Зарема предлагает сделать открытыми заседания КДК: «Многие даже не понимают, что там происходит, представляют процедуру типа суда присяжных»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФС КДК РФС Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова предложила проводить заседания КДК РФС в открытом формате

«Считаю, что заседание КДК надо делать открытым. Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных.

А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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14 комментариев

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ktibr
первый раз поддержу.
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Ковид 07.10.52
Никогда, как они будут проталкивать назначенные решения...хотя суды открыто проходят, а решения все равно заказные....
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Сергей Молодых
Нужно было делать открытым встречу Спартака с судьями, а не это вот всё
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TheSportNik
Неплохая идея, это посмотреть на этих чудаков, которые принимают странные решения и еще сделать закадровый смех после их речей.
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Катя СПб
Ответ Николай Егоров
Депутаты там ничего не решают ,только кнопки жмут
Вот и показали бы кто какие кнопки нажимает. Вдруг у кого-то совесть проснется.
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Николай Егоров
Ответ Катя СПб
Для начала бы вернуть открытые заседания в Госдуме. Вот тогда, по словам Петра I дурь каждого видна будет.
Депутаты там ничего не решают ,только кнопки жмут
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Катя СПб
Для начала бы вернуть открытые заседания в Госдуме. Вот тогда, по словам Петра I дурь каждого видна будет.
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Клирик
Первый раз за пол года ни слова про Зенит.
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igls54
Очевидно же, что на заседании КДК только и думают в какой извращенной форме поиметь Спартак
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Знатный стахановец
Любопытная женщина.
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Hong Kil
Да конечно! Ванную комнату свою открой, что бы все было прозрачно и все понимали.
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luu
Предлагаю сделать открытым доступ к онлифанс Заремы!
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Назар Игорь
Встречное предложение - сделать открытыми заседания Совмина, Совета Безопасности при президенте, Госдумы, всë транслировать в прямом эфире.
Народ должен знать своих "героев".
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Ебздрогыч
Будет как Дом-2, только про футбол
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