Зарема о возможной смене формата РПЛ: «Лезут в какие-то дебри! Самое главное – решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства, вернуть посещаемость»

Зарема Салихова отреагировала на новость о возможной смене формата РПЛ.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что рассматриваются несколько вариантов формата проведения чемпионата, в том числе организация плей-офф или третьего круга.

«Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Все для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом. С точки зрения маркетинга – это правильно. А со спортивной составляющей – нет.

Теперь мы слышим от тех же реформаторов, что они хотят изменить и систему проведения РПЛ. Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы – зачем? Лезут в какие-то дебри!

Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно, а также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов.

Есть очевидные проблемы. Только после их решения можно придумывать дополнительные турниры, экспериментировать с форматами», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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