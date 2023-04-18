Защитник «Брентфорда» Ми рассказал, что Холанд щипается на поле: «Но я не возражаю, мне это вполне нравится»

Защитник «Брентфорда» Бен Ми рассказал, что Эрлинг Холанд щипается на поле .

– Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друга.

– Кто щипался больше?

– Он, честно говоря. Но я не возражаю против этого, мне это вполне нравится.

Конечно, мы пытаемся играть против него, применяя физическую силу, и своими телами пытаемся ему помешать занять ту позицию в штрафной площади, которую он хочет, – сказал Ми в интервью Sky Sports.