Зарема предлагает сделать открытыми заседания КДК: «Многие даже не понимают, что там происходит, представляют процедуру типа суда присяжных»

Зарема Салихова предложила проводить заседания КДК РФС в открытом формате

«Считаю, что заседание КДК надо делать открытым. Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных.

А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать», – сказала супруга экс-владельца « » .

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