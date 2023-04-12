Флоран Малуда: «Роналду вдохновлял Бензема своими тренировками, преданностью делу. Результаты видны: в 35 Карим продожает прибавлять»

Теги Флоран Малуда Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Золотой мяч Футбол

Флоран Малуда сообщил, что на Карима Бензема оказали влияние Криштиану Роналду и Роналдо.

«Карим очень талантлив. Ему удается переизобретать себя сезон за сезоном. Ему всегда удается поднимать планку игры, он заслужил все, чего добился в футболе.

О «Золотом мяче» он мечтал с детства. Он был большим фанатом Роналдо, который получил этот приз в 1997-м и 2002-м. И Карим представлял себя на его месте.

Путь к награде не был простым. Талант – это еще не все, и он это понимал. Взгляните на его трудовую этику. Лучшие футболисты мира не ищут компромиссов с собой. Чтобы попасть на самый высокий уровень, надо превосходить самых сильных конкурентов.

Нужно работать усерднее остальных, и Карим это понимал. Думаю, и Роналду оказал на него огромное влияние тем, как он тренируется, своей преданностью делу. Карима это вдохновляло. И сейчас видны результаты.

Ему 35 лет, но он продолжает прибавлять. Он доказал, что возможно все, а возраст не помеха», – сказал бывший полузащитник «Челси».

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lucky Z
Ничего, что Роналду своим пребыванием в Реале не дал Бензема раскрыться до 30 лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Ответ 10ztv
тоесть без роналду бензема бы сейчас играл в волге?
Бензема половину срока в Реале боролся за основу с Игуаином, ноздря в ноздрю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
Ответ AF007
О каком хет-трике идет речь, люксембургу?
Венгрии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iwannahaveanick
В Лионе был хорош, но кто бы подумал в 2009 в момент перехода, что заиграет лучше чем Кака.
В свое время, когда продавали Игуаина, а не его, думал, что это большая ошибка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Предан Мадриду!!!
Роналду - легенда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хызыр
Причем тут Криш? Бенз больше вдохновлялся великими кинорежиссерами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Бензина ради Португальца7 держали в Мадриде! Без Португальца7 он ушёл бы вслед за Игуаином!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Victor Victor
Без хет-трика Роналду Португалии и в плей-офф того евро не было бы
О каком хет-трике идет речь, люксембургу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ 10ztv
тоесть без роналду бензема бы сейчас играл в волге?
в торпедо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ JURAVLI
мало того, что Бензема вторую скрипку играл всю карьеру, чтобы Роналду набивал стату. так он и сейчас должен сказать спасибо португальцу за свои текущие успехи. хорош Криштиану, и Евро с бровки затащить может, и бывших партнёров вдохновить 👍
только Бензема до ухода Роналду был деревяшкой, пороющая почти каждый голевой момент. Зидан помог ему адаптироваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xomamb
да чего уж там скрывать - солнце по утрам не всходило бы, если б не подружка Бадра
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
тоесть без роналду бензема бы сейчас играл в волге?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
Ответ JURAVLI
мало того, что Бензема вторую скрипку играл всю карьеру, чтобы Роналду набивал стату. так он и сейчас должен сказать спасибо португальцу за свои текущие успехи. хорош Криштиану, и Евро с бровки затащить может, и бывших партнёров вдохновить 👍
Без хет-трика Роналду Португалии и в плей-офф того евро не было бы
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ JURAVLI
мало того, что Бензема вторую скрипку играл всю карьеру, чтобы Роналду набивал стату. так он и сейчас должен сказать спасибо португальцу за свои текущие успехи. хорош Криштиану, и Евро с бровки затащить может, и бывших партнёров вдохновить 👍
Это Рон мешал Кариму забивать из убойных позиций
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
От создателей роналду вселился в тело Эдера в финале Евро
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Карим профессионал от мозга до костей. Камавинга тоже пришел в Мадрид и признался в интервью, что Карим для него стал примером и мотиватором усердно заниматься дополнительно в тренажерном зале и мы все прекрасно видим, что это приносит свои плоды.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JURAVLI
мало того, что Бензема вторую скрипку играл всю карьеру, чтобы Роналду набивал стату. так он и сейчас должен сказать спасибо португальцу за свои текущие успехи. хорош Криштиану, и Евро с бровки затащить может, и бывших партнёров вдохновить 👍
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Записывал тренировки Роналду, к бабке не ходи ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
оа прав,кстати Бензема и второй золотой мяч заслужил
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Иначе быть не может)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий