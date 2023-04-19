Зарема о возможной смене формата РПЛ: «Лезут в какие-то дебри! Самое главное – решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства, вернуть посещаемость»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на новость о возможной смене формата РПЛ.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что рассматриваются несколько вариантов формата проведения чемпионата, в том числе организация плей-офф или третьего круга.

«Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Все для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом. С точки зрения маркетинга – это правильно. А со спортивной составляющей – нет.

Теперь мы слышим от тех же реформаторов, что они хотят изменить и систему проведения РПЛ. Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы – зачем? Лезут в какие-то дебри!

Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно, а также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов.

Есть очевидные проблемы. Только после их решения можно придумывать дополнительные турниры, экспериментировать с форматами», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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47 комментариев

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shishovv
О явилась
После игры с Динамо что-то не слышно было 😂
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SMART789
Сколько еще нужно чаепитий с арбитрами помимо уже прошедших двух чтобы окончательно решить судейский вопрос?
+22
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Михаил Савченко
Ответ Dmitry_1986
Я один ни разу не слышал от нее хоть какого то предложения по той или иной озвученной ею же проблемы? Констатацией фактов, которые уже мазоли натерли в прессе или на крупных интернет ресурсах, с умным видом может каждый школьник со спорта. Достаточно читать ленту новостей и знать, что мяч круглый, а не квадратный.
Это популизм, аудитория смм-команды Заремы это как раз школьники со спортса. Я сам могу такие статьи писать десятками. Берешь любую новость, топовый комментарий под ней перефразируешь в своё мнение, постишь - вуаля, вот тебе мнение Заремы по любому вопросу.
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Михаил Савченко
Не упомянула Зенит, так что это не настоящая Зарема
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Dmitry_1986
Я один ни разу не слышал от нее хоть какого то предложения по той или иной озвученной ею же проблемы? Констатацией фактов, которые уже мазоли натерли в прессе или на крупных интернет ресурсах, с умным видом может каждый школьник со спорта. Достаточно читать ленту новостей и знать, что мяч круглый, а не квадратный.
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Фёдор Кузнецов
Кстати, а почему Зарема не комментировала судейские ошибки в пользу Спартака в последних турах?
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Катя СПб
Ответ SMART789
Сколько еще нужно чаепитий с арбитрами помимо уже прошедших двух чтобы окончательно решить судейский вопрос?
Безумное чаепитие "Зарема в стране чудес"
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Dmitry_1986
Ответ Сергей Круглов
Ты один
Ссылочку на любое ее детальное предложение по решению общих футбольных проблем. Без детского популизма и констатацией всем известных фактов задним числом пожалуйста. Искал, искал так и не нашёл. Одна критика и я, я, я, я, я, я, больше собственно ничего...
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igls54
Трёх пенальти за матч, похоже, недостаточно. Надо больше
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Evgeny Trifonov
то есть ещё больше пенальти спартаку? 3 за тайм уже мало?
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schwein
Ответ Spartakus1984
Потому что Спартаковские фаны бойкотировали матчи а фаны зенита в это время лазили на стадионы))А про бесплатные билеты,почему нельзя заострить внимание как зенит позорится?Тебя это сильно зедевает?
В чем конкретно позор? В том что Зенит вымывает традиционную фан базу и вместо нее завлекает на стадион Кузьмичей, которым плевать на фан уйди?
Единственный, кто заботится о доходе в матчей.
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Andrew Petrov
перестать раздавать билеты?может наоборот остаток сезона всем сделать вход бесплатным!?
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Dmitry_1986
Ответ Михаил Савченко
Это популизм, аудитория смм-команды Заремы это как раз школьники со спортса. Я сам могу такие статьи писать десятками. Берешь любую новость, топовый комментарий под ней перефразируешь в своё мнение, постишь - вуаля, вот тебе мнение Заремы по любому вопросу.
Хорошо хоть так, а то я уже подумывать стал, что у части КБ, кто активно ее защищает после того, что она и ЛАФ натворили с клубом, стокгольмский синдром в чистом виде.
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schwein
Ответ Dmitry_1986
Я один ни разу не слышал от нее хоть какого то предложения по той или иной озвученной ею же проблемы? Констатацией фактов, которые уже мазоли натерли в прессе или на крупных интернет ресурсах, с умным видом может каждый школьник со спорта. Достаточно читать ленту новостей и знать, что мяч круглый, а не квадратный.
Это классический прием популистов. Вот и получается, что есть умные люди, а есть те, кто считают Зарему умной
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Albert58
Ответ Dmitry_1986
Я один ни разу не слышал от нее хоть какого то предложения по той или иной озвученной ею же проблемы? Констатацией фактов, которые уже мазоли натерли в прессе или на крупных интернет ресурсах, с умным видом может каждый школьник со спорта. Достаточно читать ленту новостей и знать, что мяч круглый, а не квадратный.
Заметь, об этом же говорят все, только результата нет, Газпром запрещает.
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Борис Адаев
Ответ Воздух Еловатки
Есть ещё женщины в русских селениях
Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт, а потом коня сожрёт!
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Катя СПб
Ответ Воздух Еловатки
Есть ещё женщины в русских селениях
Коней на ходу остановит ))
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Albert58
Главная беда РПЛ это искусственные поля, где за последние игры трое игроков получили травмы( Джикия, Чернов и сегодня, игрок Акрона), не желание бороться с затягиванием времени футболистами и самое главное заряд баблом судеек "его величеством Газпром"
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Сим Сим
Самое простое закончить СВО и начать потихонечку возвращаться к нормальной жизни во ВСЕХ её сферах.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
долго про судей молчала после матча Спартака с Динамо, где пеналь левый и дельфина не удалили.)) Да и с Ахматом там что то накосячили в пользу Спартака. Хех!
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Balt
Ну, вернуть посещаемость как Там решат уже теперь. А вот насчёт судейства - ну так во всех странах и в топ-лигах с ним проблемы уже которые десятилетия. Говорит о вещах которые этим мелким футбольным чинушам не решить.
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vik444
Тролль в действии.
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Воздух Еловатки
Есть ещё женщины в русских селениях
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Юрий Кечко
Как вроде решили после чаепития...не слышно не было даже
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ЗЕНИТ65
Какое её дело до бесплатных билетов? На спартак хоть бесплатно раздавай, хоть приплачивай за посещения матча, всё равно никто ходить не будет.
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