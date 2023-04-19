Джикия про искусственное поле: «Спартак» проиграл «Акрону», не надо отговорок. Недооценки не было»

Георгий Джикия отметил, что поражению «Спартака» от «Акрона» (1:2) оправданий нет.

– Что пошло не так, сказалось искусственное поле?

– Мы проиграли « », не надо искать никаких отговорок.

– Недооценка соперника?

– Такого не было. Наоборот, тщательно разбирали, знали все их сильные стороны. Так произошло.

Разбирали их атаки с флангов, так они и забили два гола, – сказал капитан « ».

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