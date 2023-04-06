Карло Анчелотти: «Бензема может выиграть еще один «Золотой мяч». Он один из лучших форвардов мира»
Карло Анчелотти считает, что Карим Бензема может выиграть еще один «Золотой мяч»
Тренер «Реала» высказался о форме форварда после хет-трика в матче Кубка Испании с «Барселоной» (4:0).
«Он нажал на переключатель. Ему очень помогла его работа, проделанная в перерыве на матчи сборных.
Он может выиграть еще один «Золотой мяч», потому что он один из лучших нападающих в мире», – сказал Анчелотти.
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