в камбэк после 0:3, то и я тоже.

Я часто сталкивался с этим сам как игрок, в том числе играя против «Баварии». С «Интером» мы выиграли в Мюнхене со счетом 2:0, а затем у «Баварии» в Милане все сложилось хорошо – мы выбыли из турнира со счетом 1:3.

Конечно, у команды Томаса Тухеля все должно совпасть: Зоммер должен поймать каждый мяч, а полевые игроки должны забить много голов даже без «девятки».

Тухель может оказать влияние на команду, прежде всего, посредством многочисленных бесед. Понятно, что он не может довести все до автоматизма за три недели, как это делал Гвардиола на протяжении многих лет в «Сити». Кроме того, у «Манчестер Сити» также, по возможности, должен случиться плохой день.

Это трудно представить в данный момент, потому что команда Пепа в ударе. Чемпионат, Кубок Англии, 3:0 против «Баварии». У них Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и так далее.

Но ведь «ПСЖ» уехал домой, получив 1:6 в ответном матче после победы над «Барсой» со счетом 4:0 дома, «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов, уступая «Милану» 0:3 к перерыву. Есть бесчисленное множество примеров.

Это может случиться, даже если беспорядок на поле и за его пределами в клубе не указывает на это», – написал бывший футболист «Баварии» в своей колонке.

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26 комментариев

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Silent Mode
Ответ Вертуальный
Все возможно если Холанд не будет в игре а так без шансов !!
Как будто альварес плохо отыгрывает
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DarkJune
1:6 будет вспоминать только человек, не смотревший эту игру.
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NikoVinkovic
Как бы не хотел очередного обсёра Сити в ЛЧ, но в камбэк не верю. Команды Тухеля не умеют громить. Единственный шанс был передушить, добыть 1:0 и выстоять от обороны. Теперь уж надежда на Анчи.
+6
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Вячеслав Тотров
Бавария могла бы надеяться на чудо, если бы их не тренировало “чудо” тренерской мысли. Человек,который обиться рисковать
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Арман Мартиросян
Ответ Silent Mode
Как будто альварес плохо отыгрывает
Люди наивные. Вот, например, совсем недавно был матч Ливерпуля и Сити, и когда стало известно, что Холанда не будет, то все почему то радовались, а я наоборот, прям чувствовал что это ничем хорошим не закончится для красных. В итоге Альварес был одним из лучших на поле и закономерный разгром. Для наглядности - в первом круге Ливерпуль сожрал Холанда, и по игре просто прошлись по Сити.
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Sardor Abdujalilov
Верим в Миа Сан Миа👑
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Вертуальный
Помню эту игру Ливерпуль- Милан уже половина болельщиков ушли со стадиона во втором тайме Ливерпуль разнес Милан
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ArdaTuran
Камбека не будет, будет разве что ♂cum♂back♂
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Михо
Если вдруг Бавария забьет 2 быстрых гола, тогда возможно. Но маловероятно
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Appa
Ответ NikoVinkovic
Как бы не хотел очередного обсёра Сити в ЛЧ, но в камбэк не верю. Команды Тухеля не умеют громить. Единственный шанс был передушить, добыть 1:0 и выстоять от обороны. Теперь уж надежда на Анчи.
Болела МЮ или лфк?)
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superduper
Ответ Михо
Если вдруг Бавария забьет 2 быстрых гола, тогда возможно. Но маловероятно
Тянем быстрый гол Баварии
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superduper
Ответ KikiMusampa14
О, гений комедии подтянулся. Лицензию камеди клаб не думал получать?
А за такое дают лицензию…. Если играет в 1 нападающего и 4 атакующих полузащитника прямо за ним, каждый из которых может взять игру на себя и забить. Если у всех четверых вдруг случится плохой день, но на этот случай есть еще и топовые запасные. Если дают лицензию в камеди, то куда обратиться?
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KikiMusampa14
Ответ superduper
О футбольный гений подтянулся. Лицензию уефа не думал получить?
О, гений комедии подтянулся. Лицензию камеди клаб не думал получать?
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superduper
Ответ KikiMusampa14
Манся играет в 1 нападающего и 4 атакующих полузащитника прямо за ним, каждый из которых может взять игру на себя и забить. Если у всех четверых вдруг случится плохой день, но на этот случай есть еще и топовые запасные. Поэтому милостей от природы можно особо не ждать. Что до Баварии, возможно, драка Мане и Сане позволила немного выпустить пар. По игрокам Баварка не слабее, разве что с форвардом проблема. Вобщем, посмотрим, чего стоит Тухель.
О футбольный гений подтянулся. Лицензию уефа не думал получить?
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Ola BP
Перед матчем Тухель даст интервью, что Бавария постарается не проиграть.
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Murder Weapon
Ливер-Барса тоже не верили, но они смогли. Mia San Mia 🔴⚪🔝
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Руслан
Эту Сити уже не остановить. Оно без слабых мест. Конечно все возможно все бывало, но чтоб сити вылетел должно быть красная карточка, какой то форс мажор. Сити возьмёт в этом году ЛЧ обыграв в финале Наполи.
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кракен ночной лиги
Интересный пример, но вряд ли сейчас кому-либо дадут так шакалить с пенальти в ЛЧ, как Барселоне без вар. Придётся своими силами)
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