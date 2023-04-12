Флоран Малуда: «Роналду вдохновлял Бензема своими тренировками, преданностью делу. Результаты видны: в 35 Карим продожает прибавлять»

Флоран Малуда сообщил, что на Карима Бензема оказали влияние Криштиану Роналду и Роналдо.

«Карим очень талантлив. Ему удается переизобретать себя сезон за сезоном. Ему всегда удается поднимать планку игры, он заслужил все, чего добился в футболе.

О « » он мечтал с детства. Он был большим фанатом , который получил этот приз в 1997-м и 2002-м. И Карим представлял себя на его месте.

Путь к награде не был простым. Талант – это еще не все, и он это понимал. Взгляните на его трудовую этику. Лучшие футболисты мира не ищут компромиссов с собой. Чтобы попасть на самый высокий уровень, надо превосходить самых сильных конкурентов.

Нужно работать усерднее остальных, и Карим это понимал. Думаю, и оказал на него огромное влияние тем, как он тренируется, своей преданностью делу. Карима это вдохновляло. И сейчас видны результаты.

Ему 35 лет, но он продолжает прибавлять. Он доказал, что возможно все, а возраст не помеха», – сказал бывший полузащитник «Челси».