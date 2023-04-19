Зарема о возможной смене формата РПЛ: «Лезут в какие-то дебри! Самое главное – решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства, вернуть посещаемость»
Зарема Салихова отреагировала на новость о возможной смене формата РПЛ.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что рассматриваются несколько вариантов формата проведения чемпионата, в том числе организация плей-офф или третьего круга.
«Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Все для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом. С точки зрения маркетинга – это правильно. А со спортивной составляющей – нет.
Теперь мы слышим от тех же реформаторов, что они хотят изменить и систему проведения РПЛ. Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы – зачем? Лезут в какие-то дебри!
Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно, а также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов.
Есть очевидные проблемы. Только после их решения можно придумывать дополнительные турниры, экспериментировать с форматами», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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