Холанд не забил 3-й пенальти в карьере. 33 пенальти реализовано
Эрлинг Холанд не реализовал 3-й пенальти в карьере.
Форвард «Манчестер Сити» не смог открыть счет в игре Лиги чемпионов с «Баварией», пробив с точки выше ворот.
До этого Холанд не забивал с пенальти лишь дважды в карьере – в сезоне-2020/21 за «Боруссию» Дортмунд в Бундеслиге.
При этом за всю карьеру норвежец реализовал 33 удара с 11-метровой отметки.
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глорам бы начать уже смотреть футбол, а не отдельные ачивки стариков. Баварии же желаю взяться за ум,зря Ули и Калле оставили клуб Хасану и Кану с их мемным "долгосрочным проектом" ну ничего прорвемся. MIA SAN MIA!
Дальше что? Забьет ещё. Когда-нибудь))