Защитник «Брентфорда» Ми рассказал, что Холанд щипается на поле: «Но я не возражаю, мне это вполне нравится»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Брентфорд Бен Ми Эрлинг Холанд Футбол

Защитник «Брентфорда» Бен Ми рассказал, что Эрлинг Холанд щипается на поле .

– Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друга. 

– Кто щипался больше?

– Он, честно говоря. Но я не возражаю против этого, мне это вполне нравится.

Конечно, мы пытаемся играть против него, применяя физическую силу, и своими телами пытаемся ему помешать занять ту позицию в штрафной площади, которую он хочет, – сказал Ми в интервью Sky Sports. 

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33 комментария

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Roman
Футбольная борьба настоящих мужчин. Одобряем
+77
-3
+74
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DekiB
Ответ Игорь Лаврушин
Вон оно чё😁
Михалыч!
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Игорь Лаврушин
Вон оно чё😁
+43
-1
+42
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Furry Slipper
Ответ DekiB
Михалыч!
Щипалыч)
+26
-1
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раскаявшийся жиробас
Последователи Гачи в АПЛ 😏
+26
-1
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Лёха Жданчик
Ответ Roman
Футбольная борьба настоящих мужчин. Одобряем
А потом они в раздевалке боролись в кожаных портупеях))
+18
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Дмитрий Иванов
Связка Холланд- Суарес была бы легендарной
+18
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ConorNite
"Кто щипался больше ?"
Вопрос - просто блеск
+12
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SmokingShadow
Винни Джонс одобряет
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SaH4r.
оляля😏
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Геннадий Тёкин
Шалунишки)).
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Скажите спасибо Бен, кто-то вообще кусается и бодается (Коста, Суарес)
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Tigo_Volchara93
Володьке быстрову тоже понравилось бы
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Н.Ф.
Щипач по кличке Кирпич.
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Дмитрий Валерьевич
"Пятьдесят оттенков Холанда.... " СМОТРИТЕ В АПРЕЛЕ В КИНО....
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VladCory
"щиплется" же...
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PhilZem
Спорт настоящих музчинок!!! 💪😚🤌
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Роман Шевцов
ппц
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Spaten
Правей, левей, попал! (Чувствуя Миннесоту)
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Денис Бояров
Оу, ммм
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red hikkikomori
Получается Холланд сам себе молоко из коровы добывает - вот откуда у него навыки щипания)
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kolokolo22
Трудности перевода?
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desolate
Ответ вовочка6762
Ох уж эти толерантные .... Осталось вей АПЛ в ЛГБТ перейти !
А это тут при чем?
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Tollie
старая-добрая АПЛ.
если бы дело было в Паэльной Республике, то после легкого щипка условная гавя или педря билась бы в конвульсиях и каталась по газону.

а тут просто поугарали мужики
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Промах Мораты
Ну хоть не кусается
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