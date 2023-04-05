Геннадий Орлов: «Федун и Зарема популяризируют «Спартак» и будоражат умы. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что популяризирует футбол»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Геннадий Орлов Зарема Салихова Футбол

Геннадий Орлов поделился мнением о высказываниях Леонида Федуна и Заремы Салиховой

– Федун не так давно покинул «Спартак». Не скучно без него?

– Для нас, журналистов, это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола. А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы.

А содержание… Одним нравится, другим – нет. Это все имеет право на жизнь, – сказал журналист. 

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Зарема точно попойляризирует!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Какой-то паноптикум! Так и хочется продолжить шоу по-орловски, - «дядя Гена, а вы в болоте»! И это веселит и популяризирует…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ну очевидно как бы что Федуна и Зарему нельзя отрицать, раз они существуют)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Мир перевернулся.Чем глупей что нибудь сделаешь тем популярней.Орловы майонезы дзюбы мастовой их бы в одну палату.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Дмитриев
Гена себя пропиарил! Получается,что он тоже популяризирует футбол!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Федун и Салихова не популяризируют "Спартак", а позорят, как правило!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Не орлов, а Дятлов
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M'bappe say's hello!
Они это могут. Пусть Зарюшка не молчит. Она порой в тему бакланит😁👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Francesc Fàbregas
Хорош старый, никого не перепутал ✊️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ну да ...теперь шоу называется, когда человек рассказывает о беспределе типов из одного города...народ просто веселится от счастья, что в один клуб без их ведома вбухивают их представители во власти.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Khudayberdin
это просто цирк, который не несёт никакой смысловой нагрузки!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
а шляпа Боярского и рука Дзюбы, это ли не шой))) хотя есть какая-то связь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Больше всех плпуляризируют футбол Терюшков и Свищев
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
популяризируют - от слова попа
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
в отношении Дзюбы "будоражат умы", конечно, сильновато сказано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий