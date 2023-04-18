Бензема проводит 150-й матч в Лиге чемпионов – пятым в истории. До рекорда Роналду – 33 игры
Карим Бензема стал пятым футболистом, сыгравшим 150 матчей в Лиге чемпионов.
Юбилейной для форварда «Реала» стала ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».
Лишь 4 футболиста опережают француза по матчам в турнире: Криштиану Роналду (183 игры), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Хави (151).
Кроме того, Бензема побил рекорд «Реала» по матчам в Лиге чемпионов среди полевых игроков. Карим проводит 131-й матч за «Мадрид» в ЛЧ, он обогнал Рауля (130).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Реал».
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