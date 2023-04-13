Месси в беседах с Хави о «Барсе» употребляет форму первого лица, говоря о команде: «Мы выиграли», «Мы сыграли хорошо»

Лионель Месси сообщил Хави о желании вернуться в «Барселону».

Как сообщила журналистка Лайя Тудель Прадес в программе в эфире Tot costa Catalunya Radio, Месси и в переписках часто обсуждают матчи и атмосферу в раздевалке «Барселоны».

При этом Месси нередко говорит о «Барсе» в первом лице: «Мы выиграли», «Мы сыграли хорошо».

Ранее сообщалось, что « » готова предложить Месси контракт по окончании сезона, если одобрит его переход.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)