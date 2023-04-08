Зарема о Газизове: «Следующий иск ему стоит подготовить в шоу «Суд присяжных». Может, там поверят в его байки. Смородской приготовиться»
Зарема Салихова оценила отказ в выплате 399 млн рублей Шамилю Газизову по иску к Леониду Федуну
Бывший гендиректор «Спартака» подал иск к экс-владельцу клуба в Уфе осенью 2022 года, затем дело было передано в Хорошевский суд Москвы.
«Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу «Суд присяжных». Может, там поверят в его байки.
Да, и Смородской приготовиться», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ольга Смородская: «Не знаю, на что Зарема собирается подавать в суд. Я процитировала ее интервью, где она называла себя эскортницей»
Я пиво с попкорном куплю
И в отпуск уйду
На этот раз те кто пишут ей текст лоханулись в попытке съязвить