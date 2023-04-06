Зарема ответила английской поговоркой на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днем рождения: «Задувание чужой свечи не сделает вашу ярче»
Зарема Салихова ответила на отсутствие поздравлений Леонида Федуна от «Спартака»
Красно-белые не поздравили ее мужа и бывшего владельца клуба с днем рождения в социальных сетях и на сайте. Вчера, 5 апреля, Федуну исполнилось 67 лет.
«Клуб не поздравил Федуна с днем рождения? «Спартак» как раз поздравил и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие.
Есть такая поговорка: «Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter» (можно перевести как «Задувание чужой свечи не сделает вашу свечу ярче – Sports.ru)», – заявила жена бывшего владельца «Спартака».
Леонид Федун руководил «Спартаком» с 2004 по 2022 год. При нем красно-белые выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Когда умер Старостин, единственный клуб представители которого не были на похоронах, это Спартак( тогда он еще так назывался,но буквально через 2 месяца переименовали в ФКСМ).
Червиченко тоже не поздравляют.
Навстречу ей Федун. Спрашивает:
-Зарема,ты сегодня душ принимала?
-Принимала
Федун задувает свечу
-Вот и хорошо