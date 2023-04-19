«Спартак» пробил 5 пенальти за последние 3 матча. Реализовали всего 2

«Спартак» исполнял пенальти в трех матчах подряд.

Сегодня нападающий красно-белых не реализовал 11-метровый в игре 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против « » (0:0, первый тайм).

В предыдущем матче в рамках Мир с « » (2:1) «Спартак» трижды бил пенальти: забил с точки, а Бальде и – нет.

До этого команда тренера также получила право на пенальти в игре с « » в чемпионате (3:3) – на 88-й минуте его реализовал .

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Акрон» – « ».

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