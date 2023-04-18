«Барса» уверена, что Ла Лига разрешит ей подписать Месси. Клуб планирует продавать игроков и сокращать расходы, чтобы вписаться в правила лиги

В «Барселоне» верят, что Ла Лига разрешит ей подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» считает, что лига примет финансовый план клуба на следующий сезон, что позволит зарегистрировать переход аргентинца.

Частями этого плана станут сокращение расходов во всех секторах, продажи некоторых футболистов и новые доходы от маркетинговых и других финансовых операций.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в эту среду посетит внеочередную генеральную ассамблею Ла Лиги, на которой среди прочего представит экономический план клуба, который позволит вписать в правила Ла Лиги.

В то же время каталонцы поддерживают контакты с окружением Месси, которые проходят позитивно.

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