Защитник «Брентфорда» Ми рассказал, что Холанд щипается на поле: «Но я не возражаю, мне это вполне нравится»
Защитник «Брентфорда» Бен Ми рассказал, что Эрлинг Холанд щипается на поле .
– Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друга.
– Кто щипался больше?
– Он, честно говоря. Но я не возражаю против этого, мне это вполне нравится.
Конечно, мы пытаемся играть против него, применяя физическую силу, и своими телами пытаемся ему помешать занять ту позицию в штрафной площади, которую он хочет, – сказал Ми в интервью Sky Sports.
Вопрос - просто блеск
если бы дело было в Паэльной Республике, то после легкого щипка условная гавя или педря билась бы в конвульсиях и каталась по газону.
а тут просто поугарали мужики