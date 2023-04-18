«Барса» уверена, что Ла Лига разрешит ей подписать Месси. Клуб планирует продавать игроков и сокращать расходы, чтобы вписаться в правила лиги

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта финансовый фэйр-плей Футбол

В «Барселоне» верят, что Ла Лига разрешит ей подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» считает, что лига примет финансовый план клуба на следующий сезон, что позволит зарегистрировать переход аргентинца.

Частями этого плана станут сокращение расходов во всех секторах, продажи некоторых футболистов и новые доходы от маркетинговых и других финансовых операций.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в эту среду посетит внеочередную генеральную ассамблею Ла Лиги, на которой среди прочего представит экономический план клуба, который позволит вписать в правила Ла Лиги.

В то же время каталонцы поддерживают контакты с окружением Месси, которые проходят позитивно.

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69 комментариев

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SayCoffet
Левандовски знал, как дышит, что будет играть в следующем сезоне, за тарелку супа, поэтому и играть перестал
+50
-11
+39
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rej1sta
Так Барсе и без Месси надо продавать игроков.
+36
-4
+32
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Рэд Уайт
Рафинья
Кесье
Фати
Торрес
Гарсия
Ленгле
Дест
Умтити
Тринкау на выход.
Сократить зп Бускетсу,Йонгу и Альбе
+24
-3
+21
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Данияр Жумабекович
Ответ Рэд Уайт
Рафинья Кесье Фати Торрес Гарсия Ленгле Дест Умтити Тринкау на выход. Сократить зп Бускетсу,Йонгу и Альбе
тебя бы в президенты
+7
0
+7
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кто-то
Ответ Роман
Месси продолжает клуб разваливать, даже не находясь в нём.
Главный фанат Месси вернулся. Давно я тебя не видел, Роман
+6
-1
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bel01
Барса и Месси созданы друг для друга.
Ждём Лео обратно.
+9
-5
+4
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Лимит Лимитович
Можно продать всех, чтобы Месси вышел играть 1 вс 11
+6
-2
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Booster
Ответ Рэд Уайт
Рафинья Кесье Фати Торрес Гарсия Ленгле Дест Умтити Тринкау на выход. Сократить зп Бускетсу,Йонгу и Альбе
Отличный план! :))
+3
0
+3
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Артемий Дмитриев
Ответ Рэд Уайт
Рафинья Кесье Фати Торрес Гарсия Ленгле Дест Умтити Тринкау на выход. Сократить зп Бускетсу,Йонгу и Альбе
Ага, все же прям мечтают играть за барсу и при это за гроши
+2
0
+2
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Aggrrist
Ответ Universal1000
Лучше до 40-летия арга на мессизависимости посидеть, чем иметь атаку уровня Атлетико Мадрид по результативности как эти 2 сезона без него. Нафиг-нафиг. И Хави уверен считает так же.) Сил нет смотреть на это суперубожество в атаке. Так мало как в 2021-2023 Барселона за последние много-много-много десятилетий не забивала практически никогда.
Нет
+3
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Universal1000
Ответ Aggrrist
Если это случится, то это будет эпикфейл. Барса только продохнула от мессизависимости, но кто-то решил вернуть стареющую звезду. Я не понимаю этого. Последние пару лет были отскоком дохлой кошки.
Лучше до 40-летия арга на мессизависимости посидеть, чем иметь атаку уровня Атлетико Мадрид по результативности как эти 2 сезона без него. Нафиг-нафиг.
И Хави уверен считает так же.)
Сил нет смотреть на это суперубожество в атаке.
Так мало как в 2021-2023 Барселона за последние много-много-много десятилетий не забивала практически никогда.
+7
-5
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Игореха Веселов
Левандовски приготовиться на выход? Гурник или Легия уже ждут)
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Ilya Chistyakov
Ответ kucerov664@gmail.com
Извеняюсь
Молодец ✊🏻
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Ilya Chistyakov
Ответ kucerov664@gmail.com
Спасибо
Главное что ты вынес для себя урок, а я не обижался, все ок) шутки над любимым клубом не повод для оскорблений. Вообще ничто не повод для оскорблений незнакомых тебе людей. Мир✌️
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Booster
А про маркетинговые рычаги ещё можно или уже пошутили?
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АРХАТ
Ответ Роман
Месси продолжает клуб разваливать, даже не находясь в нём.
Обычно после возвращения игроки уже не так хороши, тем более 36 лет. А его будут сравнивать с Месси допарижского периода
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Серж Ск
Ответ ernar11
не могу понять зачем Месси Барселоне кроме пиара и маркетинга. встраивать в игру 36-летнего ветерана, когда команда только-только учится обходиться без него? Тем более контракт будет коротким, потом Барсе снова надо будет перестраиваться на игру без Месси.
1. чтобы что то утверждать - надо понимать на каких условиях он переходит
2. далеко не факт что он вообще перейдет
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kucerov664@gmail.com
Ответ Ilya Chistyakov
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Извини, был не прав, я не со зла
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kucerov664@gmail.com
Ответ Ilya Chistyakov
Главное что ты вынес для себя урок, а я не обижался, все ок) шутки над любимым клубом не повод для оскорблений. Вообще ничто не повод для оскорблений незнакомых тебе людей. Мир✌️
✊🤝🤝🤝🤝
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kucerov664@gmail.com
Ответ Ilya Chistyakov
Главное что ты вынес для себя урок, а я не обижался, все ок) шутки над любимым клубом не повод для оскорблений. Вообще ничто не повод для оскорблений незнакомых тебе людей. Мир✌️
Ну и тебе спасибо за урок😂
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Ilya Chistyakov
Ответ kucerov664@gmail.com
Под какую Сегунду?? Как можно верить в то , что пишут, ещё и использовать для своих коментов, 🤡
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Ilya Chistyakov
Ответ Alexander Katschalow
Поправляйся
Глянул твои комментарии) у тебя вот минимум шансов поправиться))
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Davron Tashkenbaev
Ответ Рэд Уайт
Рафинья Кесье Фати Торрес Гарсия Ленгле Дест Умтити Тринкау на выход. Сократить зп Бускетсу,Йонгу и Альбе
Всех этих поменять на одного игрока?! Больше чем клуб))
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kucerov664@gmail.com
Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий удален модератором
День сегодня у меня не задался, понимаю ты как и остальные не причём, извени
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justadamso@icloud.com
Ответ Аталанта расправила плечи
Когда у Барсы последний раз было адекватное руководство? Где-то в начале 10-х?
Откровенно говорят , сложно назвать клуб с нормальным руководством)
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