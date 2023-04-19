Радимов о «Спартаке»: «Надо отыграться с 0:2, и поэтому выходят… Маслов и Классен 🙈»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Павел Маслов Леон Классен Томаш Тавареш Акрон Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов раскритиковал замены «Спартака» в матче с «Акроном» (1:2).

Московский клуб до 77-й минуты матча Фонбет Кубка России уступал со счетом 0:2. Единственный его гол забил защитник Томаш Тавареш.

«Спартаку» надо отыграться с 0:2, и поэтому выходят… Маслов и Классен 🙈🤪🤣💪⚽️», – написал бывший полузащитник «Зенита».

Павел Маслов и Леон Классен вышли на замену после перерыва вместо Романа Зобнина и Даниила Денисова. Даниил Зорин на 58-й минуте сменил Михаила Игнатова, а Павел Мелешин появился на 66-й вместо Кристофера Мартинса Перейры.

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23 комментария

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Никита Самарин
Ну а на запас посмотреть не судьба? Там усилить даже некем. Привет Соболеву (особенно) и Николсону, которые не могут держать себя в руках.
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Artuom Batishev
Странная реакция... В запасе был кто-то получше?)
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Невский баклан
Классен вообще крутой игрок, 3 навеса и все 3 за ворота)))
+20
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Nikk99rus
Да, я тоже удивился. Чави и Иньесту надо было выпускать, а он Маслова и Классена...
+17
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Spartak ist besser
Ответ Иван Иванов
Так это вообще не твое дело, Радимов...
А что он не так сказал?
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NIK7478
Ответ Иван Иванов
Так это вообще не твое дело, Радимов...
Это его дело, его право высказать свое мнение! Кстати, раз за разом возникают вопросы о квалификации Абаскаля!Разве не очевидно, что человек просто не тянет?! Защиту организовать до сих пор не смог! Во время матча не понимает, что и как надо изменить, и вообще не влияет на игру!
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@ntixrist
он список запасных на этот матч видел вообще? Тупейшая претензия
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Egobrain
Ответ sergspartak
Балбес, он защиту сменил, т.к. она провалилась при 2 голах, атака же играла хорошо.
так хорошо, что забила ничего даже с пенкой
замечательно играла атака
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Neromog
Ответ Невский баклан
Классен вообще крутой игрок, 3 навеса и все 3 за ворота)))
Четыре. Я считал.
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sergspartak
Балбес, он защиту сменил, т.к. она провалилась при 2 голах, атака же играла хорошо.
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Spartakus1984
Вообще то пол комнады почти он и смнеил что бы повлиять на ситуацию.Больше всего поражают бездари типа Радимова со своими советами
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валя_стакан
"Это мой колизей!" - грозно кричал Соболев ныряя на скамейке сапасных.
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N23
Ответ Никита Самарин
Ну а на запас посмотреть не судьба? Там усилить даже некем. Привет Соболеву (особенно) и Николсону, которые не могут держать себя в руках.
Да, если вспомнить,как Радимов тренировал Зенита-2, то ему лучше молчать, вообще
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Василь Еремеев
Думаю надо сказать спасибо драчунам со скамейки
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hulk&boloto
Ответ NIK7478
Это его дело, его право высказать свое мнение! Кстати, раз за разом возникают вопросы о квалификации Абаскаля!Разве не очевидно, что человек просто не тянет?! Защиту организовать до сих пор не смог! Во время матча не понимает, что и как надо изменить, и вообще не влияет на игру!
Когда ":бегит:" Спартак вперёд, так всё нормально при любых тренерах, всегда забьёт. Но если нет...
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Дмитрий Беляев
Он прав с заменами абаскаль постоянно чудит! Что прокатывало в 1 круге после перерыва не прокатывает, плюс баянго (бальдэ)из 10 моментов 1 забивает, хлам напакупали теперь разгребайте, и так из года в год
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Алексий Бяконт
Аленичева с Титовым нет у Абаскаль на лавке!
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