Зарема предлагает сделать открытыми заседания КДК: «Многие даже не понимают, что там происходит, представляют процедуру типа суда присяжных»
Зарема Салихова предложила проводить заседания КДК РФС в открытом формате
«Считаю, что заседание КДК надо делать открытым. Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных.
А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Народ должен знать своих "героев".