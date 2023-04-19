Абаскаль извинился перед болельщиками «Спартака» после вылета из Кубка: «Мы сделали все, что могли»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Акрон Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль извинился перед болельщиками «Спартака» после поражения от «Акрона».

«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в Фонбет Кубке России и покинул турнир.

«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, не прошли в следующий раунд. В футболе так бывает. Теперь мы должны сконцентрироваться на чемпионате.

Я видел, что команда не сдавалась. Не могу не отдать должное сопернику, желаю им удачи дальше», – сказал главный тренер «Спартака».

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162 комментария

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Никита Самарин
Молодец рыжий, что не стал оправдываться, а нормально извинился и пожелал удачи сопернику, который продолжает писать свою великолепную историю в этом сезоне кубка.
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Russ Ivan
Весной Спартак просто никакущий, чем занимались в межсезонье непонятно...
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+59
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proshka
Прощаю, Рыжий, все равно верим!
+63
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Игорь 60
Хотелось бы извинений не тренера, а зажравшихся лентяев
+30
-3
+27
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Юрий Кечко
Ответ jonnysilverhand01
Поставил всю зарплату в 250 тысяч (сейчас в армии) на спартак. Проиграл. Спасибо галбермо, ну и имя …
Надо быть мягко говоря неумным человеком)))
+21
-1
+20
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Игорь Удалов
потому что не фиг продлевать контракт по ходу ещё не закончившегося сезона!!!!!!
+30
-14
+16
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Иван Поречный
Ответ balander09
это забава клуба продлевать тренера после нескольких побед Каррера, Тедеско, Абаскаль после продления кстати играли хуже
По - моему, с Тедеско контракт не продлевали
+17
-1
+16
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Sla Slo
Спасибо, спартак, за хорошее настроение на пару дней. Так держать!
+31
-20
+11
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siragh@yandex.ru
Ответ Russ Ivan
Весной Спартак просто никакущий, чем занимались в межсезонье непонятно...
Дзюбинизмом занимались они
+10
-2
+8
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Rio de Janeiro
Чувствую это будет неделя Мостового и Заремы
+9
-2
+7
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Konstantin Zorin
Кому нужны извинения после таких поражений? Сделай объективную оценку своей работы. "Мы сделали всё, что смогли..." Это к чему? Если Вы только на это способны, то пиши заявление об уходе и вали. У тебя состав один из лучших в РПЛ, скамейка длинная. Где игра?
+16
-10
+6
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Дядя ТУРА
уволить и назначить кого-то из Матч Тв
+15
-9
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LIBerly
Зарема: "Они сделали всё, что смогли, а судьи всё, что хотели!"
+12
-7
+5
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Alexander p.
Спартак подарил праздник для всей России!
+23
-19
+4
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fc_champion
101-летие отмечают качественно, хороший подарок
+9
-6
+3
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ДМ-1чемпион
Ответ fc_champion
101-летие отмечают качественно, хороший подарок
Какое 101? спартаку 88
+12
-9
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murzzzzzilka
Ответ Игорь Удалов
потому что не фиг продлевать контракт по ходу ещё не закончившегося сезона!!!!!!
Давайте все, как мы любим, по 3 тренера за сезон, правда?
+4
-1
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bedLaM
Ответ Konstantin Zorin
Кому нужны извинения после таких поражений? Сделай объективную оценку своей работы. "Мы сделали всё, что смогли..." Это к чему? Если Вы только на это способны, то пиши заявление об уходе и вали. У тебя состав один из лучших в РПЛ, скамейка длинная. Где игра?
Насколько у Спартака длинна скамейка в Кубке? Про травмы тоже не забываем.
+3
0
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Юрий Кечко
Ох Мостовой разойдётся не на шутку
+5
-2
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Жорег Борщофф
Ответ Rumov
Эх, опять без титулов. Ну, извините, пожалуйста. В футболе так бывает.
Опять? =) Для Спартака это нормальное состояние.
+4
-2
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Rumov
Ответ Жорег Борщофф
Опять? =) Для Спартака это нормальное состояние.
Прачечная для отмыва денег. Главное тут пиар, а не титулы.
+2
0
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stirliz
Да все норм, Рыжий. Ты не виноват, что у тебя в основе Денисов, Игнатов, Чернов,? Индеец и т.д. И с этим шлаком ты весь сезон в тройке идешь. Молодец!
+7
-5
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murzzzzzilka
Ответ jonnysilverhand01
Поставил всю зарплату в 250 тысяч (сейчас в армии) на спартак. Проиграл. Спасибо галбермо, ну и имя …
Чувак, ты уж ври что-нить одно:))
+5
-3
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Злодей Спб
Дай бог, не последний раз :)
+12
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Красная стрела
Ответ Жорег Борщофф
Действительно. Дайте поработать дилетанту, кому нужен результат?
В прошлом году пели другие песни. Как это дилетант «натягивает» РПЛ
+2
0
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