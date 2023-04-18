Директор «Зенита» по билетам: «Бесплатная реализация себя оправдала. Ожидаем 30 тысяч на матче с «Динамо»
30 тысяч болельщиков могут посетить матч между «Зенитом» и «Динамо».
Об этом сообщил директор по продаже билетов петербургского клуба Илья Шахдан.
«Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно.
Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу.
Уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса – весь нижний был отдан под продажу.
На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса.
С марта мы видим позитивную динамику как по числу зрителей, так и по размеру выручки от реализации билетов.
Уже в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика», – сказал Илья Шахдан.
Прикольно.
А зачем?