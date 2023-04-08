Зарема о Газизове: «Следующий иск ему стоит подготовить в шоу «Суд присяжных». Может, там поверят в его байки. Смородской приготовиться»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Ольга Смородская Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила отказ в выплате 399 млн рублей Шамилю Газизову по иску к Леониду Федуну

Бывший гендиректор «Спартака» подал иск к экс-владельцу клуба в Уфе осенью 2022 года, затем дело было передано в Хорошевский суд Москвы.

«Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу «Суд присяжных». Может, там поверят в его байки.

Да, и Смородской приготовиться», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ольга Смородская: «Не знаю, на что Зарема собирается подавать в суд. Я процитировала ее интервью, где она называла себя эскортницей»

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23 комментария

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romavor
правда задела
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Pb-SE
Хейтеры на спортсе- вы следующие после Смородской.
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Konstantin Zorin
Газизов этот бой проиграл и виноват в этом исключительно сам.
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Архитектор Мендисабаль
Простиспутница никак не уймётся...
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Кеша
Из грязи в князи !
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Кеша
Ответ Сергей Круглов
А я смотрю ты так ждёшь, аж подписался на ее блог 😂😂😂 А Динаме все на столько плохо? 🤣🤣🤣
Я подписываюсь на кого хочу . А ты чего залез под меня ? Я женщин люблю .
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T622222
А ха ха 🤣
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Сергей Галынский
Вы предпредите когда начнется
Я пиво с попкорном куплю
И в отпуск уйду
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Dmitry_1986
Ответ Сергей Круглов
А я смотрю ты так ждёшь, аж подписался на ее блог 😂😂😂 А Динаме все на столько плохо? 🤣🤣🤣
Стокгольмский синдром у вас?
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i.ivanov...russia.dca......
Как два башкира - экскортница и бизнесмен поссорились....
+4
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2ran
"Мы даже еще не начинали" (с)
0
-1
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Hong Kil
видимо мефедрон такое дело, что везде успеваешь, и о российском футболе беспокоиться и выплаты комментировать и стрелку в суде забивать и о прелестях Ахмуна помечтать. Я уж не говорю про Дзюбу и Зенит, а есть еще старый больной муж и дети..
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Иван Иванов
Этот болван башкирский сам себе яму роет. Не подымал бы всю эту тему, остался бы с 93-ми лямами. А так и эти потеряет
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Міш Міш
А я вот только недавно изнал, что в Англии таких как зарема называют Вогс
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Игорь Пичугин
Ответ Aleks Del Piero
Ни слова про Зенит и Газпром... Зарема, ты ли это?
Она заговорит про после того как Зенит ещё штук 7 впихнет Спартаку.
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Сергей Круглов
Ответ Кеша
Все уже на старте ! Готовы! Все уже ждут от экспертницы Салиховой новые байки !
А я смотрю ты так ждёшь, аж подписался на ее блог 😂😂😂 А Динаме все на столько плохо? 🤣🤣🤣
+2
-5
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Simplicissimus
Долго поди этот гэг готовила? Или тебе готовили? Да вы все красавчики. Эскортница, отыгрывающая правдорубку, Леонид Шредингера, который то ли подписывал, то ли нет, то ли вообще не имеющий права, Газиз, который забыл, что вопросики решаются методом "чей кабанчик быстрее подскочит и слаще подмажет", а теперь охает, чего ж его карта не сыграла))) Да просто книга "Пес, лесбиянка, почётный геолог и другие". Короче, эти артисты сломались, несите новых!
+2
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Алексей Сигаев
Шальная императрица раскудахталась
+6
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Ход_Конём
Ну, вот и "час суда" возродили на спортсе
+9
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Юрий Кечко
Так на Смородскую ты же хочешь подавать иск, то есть сама в роли Газизова)))
На этот раз те кто пишут ей текст лоханулись в попытке съязвить
+3
-6
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Магомед Саид Амирханов
Всё только начинается
+8
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Aleks Del Piero
Ни слова про Зенит и Газпром... Зарема, ты ли это?
+2
-7
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Кеша
Все уже на старте ! Готовы! Все уже ждут от экспертницы Салиховой новые байки !
+2
-7
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