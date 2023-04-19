Джикия про искусственное поле: «Спартак» проиграл «Акрону», не надо отговорок. Недооценки не было»
Георгий Джикия отметил, что поражению «Спартака» от «Акрона» (1:2) оправданий нет.
– Что пошло не так, сказалось искусственное поле?
– Мы проиграли «Акрону», не надо искать никаких отговорок.
– Недооценка соперника?
– Такого не было. Наоборот, тщательно разбирали, знали все их сильные стороны. Так произошло.
Разбирали их атаки с флангов, так они и забили два гола, – сказал капитан «Спартака».
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Ну ну
Молодцы, справились, хорошо разобрали