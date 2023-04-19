«Ман Сити» хочет продлить контракт с Холандом, он готов к переговорам. У форварда 37 (32+5) очков в 28 матчах АПЛ

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эрлингом Холандом .

Норвежский нападающий перешел в английский клуб летом 2022 года. Он подписал контракт до 2027-го.

В соглашении был пункт об отступных в размере 150 миллионов фунтов, который мог быть активирован другими клубами летом 2024 года. Однако эта опция была непосредственно связана с будущим и была отменена, когда тренер продлил контракт с «Сити».

Сейчас « » стремится продлить соглашение с . Точные условия нового контракта неизвестны, но считается, что футболист открыт для переговоров.

В текущем сезоне 22-летний Холанд провел 28 матчей, отличившись 32 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.