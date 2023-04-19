Абаскаль извинился перед болельщиками «Спартака» после вылета из Кубка: «Мы сделали все, что могли»
Гильермо Абаскаль извинился перед болельщиками «Спартака» после поражения от «Акрона».
«Спартак» уступил «Акрону» (1:2) в Фонбет Кубке России и покинул турнир.
«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, не прошли в следующий раунд. В футболе так бывает. Теперь мы должны сконцентрироваться на чемпионате.
Я видел, что команда не сдавалась. Не могу не отдать должное сопернику, желаю им удачи дальше», – сказал главный тренер «Спартака».
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