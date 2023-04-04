Кай Хавертц: «Схожу с ума по сахару. Ем мармеладных мишек и Skittles в перерыве. Пытался отказаться, наняв диетолога, но нехорошо себя чувствовал»

Теги Челси премьер-лига Англия Кай Хавертц Здоровье Питание Футбол

Кай Хавертц рассказал, что без сахаросодержащих продуктов плохо себя чувствует

– Прошлым летом я полностью изменил диету и нанял диетолога. Я просто хотел более профессионально подходить к делу и все в таком духе.

Это продолжалось около полугода. В Лондоне у нас поначалу был повар, который приходил к нам каждый день и готовил.

Надо сказать, что я чувствовал себя совсем нехорошо. На меня диета произвела совершенно противоположный эффект.

– А что рекомендовал диетолог?

– Он сказал мне, что... Я ведь с ума схожу по сахару. Вы, возможно, заметили вчера, что я после матча пил колу, также мне нужны конфеты и все такое. Это придает мне сил, у меня появляется энергия. И диетолог сказал, что с этим надо завязывать. Полностью. Я так и поступил, но эффект был совершенно не тем.

А потом в «Челси» появился диетолог с полностью другим подходом. Он сказал: «Кай, тебе надо пить «Фанту», надо пить колу. Выпивай баночку в день».

В перерыве я беру мармеладных мишек, Skittles или что-нибудь в этом духе.

И эти перемены привели к тому, что я снова стал полон сил, – сказал полузащитник «Челси».

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17 комментариев

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Djone Evans
После этого интервью скауты Реала быстро вычеркнули с шорт листа фамилию Хавертс)))) уже один бургерный находится в клубе))
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Артём Павлеян
Сам сейчас на диете. Действительно, что-то нужно себе позволять иногда, и жевать медленно, чтобы надолго хватило. Иначе будут срывы и обжираловка.
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Мыкола
Лучше бы водочки для обводочки
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Теннисный абсолют
Кай Хаверц любит сосать сладкого петушка на палочке
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Василь Еремеев
Там вся команда что-то защеку берет, кто мишек жуёт, кто леденцы
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Михо
Все очень индивидуально, Хаверц и так худой как скелет, ему сушиться не нужно, можно углеводы есть от души, они действительно дают энергию
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Варвара Серова
В плане профессионального образа жизни большинство игроков на низком уровне
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Юрий Кечко
Попробуй сахар по ноздре
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ALMANAC
Теперь ты в черном списке Карпина сразу после легенды Аданы
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леннорыч-абрамович
Нужно есть шоколадных лягу шек с вкладышами
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Николай Иванов
Ну в этом сезоне вся команда любит чупа-чупсы
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Ваня Шипитко
Ответ исянов
очередной раз смешно, какой карпин зомбак со своим сахаром и методикой 50х
сахар - это настоящая белая смерть.
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Dead88 Poets
Ответ исянов
очередной раз смешно, какой карпин зомбак со своим сахаром и методикой 50х
ты это Криштиану расскажи про 50ые
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Макс Кидалов
Ответ Tigo_Volchara93
Пока молодой можно, через лет 5-7 поменять подход
И зачем менять подход? Мне 49 и я каждый день ем мармелад, пиво, торты, чипсы и колу и все отлично, чувствую отлично себя. А когда денег нет чтобы все это купить, чувствую плохо себя
+13
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исянов
очередной раз смешно, какой карпин зомбак со своим сахаром и методикой 50х
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Tigo_Volchara93
Пока молодой можно, через лет 5-7 поменять подход
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Буратино55
Валеры на тебя нет
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