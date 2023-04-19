Холанд не забил 3-й пенальти в карьере. 33 пенальти реализовано

Эрлинг Холанд не реализовал 3-й пенальти в карьере.

Форвард « » не смог открыть счет в игре Лиги чемпионов с «Баварией», пробив с точки выше ворот.

До этого не забивал с пенальти лишь дважды в карьере – в сезоне-2020/21 за «Боруссию» Дортмунд в Бундеслиге.

При этом за всю карьеру норвежец реализовал 33 удара с 11-метровой отметки.

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