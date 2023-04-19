«Спартак» пробил 5 пенальти за последние 3 матча. Реализовали всего 2

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Торпедо Динамо Москва Роман Зобнин Кейта Бальде Александр Соболев Акрон Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» исполнял пенальти в трех матчах подряд.

Сегодня нападающий красно-белых Кейта Бальде не реализовал 11-метровый в игре 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Акрона» (0:0, первый тайм).

В предыдущем матче в рамках Мир РПЛ с «Торпедо» (2:1) «Спартак» трижды бил пенальти: Роман Зобнин забил с точки, а Бальде и Руслан Литвинов – нет.

До этого команда тренера Гильермо Абаскаля также получила право на пенальти в игре с «Динамо» в чемпионате (3:3) – на 88-й минуте его реализовал Александр Соболев.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак».

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25 комментариев

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xomamb
Ждём разъяснений от хабалки что это заговор против великого клупа
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Alex_msk
Они так никогда не снимутся
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adamxx
а там точно пенальти был? мне показалось зобнин сам по ноге игроку ударил со всей дури, и сам же стал причитать и валяться - как ему больно ..
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Викт0р Степанович
А потом ноют что их судьи убивают
+19
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+13
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Hong Kil
Может Спартаку не только с арбитрами встречи организовывать, но и с футболистами?
+5
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Саша Казанов
Шутки про заговор актуальны?
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Georgii Neverov
У спартака на поле находятся не игроки, а стадо баранов, бегать нехотят, бить по воротам не могут, а про пас я вообще молчу...
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Марио Супермарио
Судьи могут назначить, но не могут за поросят забить. Надо менять правила, чтобы судьи могли забивать за хрюшек.
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Правда глаза режет
Ответ xomamb
Ждём разъяснений от хабалки что это заговор против великого клупа
Следите за языком, не хабалка, а содержанка)
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T622222
Хочу в ФНЛ для очищения там Акрон научит играть (
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mitos
Приехали позориться. На пляж мячик погонять. Слов нет.
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krasota19740
Ответ Кирилл Возв
Эээээ, так Акрон не в футбол играет, а в контратаки. Футбола у них еще меньше, чем у Спартака.
А контратаки это что не футбол ? Половина команд в мире в такой футбол играет .. что за ересь ?
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T622222
Ответ Georgii Neverov
У спартака на поле находятся не игроки, а стадо баранов, бегать нехотят, бить по воротам не могут, а про пас я вообще молчу...
Даже свиней - потому что получают миллионы долларов, а играют хуже заводской команды!!!!!
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Ola BP
Ответ Блуждающий странник
Интересно какие отмазы теперь будут лепить. И пенальти поставили и 2-0 летим клубу ФНЛ
Питерские купили игроков Сити, переодели в игроков Акрона, что бы посмеяться над спартаковцами.
Провинциальные комплексы же)
И все на наши с вами налоги!!!!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Alex_msk
Они так никогда не снимутся
Зачем сниматься, когда можно просто вылететь?😏
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T622222
Хорошо что идет в такое время чтобы позор никто не видел - надо для Спартака ночную лигу сделать играть в 3-00 ночи
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Блуждающий странник
Интересно какие отмазы теперь будут лепить. И пенальти поставили и 2-0 летим клубу ФНЛ
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Кертавеш Фернандо
какой позор...
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ZarvuR2020
Тут на фол в атаке больше тянет, чем на пеналь.
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Питекантроп
Ни одного бошкирского пyка что то нет((
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Faust Doc
Пенка левая, так что все справедливо!
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Kanan Jarrus
ахахаха бальде клоун
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