Директор «Зенита» по билетам: «Бесплатная реализация себя оправдала. Ожидаем 30 тысяч на матче с «Динамо»

30 тысяч болельщиков могут посетить матч между «Зенитом» и «Динамо».

Об этом сообщил директор по продаже билетов петербургского клуба Илья Шахдан.

«Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК « » реализовал часть билетов бесплатно.

Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с « » количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу.

Уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса – весь нижний был отдан под продажу.

На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса.

С марта мы видим позитивную динамику как по числу зрителей, так и по размеру выручки от реализации билетов.

Уже в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика», – сказал Илья Шахдан.