Директор «Зенита» по билетам: «Бесплатная реализация себя оправдала. Ожидаем 30 тысяч на матче с «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Матч ТВ Fan ID Футбол

30 тысяч болельщиков могут посетить матч между «Зенитом» и «Динамо».

Об этом сообщил директор по продаже билетов петербургского клуба Илья Шахдан.

«Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно.

Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу.

Уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса – весь нижний был отдан под продажу.

На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса.

С марта мы видим позитивную динамику как по числу зрителей, так и по размеру выручки от реализации билетов.

Уже в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика», – сказал Илья Шахдан.

81 комментарий

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Мистер Громов
Директор по продаже билетов раздал их бесплатно?)
Прикольно.
+256
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Amalfitano
Бесплатна реализация это как отрицательны рост или подъём вниз.
+145
-7
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Валентина Николаевна
Директор Зенита по раздаче билетов... Уровень, че )))
+71
-2
+69
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kk.abb
Ответ Мистер Громов
Директор по продаже билетов раздал их бесплатно?) Прикольно.
А какая им разница? Полностью гос клуб, ещё бабок федеральный бюджет и газпром накинут.
+82
-15
+67
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DjordanisGod
а ведь ещё и телевизор можно выиграть!
+56
-3
+53
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ЦСКА1960
Ответ kk.abb
А какая им разница? Полностью гос клуб, ещё бабок федеральный бюджет и газпром накинут.
Выполняют госзаказ по продвижению фан-айди
+52
-7
+45
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Ебздрогыч
Вообще сам факт раздачи бесплатных билетов - это позорище!
+58
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Dinamit555
Ответ Amalfitano
Бесплатна реализация это как отрицательны рост или подъём вниз.
Отрицательная маржинальность
+33
-1
+32
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Balt
Существование этой новости как таковой является подтверждением всей маразматичности и абсурдности ситуации с фан айди. Раньше что, директор по продажам билетов Зенита докладывал что вот на матч 30-ка то придёт благодаря бесплатной реализации? Нет! Все и так знали что на Зенит по умолчанию 30-40 тысяч придёт в любом случае и тот же Зенит в кассу денег пачку получит с билетов и абонементов!
+28
-3
+25
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S1rAlex
Бесплатная реализция. Снова новояз. Отрицательный рост, громкий хлопок..))
+25
-6
+19
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Sobachkin
Студенты, бюджетники, пенсионеры.... новый ультрас Зенита
+20
-3
+17
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Booligan
Ответ Sobachkin
Студенты, бюджетники, пенсионеры.... новый ультрас Зенита
работники жэк, военкоматов и водоканала скорее
+13
-1
+12
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kk.abb
Ответ Кирилл.С-Пб
Продать 25000 или 1500 как на Торпедо. Разница есть? Или так, дальше носа не видим?
Разница есть. На Торпедо 1.5 калеки хоть и ходили всегда, но хоть люди ходят болеть, на Зенит за 500 рублей. Позор.
+12
-2
+10
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And-Rover
выкинуть 1 млрд. рублей на это, это так прекрасно, что аж бездарно
+13
-3
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Александр Трифон0в
Можно доплачивать за посещение, еще больше придет
+10
-1
+9
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Антон
"Бесплатная реализация себя оправдала", ахах. Давай, жги дальше.
+10
-1
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Мистер Громов
Ответ S1rAlex
Бесплатная реализция. Снова новояз. Отрицательный рост, громкий хлопок..))
Жидкий порошок)
+8
0
+8
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Alex_msk
Бургер Кинг поднял реализацию бургеров путем из бесплатной раздачи
+8
-1
+7
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Россия будет свободной
Деньги-то казённые - стало быть, ничьи
+10
-4
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Геннадий Туник
А если бы платили болельщикам за приход на матч,их было бы еще больше.
+6
-1
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Петроград
Ответ Vovker
Закон просто отличный. В кои то веки что-то здравое приняли. Стадо, которое сейчас начнет минусовать, подумайте, кто вам внушил, что фан айди это плохо. Не те ли маргиналы-гопники, бросающиеся на омон, которые теперь не попадут на матч? Оформляется за 5мин, прямо перед матчем, никаких проблем для законопослушных граждан фан айди не несёт.
Как хорошо, что он за 5 минут оформляется!
А зачем?
+8
-3
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Денис Привалов
А Календари будут ?
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Иосиф Сталин
Стоимость фаната Зенита = хот-дог
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a.k.a. DRAGON0928
Классно клубы зарабатывают с fan id)
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Nick Crosier
Честно говорит,что все плачевно.
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