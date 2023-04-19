Александр Филимонов: «Не удивлюсь отставке Абаскаля из «Спартака». Какие-то необъяснимые вещи происходят с командой»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Филимонов Акрон Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Филимонов сказал, что его не удивит отставка Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Спартак» проигрывает «Акрону» (1:2, второй тайм) в игре 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Не удивлюсь отставке Абаскаля по окончании сезона в случае вылета из Кубка. То, как команда играла при нем осенью, очень импонировало. Это приятно удивляло. Сейчас такое ощущение, что все вернулось на свое место.

Какие-то необъяснимые вещи [происходят] со всей командой и тренерским штабом. Возможно, если что-то пойдет не так, может быть и отставка», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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32 комментария

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pit4er
Это обычный спартаковский цикл, незыблемый и неизбежный как смена времен года
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-8
+25
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Slavanya
Кроссы от Классена это что-то с чем-то, Рассказова просто загримировали и перевели на другой?
+14
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Яна
Почему все ждут обязательных побед? Понемногу, поэтапно. Да, бывают неудачи, но на этом путь не останавливается, это не значит что тренеру обязательно нужно сразу же уходить.
Всему терпение.
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Тиджани Бабангида
До конца сезона Абаскаль должен доработать. Его отставка до его завершения будет выглядеть смешно и глупо
+8
-2
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ЗЕНИТ65
Ответ Дима Зезуль
Если бы у Спартака фанаты думали о клубе, они давно уже бы задавали вопросы к руководству
Шо, опять Валера иди сюда?
+4
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Сергей Илюшенков
Ответ Slavanya
Кроссы от Классена это что-то с чем-то, Рассказова просто загримировали и перевели на другой?
А Зиньковский?Бегунок безмозговый!Я ещё 15 матчей назад сказал,что его место скамейка пока не сотрёт её!Да и Бальде деревяшка,да ещё и зазнавшеяся!Если Абаскаль сделал его штатным пенальтистом,то гнать надо рыжего!
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Кот болотный
Если в названии команды 5 букв - спартачам кирдык: Зенит, Акрон, Тосно...
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Kit Belleu
Приход Лукойла в Спартак это сплошная трагедия.Вот такая история.
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Евгений Семенченко
Ответ Kit Belleu
И так с каждым тренером в Спартаке.Кто управляет этим.
карма )))
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Дима Зезуль
Если бы у Спартака фанаты думали о клубе, они давно уже бы задавали вопросы к руководству
+2
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Циник Петербургский
А какой это период спартаковского цикла, не подскажете? Абаскаль - еще гений или уже физрук?
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alexpashc1982@gmail.com
вот и увидели молодёжь в деле. нечего им всем делать в команде. не тянут совмем
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Остап Бендер Сгибальщик
дайте поработать,верим и чо там еще)))
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Kit Belleu
И так с каждым тренером в Спартаке.Кто управляет этим.
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dmitry.tchidakin
Абаскаль провалил зимнюю подготовку
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Мельников Михаил
Абаскаль впервые столкнулся с большим зимним перерывом.
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Rio de Janeiro
Нет,–это СПААА-ртаК!!!
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Искандер АБИШЕВ
А чём говорит клуб 1 лиги выбивает всех он должен быть в рпл а Спартак Днище
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Ковид 07.10.52
Началось....
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seMen_SM
О, паникёры подключились. Состав-то видели? Лидеров, способных ментально и технически повлиять на игру не было. Промес, Джикия, Литвинов, Соболев, Мозес, Хлусевич.. Пол-состава. А Акрон - типичная кубковая история. Запредельный настрой и везение местами.
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Алексей Спартаковский
это надо было делать раньше еще после оренбурга, любой временщик был бы лучше, теперь с неустойкой нехилой уйдет, федун ушел но лукойл то остался как говорится.
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Михаил Меликов
Эшуорта в тренеры😜😜🤣😂
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Свирепый Бамбр*
Отстаньте от Рыжего!
Пусть тренирует. Может и получится что-то.
Все равно пофиг какое место занимать в таблице. Еврокубков-то нет.
А так, глядишь, и сколотит банду из этой молодежи.
Хотя, конечно, обсерились с Акроном знатно.
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Celsius
Отстаньте все!
У Абаскаля сейчас медовый месяц, ему не до Спартака. Повышение зарплаты выбил, теперь получит неустойку и поедет домой, на курорт, наслаждаться жизнью, вместе с молодой женой.
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Maxhoh
Сейчас в команде играют абсолютно рандомные не понятные футболисты. Нет никакого костяка. Одни уходят другие приходят. Толпа безвольных миллионеров.
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