Зарема ответила английской поговоркой на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днем рождения: «Задувание чужой свечи не сделает вашу ярче»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Лукойл Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова ответила на отсутствие поздравлений Леонида Федуна от «Спартака»

Красно-белые не поздравили ее мужа и бывшего владельца клуба с днем рождения в социальных сетях и на сайте. Вчера, 5 апреля, Федуну исполнилось 67 лет.

«Клуб не поздравил Федуна с днем рождения? «Спартак» как раз поздравил и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие.

Есть такая поговорка: «Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter» (можно перевести как «Задувание чужой свечи не сделает вашу свечу ярче – Sports.ru)», – заявила жена бывшего владельца «Спартака».

Леонид Федун руководил «Спартаком» с 2004 по 2022 год. При нем красно-белые выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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19 комментариев

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Честный контроль
Ничего удивительного. Не в первой.
Когда умер Старостин, единственный клуб представители которого не были на похоронах, это Спартак( тогда он еще так назывался,но буквально через 2 месяца переименовали в ФКСМ).
Червиченко тоже не поздравляют.
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nobrainnopain
А кто из вас поздравляет следующего владельца своего бывшего автомобиля с ДР?
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Stas Zaitsev
Ответ Celsius
Федун на Спартаке денег заработал - на выделенной ему для стадиона земле он построил Тушино-2018, на котором заработал примерно 2.5 млрд. евро, что окупило и стадион, и его затраты на Спартак и еще где-то 1 млрд. евро осталось..
Бухгалтер Федуна на спортсе. где ж ещё тему быть.
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ВячеславКЗ
Ответ Faust Doc
И в посасывании!
Знакомая для тебя тема, я так понял. Не поперхнись.
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Celsius
Ответ инок
Федун много сделал для Спартака, стадион построил, не жалел денег на его развитие. Не поздравить его с днем рождения, это не совсем этично.
Федун на Спартаке денег заработал - на выделенной ему для стадиона земле он построил Тушино-2018, на котором заработал примерно 2.5 млрд. евро, что окупило и стадион, и его затраты на Спартак и еще где-то 1 млрд. евро осталось..
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rarog
Идёт по Зарема по темному коридору.
Навстречу ей Федун. Спрашивает:
-Зарема,ты сегодня душ принимала?
-Принимала
Федун задувает свечу
-Вот и хорошо
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Самозанятый
Так, напомните, это Стэтхэм или Раневская?
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mean machine/
Экспертница о задувания свечей ...
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Valentin Kompaneytsev
Ответ инок
Федун много сделал для Спартака, стадион построил, не жалел денег на его развитие. Не поздравить его с днем рождения, это не совсем этично.
Совсем неэтично.
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Faust Doc
Ответ ТрактоПоктер
Зарема сечёт в задувании чужих свечей ....)
И в посасывании!
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RokeSantaCruz
Зарема обладает обострённым чувством справедливости
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ТрактоПоктер
Зарема сечёт в задувании чужих свечей ....)
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chiga
🐷 что с них взять!
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Данко Лазович
этот рот ещё и на заморском разговаривает 😝
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инок
Федун много сделал для Спартака, стадион построил, не жалел денег на его развитие. Не поздравить его с днем рождения, это не совсем этично.
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Hong Kil
Английские свечи глотала?
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alexsem69
Как-то не по людски постурюпили (
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Blowing по привычке перевелось иначе 8)
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Никита Самарин
Вообще зря не поздравили, косяк.
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