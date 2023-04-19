«Ман Сити» хочет продлить контракт с Холандом, он готов к переговорам. У форварда 37 (32+5) очков в 28 матчах АПЛ
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эрлингом Холандом .
Норвежский нападающий перешел в английский клуб летом 2022 года. Он подписал контракт до 2027-го.
В соглашении был пункт об отступных в размере 150 миллионов фунтов, который мог быть активирован другими клубами летом 2024 года. Однако эта опция была непосредственно связана с будущим Пепа Гвардиолы и была отменена, когда тренер продлил контракт с «Сити».
Сейчас «Сити» стремится продлить соглашение с Холандом. Точные условия нового контракта неизвестны, но считается, что футболист открыт для переговоров.
В текущем сезоне АПЛ 22-летний Холанд провел 28 матчей, отличившись 32 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
Ведь были большие опасения, что в системе Гвардиолы Эрлинг будет как пятое колесо в телеге.
Почему бы и не продлить.
Судя по контракту, Холанд хотел попасть именно к Гвардиоле. Очень интересно.
Новость из воздуха.
Хотя было понятно что Сити такого монстра еб*нутого не отпустит и будет пытаться продлить контракт с ним.
Какое отнощение имеет Холланд к Манчестер Сити???!
Утка, такие переговоры невозможны.
К тому же, боссы Сити не идиоты.
Зачем продлевать Холланда?
Наверное, они ищут повод избавится от форварда.
Я тоже сразу не поверил.