Джикия про искусственное поле: «Спартак» проиграл «Акрону», не надо отговорок. Недооценки не было»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Георгий Джикия Матч ТВ Акрон Футбол

Георгий Джикия отметил, что поражению «Спартака» от «Акрона» (1:2) оправданий нет.

– Что пошло не так, сказалось искусственное поле?

– Мы проиграли «Акрону», не надо искать никаких отговорок.

– Недооценка соперника?

– Такого не было. Наоборот, тщательно разбирали, знали все их сильные стороны. Так произошло.

Разбирали их атаки с флангов, так они и забили два гола, – сказал капитан «Спартака».

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25 комментариев

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Сергей Илюшенков
Я смотрю на разборе соперника пол-команды спало,а потом вышли на поле и вообще уснули!
+18
-2
+16
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Полуэктов Пётр
Ответ timasid
опять пеналити поставили. Вот же технари из Тушино, никак в штрафной их не сдержать
И что вас беспокоит? Железный же пенальти.
+14
-1
+13
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ARIK2
Это говорит от том, что на поле сег играли команды одного уровня, с разными зарплатами.
+16
-3
+13
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MishaFCZ
Че он там говорил про Зенит?
Поездят по пути регионов?
Ну ну
+11
-6
+5
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Lada-Greta
Недооценки не было? Хочешь сказать это и есть ваш истинный уровень, проигрывать 15-й команде первой лиги?
+5
-1
+4
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Ксяоми Ноутов
Ответ ARIK2
Это говорит от том, что на поле сег играли команды одного уровня, с разными зарплатами.
по одному матчу делать выводы глупо
+3
0
+3
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Peter Parker
Только Акрон лучше изучил выдергивания Чернова и малый опыт Денисова, который не сориентировался как корпус повернуть при подаче, хотя там по-хорошему должен был другой игрок быть
+3
0
+3
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nikolakovalenko@mail.ru
Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот уже бы сказал прямо что обосрались, и самое интересное что понос не прекращается всю весну.
+4
-2
+2
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baldik
Значит не в Федуне дело?
+1
0
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sergspartak
Как не было недооценки если бегали в 2 раза медленнее Акрона и не подставляли ноги под навесы, не бросались под удары, не прыгали при ударах головой?
+1
0
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Иван Правспарт
А правда жигулёвское пиво хорошая?
+1
0
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spawn0
В этой игре, не было лидера у Спартака или лидеров. Зоба на роль лидера и капитана никак не тянет, сегодня был полнейший бардак и хаос.
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Uriah Heep
Извините, но это - не футбол!
0
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Adjusted
Главное не победа, а участие!
+1
-1
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ARIK2
Ответ Ксяоми Ноутов
по одному матчу делать выводы глупо
Без ведущих топов( Квинси, Соболев, Джикия(капитан), Мозес) команда так и выглядит
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Cruel Snake
Разбирали их атаки через фланги в итоге они так два гола и забили...
Молодцы, справились, хорошо разобрали
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murzzzzzilka
Ответ Полуэктов Пётр
И что вас беспокоит? Железный же пенальти.
В их мире все пенальти Спартака левые.
+2
-2
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sergspartak
Ответ spawn0
В этой игре, не было лидера у Спартака или лидеров. Зоба на роль лидера и капитана никак не тянет, сегодня был полнейший бардак и хаос.
Ну так лидеры Джикия и Промес с травмами
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