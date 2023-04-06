Карло Анчелотти: «Бензема может выиграть еще один «Золотой мяч». Он один из лучших форвардов мира»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Футбол

Карло Анчелотти считает, что Карим Бензема может выиграть еще один «Золотой мяч»

Тренер «Реала» высказался о форме форварда после хет-трика в матче Кубка Испании с «Барселоной» (4:0).

«Он нажал на переключатель. Ему очень помогла его работа, проделанная в перерыве на матчи сборных.

Он может выиграть еще один «Золотой мяч», потому что он один из лучших нападающих в мире», – сказал Анчелотти.

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62 комментария

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AF007
Ответ Alex Rhea
Что значит "кто угодно"? Человек второй плей-офф ЛЧ разрывает, в Ла Лиге среди лидеров бомбардиров, вчера Барсу уничтожил. Он и Холанд лучше всех в мире на данный момент
Плей-офф ЛЧ, Ла Лига это конечно всë очень интересно, но один бразильский игрок в 2002-м весь сезон, включая плей-офф ЛЧ, пролежал в лазарете, сыграть толком успел только на одном турнире. ЗМ получил он.

Отгадай название турнира с одного раза
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kiper88
Ответ OneMind
А в плей-офф ЛЧ сколько матчей? И о каких 4 турнирах идёт речь?
Видимо кубок Испании, ЛЧ, клубный ЧМ и лалига
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Moscwow
Ответ Iamliam
ахаха ты еще и считать не умеешь: 4+2 = 7. Уверен?)) Послематчевые пенки не идут в статистику, так же как и незабитые, если ты не знаешь. Так что откатывайся до 3 и не позорься.
Курочкин, Леоноль бил 5 пенок, это факт, хоть ты Климова в жертву принеси вашему алтарю, количество пробитых им пенок не уменьшится
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OneMind
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Если Мадрид снова берет ЛЧ, то никакие судейские скоротечные турнирчики низкого уровня не отберут у Карима второй мяч.
Что же Карим так силы берег осенью ради какого-то скоротечного турнира, что аж забил на игры Реала?
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Мурад Гамзаев
Раз уж тут дискусс по конкурентам на ЗМ, давайте оценим всю картину и всех претендентов. Месси и Мбаппе, провели сопоставимый по уровню своего влияния на команду ЧМ, я бы тут даже чуть чуть склонил чашу весов в сторону Килиана, но в противовес все таки победа Аргентины. На клубном уровне оба вылетели из ЛЧ и дико сливают вторую часть сезона(мои ощущения), Левандовски без шансов, КриРо без шансов, из возможных конкурентов Холланд с дикой статистикой в апл и при условии победы в ЛЧ сити и его кучи голов там сможет побороться всерьез, Бенз не играл на ЧМ, однако соглашусь со многими, что если реал выигрывает кубок и лч и бенз продолжит забивать как начал по весне, то да, он будет главным претендентом. При тех же условиях в зависимости от их вклада можно ещё включить в борьбу Винисиуса, Модрича и Куртуа. Но они на втором плане будут конечно. Топ 5 по итогам сезона на мой взгляд будут Месси, Мбаппе, Холланд, Бензема и Вини. А вот ранг будет зависить от того, как остаток сезона проведут последние трое из списка, ибо врядли игра месси и мбаппе в лиге 1 сильно повлияет на итоги. В их рукавах только прекрасный ЧМ
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Дороф
Да какая разница, какие там шансы...
Золотую цацку опять получит Пенанель.
ФИФА слишком его любит.
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OneMind
Ответ Sevuska
За три дня у него 2 хет-три-ка ! Это , конечно же , не Кюрясяе , но всё же 👍
У вас одна шутка на всех?
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OneMind
Ответ Alex Rhea
В 2010 фанатов Месси всякие там ЧМ не интересовали, как и в 2015 и 2019 всякие там копы америки, а вот в 2021 и 2022 это сразу самые важные турниры))
Так же и у фанатиков Реала ЧМ сразу превратился в посредственный турнир, как только Месси его выиграл, а Роналду провалил
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Achilles 21
Ответ Пенс
Может, но не за этот сезон. В этом уже отдали за семь матчей и исполнение пенальти. Ах да, ещё и матчи с Нантом.
а в плей-офф лиги чемпионов тоже сем матчей так что обломись))))))),ах да забыл ещё вальядолид ручной есть)))))))
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Иван Иванов
Более того, я уверен что под маской Мандрила также скрывается Бензема , нужно подсказать Тодоренко.
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Joey Ramone
Ответ Kyancey
Если удачно проявит себя в следующих матчах ЛЧ плюс «Реал» снова выиграет ЛЧ, шансы на «Золотой мяч» 2023 у Карима будут очень высокие
Адмирал ясен жуй подъехал
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OneMind
Ответ ML26
Почему вы обесцениваете другие турниры? Да, ЧМ это круто, но это всего 7 матчей. Если будет лучший исход - Бензема выиграет 4 турнира, в которых был главным тащером своей команды. А если он ещё и проведет плей-офф как в прошлом году - это будет очень сильной заявкой
А в плей-офф ЛЧ сколько матчей?
И о каких 4 турнирах идёт речь?
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alirealya
Ответ Бодратустра
реал возьмёт но не ЛЧ
Тебе то умник откуда знать, что не возьмёт?
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MajestySport
Пока под свист трибун не будет ходить и не оформит хет-трик Кюрясяу, а не всяким днарям из Барселоны, не видеть ему ЗМ
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#nikon
Реал на ходу, если Карим продолжит свои голеадорские подвиги... почему бы ему ещё раз не забрать "блестящий мячик"!
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alirealya
Ответ Kyancey
Если удачно проявит себя в следующих матчах ЛЧ плюс «Реал» снова выиграет ЛЧ, шансы на «Золотой мяч» 2023 у Карима будут очень высокие
В этом сезоне без вариантов. Очень слабо начал. Плюс не зря же фифа Аргентину протащила в финал. Там уже все решено.
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ML26
Ответ Cearvm
Они нулевые. Бензема не играл на ЧМ, проиграет Ла Лигу, забил в чемпионате всего 14 мячей (и 5 с пенальти). Пару матчей в ЛЧ ничего не изменят.
Почему вы обесцениваете другие турниры? Да, ЧМ это круто, но это всего 7 матчей. Если будет лучший исход - Бензема выиграет 4 турнира, в которых был главным тащером своей команды. А если он ещё и проведет плей-офф как в прошлом году - это будет очень сильной заявкой
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CopaAmerica
Ответ Iamliam
Я бы понял, почему вы это пишете, если бы у Месси и вправду большинство голевых действий было с пенальти. Но ведь это далеко не так. На ЧМ у Лео 4 гола с игры, 3 пенальти, и 2 ассиста. То есть 6 голевых действий с игры и 3 пенки(в матчах в которых было забито минимум 3 гола). Выходит друг, ты позоришься, когда пишешь про эти пенки, не знешь матчасть.
Все эти боты пишут по шпаргаркам штаба роналду
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Alex Rhea
В 2010 фанатов Месси всякие там ЧМ не интересовали, как и в 2015 и 2019 всякие там копы америки, а вот в 2021 и 2022 это сразу самые важные турниры))
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AF007
Ответ Kyancey
Если проявит себя также, как и в прошлом сезоне - шансы будут (опять же плюс «Реал» снова выиграет ЛЧ) - шансы будут
Ну с Хохландом за 3 место может и зарубится, почему нет
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Alex Rhea
Ответ Анатолий Дмитриевич
Кандидат у местных комментаторов на звание "Кто угодно, лишь бы не Месси" уже известен))
Что значит "кто угодно"? Человек второй плей-офф ЛЧ разрывает, в Ла Лиге среди лидеров бомбардиров, вчера Барсу уничтожил.
Он и Холанд лучше всех в мире на данный момент
+6
-7
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Вадим Дзахоев
Ответ Iamliam
Я бы понял, почему вы это пишете, если бы у Месси и вправду большинство голевых действий было с пенальти. Но ведь это далеко не так. На ЧМ у Лео 4 гола с игры, 3 пенальти, и 2 ассиста. То есть 6 голевых действий с игры и 3 пенки(в матчах в которых было забито минимум 3 гола). Выходит друг, ты позоришься, когда пишешь про эти пенки, не знешь матчасть.
Перед кем ты распинаешься? Это же хейтеры. Им без разницы на это. Главное фигню какую-нибудь написать, мейнстримную якобы, а правда это или нет-им не так уж и интересно
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Iamliam
Ответ Moscwow
Мы все пенки считаем. Еще 2 он бил в послематчевых сериях. Итого 7 пенальти в 7 матчах - позорище. А ты ему рисуешь 4 гола с игры, которых не было
ахаха ты еще и считать не умеешь: 4+2 = 7. Уверен?)) Послематчевые пенки не идут в статистику, так же как и незабитые, если ты не знаешь. Так что откатывайся до 3 и не позорься.
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Теннисный абсолют
Ответ VERBLYUD
Ты прав, Бензема второй лучший игрок Реала в 21 веке, но ошибся с первым местом. Первый Модрич, а не позорище.
Зачем писать гадости о великом Роналду?
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нелюбитель футбола
"Перерыв" на матчи сборной на ЧМ не поможет ему выиграть ЗМ...
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