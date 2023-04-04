Кай Хавертц: «Схожу с ума по сахару. Ем мармеладных мишек и Skittles в перерыве. Пытался отказаться, наняв диетолога, но нехорошо себя чувствовал»

Кай Хавертц рассказал, что без сахаросодержащих продуктов плохо себя чувствует

– Прошлым летом я полностью изменил диету и нанял диетолога. Я просто хотел более профессионально подходить к делу и все в таком духе.

Это продолжалось около полугода. В Лондоне у нас поначалу был повар, который приходил к нам каждый день и готовил.

Надо сказать, что я чувствовал себя совсем нехорошо. На меня диета произвела совершенно противоположный эффект.

– А что рекомендовал диетолог?

– Он сказал мне, что... Я ведь с ума схожу по сахару. Вы, возможно, заметили вчера, что я после матча пил колу, также мне нужны конфеты и все такое. Это придает мне сил, у меня появляется энергия. И диетолог сказал, что с этим надо завязывать. Полностью. Я так и поступил, но эффект был совершенно не тем.

А потом в «Челси» появился диетолог с полностью другим подходом. Он сказал: «Кай, тебе надо пить «Фанту», надо пить колу. Выпивай баночку в день».

В перерыве я беру мармеладных мишек, Skittles или что-нибудь в этом духе.

И эти перемены привели к тому, что я снова стал полон сил, – сказал полузащитник « ».