Холанд не забил 3-й пенальти в карьере. 33 пенальти реализовано

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не реализовал 3-й пенальти в карьере.

Форвард «Манчестер Сити» не смог открыть счет в игре Лиги чемпионов с «Баварией», пробив с точки выше ворот.

До этого Холанд не забивал с пенальти лишь дважды в карьере – в сезоне-2020/21 за «Боруссию» Дортмунд в Бундеслиге.

При этом за всю карьеру норвежец реализовал 33 удара с 11-метровой отметки.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Zhdanov
Ничего, даже у легенд типо Месси и Роналду такое бывало, реализация у парня и так отличная.
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
36 пенальти к 22 годам мощно конечно...
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Talgat Ergeshov
отличные показатели,всего 9% брака....многие штатные пенальтисты не могут похвастаться такой результативностью👍🏿
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жалько Печалич
Ответ Абдул Абакаев
когда он успел столько пенок пробить?
когда в футбол играл
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Ответ Talgat Ergeshov
отличные показатели,всего 9% брака....многие штатные пенальтисты не могут похвастаться такой результативностью👍🏿
выборка маленькая. через года 3-4 посмотрим
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ Talgat Ergeshov
отличные показатели,всего 9% брака....многие штатные пенальтисты не могут похвастаться такой результативностью👍🏿
А он не штатный пенальтист?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
Да что там холланд. Писарский тоже не забил
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даулет Калмагамбет
Ответ Tigo_Volchara93
А вчера все на Хвичу накинулись когда он не забил
Тут эта пенка особо не влияла на исход
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марслан Акматалиев
Киммих и Горецка хорошо постарались перед пенальти))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат футбола 777
Ответ llolishe
Холланд ожидаемо пропал на поле в важном матче
Это тебе не Месси, Холланд снова забил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dewald
Ответ llolishe
Холланд ожидаемо пропал на поле в важном матче
А первый матч был не важный?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нишон
знаете что самое смешное? Глоры гномбэй уже начали вешать ярлык на Холланда) чувствуют шо главный конкурент за ЗМ, уже он "пропадает в важных матчах", "замыкатель с 5 метров", Сити прошла Баварию, по кпд из игроков сити Холланд железно в топ 2.
глорам бы начать уже смотреть футбол, а не отдельные ачивки стариков. Баварии же желаю взяться за ум,зря Ули и Калле оставили клуб Хасану и Кану с их мемным "долгосрочным проектом" ну ничего прорвемся. MIA SAN MIA!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Холанд не забил. Ну не забил.
Дальше что? Забьет ещё. Когда-нибудь))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dixon010
Решили флэшмоб устроить по незабитым пенкам в этом туре лч. Жиру бил в правый от себя угол, Хвича бил в левый, Холанд- по центру. Гармония
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The world champion 1998
Ответ Blaumerc
простите, а какой матч важен, если не ответный матч 1/4 финала лиги чемпионов?
Счёт первого матча знаете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ The world champion 1998
А, так ли этот матч, уже важен, увы?
простите, а какой матч важен, если не ответный матч 1/4 финала лиги чемпионов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Ответ Джавез Тилл
36 пенальти к 22 годам мощно конечно...
А что мощного? Игрок рано стартанул, шёл по восходящей, в каждом клубе и в сборной был основным форвардом. Собственно в среднем это 6 пенальти в сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глеб Кравцов
Ответ Итачи Учиха
выборка маленькая. через года 3-4 посмотрим
он хотяьы бьёт как адекватный человек, а не устраивает читерский цирк как это делают Неймар, Левандовски, Жоржиньо или Фернандеш
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Talgat Ergeshov
Ответ ман сити фейк
А он не штатный пенальтист?
ну ладно,помимо холанда мало у кого из штатных пенальтистов такая реализация*😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мақсат Сейілхан
Хорошая реализация, у самого сильного пенальтиста было 89 процента, если не ошибаюсь, было статья в спортс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Вот видите, даже здесь Хааланд хуже Роналду 🤣🤣🤣😌
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasilij Petrow
Промах после 15-ти забитых. Горецка точно заслужил приз самого хитрого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
А вчера все на Хвичу накинулись когда он не забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
Эрлинг явно смотрел матч Краснодар - Крылья, это заразно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el shaarawy92
Горецка умно надавил))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий