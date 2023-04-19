Александр Филимонов: «Не удивлюсь отставке Абаскаля из «Спартака». Какие-то необъяснимые вещи происходят с командой»
Александр Филимонов сказал, что его не удивит отставка Гильермо Абаскаля из «Спартака».
«Спартак» проигрывает «Акрону» (1:2, второй тайм) в игре 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Не удивлюсь отставке Абаскаля по окончании сезона в случае вылета из Кубка. То, как команда играла при нем осенью, очень импонировало. Это приятно удивляло. Сейчас такое ощущение, что все вернулось на свое место.
Какие-то необъяснимые вещи [происходят] со всей командой и тренерским штабом. Возможно, если что-то пойдет не так, может быть и отставка», – сказал бывший вратарь «Спартака».
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Всему терпение.
Пусть тренирует. Может и получится что-то.
Все равно пофиг какое место занимать в таблице. Еврокубков-то нет.
А так, глядишь, и сколотит банду из этой молодежи.
Хотя, конечно, обсерились с Акроном знатно.
У Абаскаля сейчас медовый месяц, ему не до Спартака. Повышение зарплаты выбил, теперь получит неустойку и поедет домой, на курорт, наслаждаться жизнью, вместе с молодой женой.