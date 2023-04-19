Радимов о «Спартаке»: «Надо отыграться с 0:2, и поэтому выходят… Маслов и Классен 🙈»

Владислав Радимов раскритиковал замены «Спартака» в матче с «Акроном» (1:2).

Московский клуб до 77-й минуты матча Фонбет Кубка России уступал со счетом 0:2. Единственный его гол забил защитник .

« » надо отыграться с 0:2, и поэтому выходят… и 🙈🤪🤣💪⚽️», – написал бывший полузащитник «Зенита».

Павел Маслов и Леон Классен вышли на замену после перерыва вместо Романа Зобнина и Даниила Денисова. Даниил Зорин на 58-й минуте сменил Михаила Игнатова, а Павел Мелешин появился на 66-й вместо Кристофера Мартинса Перейры.

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