Бензема проводит 150-й матч в Лиге чемпионов – пятым в истории. До рекорда Роналду – 33 игры

Теги Лион Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Хави Лионель Месси Икер Касильяс Рауль Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Футбол

Карим Бензема стал пятым футболистом, сыгравшим 150 матчей в Лиге чемпионов.

Юбилейной для форварда «Реала» стала ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

Лишь 4 футболиста опережают француза по матчам в турнире: Криштиану Роналду (183 игры), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Хави (151).

Кроме того, Бензема побил рекорд «Реала» по матчам в Лиге чемпионов среди полевых игроков. Карим проводит 131-й матч за «Мадрид» в ЛЧ, он обогнал Рауля (130).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Реал».

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29 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Барсик Юрана
Где бы был ваш Кринж без Бензомодрича
Не знаю где, но надеюсь тебя бы на сайте не было
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Илья Храбров
Легенда!
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белошип
Надеюсь сегодня зарешает)
+14
-3
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Иван Новиков
Будет трудно побить рекорд лучшего футболиста мира.
+12
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Фёдор Кузнецов
Ответ Барсик Юрана
Был, есть и буду
А жаль
+9
-3
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Пацанчик реальный
Ответ Фарид Харисов
Пепси без Хавиньесты — такая же великая карьера. Криштиану без Реала — самое оглушительное падение в истории.
Хахахаха,спасибо рассмешил!
+8
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Андрей Хенто
Легенда Мадрида, тихой сапой, а переписывает все рекорды принадлежащие Раулю себе. Шикарный игрок.
+6
-2
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mr_ h2o
Ответ Hitgoe Himgob
Роналду, Месси, Бензема мы в итоге в топ-3 получим, лет на 7
Ему до рекорда Каса 26 матчей. Это еще 3 сезона играть с учетом вылетов и пропуска игр. Не факт что дотянет
+3
0
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Hitgoe Himgob
Роналду, Месси, Бензема мы в итоге в топ-3 получим, лет на 7
+3
-1
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Loginov
Машина👊💪
+2
0
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Александр Данилов
Ответ mr_ h2o
Ему до рекорда Каса 26 матчей. Это еще 3 сезона играть с учетом вылетов и пропуска игр. Не факт что дотянет
Рауль тоже не в футболке только Реала эти матчи набрал. Наберёт
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Александр Данилов
Ответ Андрей Хенто
Легенда Мадрида, тихой сапой, а переписывает все рекорды принадлежащие Раулю себе. Шикарный игрок.
У него реализация моментов выше Рауля. Неудивительно, что он его обгоняет
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Яхай-Бле
Ответ Барсик Юрана
Где бы был ваш Кринж без Бензомодрича
там же где и до них, как например в сезоне 07/08. Вам никогда не удастся создать впечатление, что Рон какой то левый игрок. Рон лучший бомбардир а истории футбола с кучами всяких индивидуальных и командных наград
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БЕКБЕРГАН
Ответ Барсик Юрана
Где бы был ваш Кринж без Бензомодрича
В обратной стороне тебя был бы.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Фарид Харисов
Пепси без Хавиньесты — такая же великая карьера. Криштиану без Реала — самое оглушительное падение в истории.
Криштиану без Реала история в МЮ
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Firdavs Khursanov
Ответ Барсик Юрана
Где бы был ваш Кринж без Бензомодрича
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Бухгалтер2021
будет вторым
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jonnysilverhand01
Однорукий французский бандит творит историю
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abrusevshii chechen
Бензема Легенда!
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Антон Абызов
Только удачи.
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as009595@icloud.com
Роналду король лч, по победам, по голам и по играм
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AnMe
Ого! Хави 4й!
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Артём Клагиш
Скоро перепишет все рекорды Мадрида на себя
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