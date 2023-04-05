Геннадий Орлов: «Федун и Зарема популяризируют «Спартак» и будоражат умы. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что популяризирует футбол»

Геннадий Орлов поделился мнением о высказываниях Леонида Федуна и Заремы Салиховой

– Федун не так давно покинул «Спартак». Не скучно без него?

– Для нас, журналистов, это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола. А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы.

А содержание… Одним нравится, другим – нет. Это все имеет право на жизнь, – сказал журналист.