Александр Филимонов: «Не удивлюсь отставке Абаскаля из «Спартака». Какие-то необъяснимые вещи происходят с командой»

Александр Филимонов сказал, что его не удивит отставка Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Спартак» проигрывает «Акрону» (1:2, второй тайм) в игре 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Не удивлюсь отставке Абаскаля по окончании сезона в случае вылета из Кубка. То, как команда играла при нем осенью, очень импонировало. Это приятно удивляло. Сейчас такое ощущение, что все вернулось на свое место.

Какие-то необъяснимые вещи [происходят] со всей командой и тренерским штабом. Возможно, если что-то пойдет не так, может быть и отставка», – сказал бывший вратарь «Спартака».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол