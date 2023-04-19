«Ман Сити» хочет продлить контракт с Холандом, он готов к переговорам. У форварда 37 (32+5) очков в 28 матчах АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эрлингом Холандом .

Норвежский нападающий перешел в английский клуб летом 2022 года. Он подписал контракт до 2027-го.

В соглашении был пункт об отступных в размере 150 миллионов фунтов, который мог быть активирован другими клубами летом 2024 года. Однако эта опция была непосредственно связана с будущим Пепа Гвардиолы и была отменена, когда тренер продлил контракт с «Сити». 

Сейчас «Сити» стремится продлить соглашение с Холандом. Точные условия нового контракта неизвестны, но считается, что футболист открыт для переговоров. 

В текущем сезоне АПЛ 22-летний Холанд провел 28 матчей, отличившись 32 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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48 комментариев

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denis_wtf
ну хз, статистика так себе
+113
-6
+107
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Владимир Владимирович
Ответ denis_wtf
ну хз, статистика так себе
Согласен , пока результативность не дотягивает до уровня Леброна Джеймса )
+74
-1
+73
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Analjinn
Зачем уходить из богатейшего клуба постоянно играющего в полуфинале ЛЧ и борющегося за 1 место в АПЛ?
+25
-1
+24
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benjamin92
он же в Реал переходит к Мбаппе
+26
-12
+14
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jordy
Союз тренера и игрока получился.
Ведь были большие опасения, что в системе Гвардиолы Эрлинг будет как пятое колесо в телеге.
Почему бы и не продлить.
Судя по контракту, Холанд хотел попасть именно к Гвардиоле. Очень интересно.
+14
-2
+12
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kaimussen
Ответ denis_wtf
ну хз, статистика так себе
Неплохо для слепого (с)
+13
-3
+10
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Милан 737..
Холланд никуда не уйдёт из Сити и станет их легендой как Агуэро ☝️...
+12
-3
+9
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ДЖИН
Ответ А. Мостовой
в пустые коронный с пенальти похоронный. Пока Мбаппе может и в одиночку тащить на дрибленге
оказывается не может...
+6
-1
+5
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Analjinn
Ответ phantom_payne
Чтобы выиграть ЛЧ)
В этом году главные фавориты. Рано или поздно возьмут своё.
+4
0
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phantom_payne
Ответ Analjinn
Зачем уходить из богатейшего клуба постоянно играющего в полуфинале ЛЧ и борющегося за 1 место в АПЛ?
Чтобы выиграть ЛЧ)
+7
-4
+3
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ман сити фейк
Ответ Mr.BadGuy
Успеть поиграть с по настоящему великими Модричем и Кроссом, а не всякими фейковыми звездами.
Великие Кроссы и Модричи закончатся через 2-3 а может год спустя. Там ещё с тренером не всё очевидно. Ещё чемпионат рангом ниже. Зачем ему это ну чисто логически? То что может Модрич сможет Де Брюйне. Но то что может Пеп могут не все.
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Максим Яблонский
Классная новость ни о чем. "Считается, что готов продлить"...
Новость из воздуха.
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BZB
Нет смысла уходить от Гвардиолы, да Сити для его семьи тоже имеет значение.
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Analjinn
Ответ Mr.BadGuy
Успеть поиграть с по настоящему великими Модричем и Кроссом, а не всякими фейковыми звездами.
Кдб тоже хорош.
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ман сити фейк
Ответ гилберт
На самом деле интересно. Холланд стоит больше сотки в год. Столько не дадут, насколько он готов ужаться?
Пусть попробуют подписать лайтовую версию Холанда из Наполи приобрести, за меньшую сумму. Ни у кого не получится. Такие как Холанд на рынке единицы. И они заслуживают свои контракты.
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ман сити фейк
Ответ А. Мостовой
в пустые коронный с пенальти похоронный. Пока Мбаппе может и в одиночку тащить на дрибленге
Черепаха растворялся против Баварии. А против Лорьянам, Нантам даже Дембеле мог пачками забить
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Analjinn
Ответ Golos Razuma
Ну можно уйти в не менее богатый клуб, играющий периодически в финалах ЛЧ и выигрывающий его, и борющийся за 1 место Ла Лиги. Ибо кроме Реала ему идти больше некуда. Выше Сити - только Реал. Даже ни столько по текущему положению команды, сколько по статусу.
Как бы даже Реал это не шаг выше. В Сити может выиграть первую ЛЧ, в Реале только очередную. Сити борется с 6+ богатыми командами за место в четвёрке и чашку. У Реала в чемпионате только Барса и Атлетико. С точки зрения спортивного интереса Сити впереди. Хотя в Реале может наследие выйдет получше.
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Alexander Yavriantz
Что за мода новая продлевать договоры чуть ли не сразу после их подписания? В чём смысл?
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Деметрио
Холанд кажется нападающим вообще без даже относительно слабых мест. Какой-то ходячий кошмар для соперников. Но глядя на его стату - лишь 5 ассистов в 28 матчах, где МанСити доминирует и клепает кучу голов - кажется, что поляну сечет он похуже лучших топов нападения.
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The Best
Не может быть,фанаты Реала уже решили что Холанд к ним перейдёт 🌚
Хотя было понятно что Сити такого монстра еб*нутого не отпустит и будет пытаться продлить контракт с ним.
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Yury Sin
Он разве куда-то собирался уходить?
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Аркадий Байдерин
Ему надо платить не меньше чем Мбаппе. Играет очень рещкльтативно
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ман сити фейк
Ответ Real_v_dushe
Нет хет-трика Кюрасао и вообще нет предобводок, тоже мне игрок.
И нет голов в ворота ФК Пустыня
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А.Э.РАСИМ
Ответ Максим Яблонский
Классная новость ни о чем. "Считается, что готов продлить"... Новость из воздуха.
Абсолютно.
Какое отнощение имеет Холланд к Манчестер Сити???!
Утка, такие переговоры невозможны.
К тому же, боссы Сити не идиоты.
Зачем продлевать Холланда?
Наверное, они ищут повод избавится от форварда.
Я тоже сразу не поверил.
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гилберт
Ответ jordy
Союз тренера и игрока получился. Ведь были большие опасения, что в системе Гвардиолы Эрлинг будет как пятое колесо в телеге. Почему бы и не продлить. Судя по контракту, Холанд хотел попасть именно к Гвардиоле. Очень интересно.
Не было таких опасений. Это было мнение с задних рядов. Первые ряды говорили что Холланд идеально подходит Сити и ожидали такой результативности.
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