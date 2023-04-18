Карим Бензема стал пятым футболистом, сыгравшим 150 матчей в Лиге чемпионов.

Юбилейной для форварда «Реала» стала ответная игра 1/4 финала чемпионов против «Челси».

Лишь 4 футболиста опережают француза по матчам в турнире: (183 игры), (177), (163) и Хави (151).

Кроме того, Бензема побил рекорд « » по матчам в Лиге чемпионов среди полевых игроков. Карим проводит 131-й матч за «Мадрид» в ЛЧ, он обогнал Рауля (130).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Реал».

За последние 2 сезона у Винисиуса и Бензема 30 совместных голов. До этого − всего 5

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