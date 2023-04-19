«Спартак» пробил 5 пенальти за последние 3 матча. Реализовали всего 2
«Спартак» исполнял пенальти в трех матчах подряд.
Сегодня нападающий красно-белых Кейта Бальде не реализовал 11-метровый в игре 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Акрона» (0:0, первый тайм).
В предыдущем матче в рамках Мир РПЛ с «Торпедо» (2:1) «Спартак» трижды бил пенальти: Роман Зобнин забил с точки, а Бальде и Руслан Литвинов – нет.
До этого команда тренера Гильермо Абаскаля также получила право на пенальти в игре с «Динамо» в чемпионате (3:3) – на 88-й минуте его реализовал Александр Соболев.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Спартак».
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