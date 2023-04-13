Месси в беседах с Хави о «Барсе» употребляет форму первого лица, говоря о команде: «Мы выиграли», «Мы сыграли хорошо»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Лионель Месси сообщил Хави о желании вернуться в «Барселону».

Как сообщила журналистка Лайя Тудель Прадес в программе в эфире Tot costa Catalunya Radio, Месси и Хави в переписках часто обсуждают матчи и атмосферу в раздевалке «Барселоны».

При этом Месси нередко говорит о «Барсе» в первом лице: «Мы выиграли», «Мы сыграли хорошо».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить Месси контракт по окончании сезона, если Ла Лига одобрит его переход.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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34 комментария

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MD | Средняя посещаемость Spotify Camp Nou в этом сезоне на 14 матчах Ла Лиги составила 83 148, что является самым высоким средним показателем в 21 веке, превысив 79 192 в сезоне 2010/11. Рекорд будет побит до переезда на стадион «Монжуик
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Шей Лугаси:Несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ, «Барселоне» нравится работа, выполненная Жорди Кройфом и его хорошие отношения с Хави и советом директоров.

• Ожидается, что клуб заключит с ним новый контракт. Жорди уже работает с Хави и тренерским штабом по планированию состава на следующий сезон
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Catalunya Radio: Выздоровление Дембеле идет медленно. Когда он вернется – неизвестно
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Ашраф Бен Айад: «Барселона» довольна тем, что предлагает Хулиан Араухо на тренировках с первой командой, а игрок также доволен быстрой адаптацией к городу и атмосфере внутри клуба
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Роджер Торелло: Отец Витора Роке сказал клубу, что игрок хочет присоединиться к «Барселоне», но также потребовал, чтобы они поехали в Бразилию и договорились непосредственно с «Атлетико Паранаэнсе»
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Donald J. Trump
Ответ Михо
Понятно что Барса для Лео дом, а ПСЖ просто вынужденная работа, ну как вахта на Севере) при этом он свою работу делает очень качественно)
качественно держит ПМЖ от финала ЛЧ.
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Нефанатик
Это ли не повод перечислить ему еще 500 млн?
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Okaka
Мы опять вылетели от Баварии, дважды за сезон
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Fox_Mulder_12
Подобные новости читают и фаны ПСЖ, и вы потом удивляетесь, почему ж его освистывают.
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Donald J. Trump
Ответ шампион
Мы выиграли. Мы играли хорошо. Вы проиграли. Вы играли хреново.
Мы выиграли благодаря Месси
Вы проиграли из-за Игуаина
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Donald J. Trump
Ответ rigobersong
Так Месси всегда говорил, что команда важнее всего. Отдавал пасы партнерам на пустые при выходе 2 в 1, отдавал пенальти и всегда жертвовал собой ради команды. Это все люди прекрасно понимают, кто смотрел футбол последние 20 лет:))
А потом попросил всго навсего 100 млн в год, когда команда была в шаге от финансовой катастрофы, подумаешь мелочи какие. Но Лапорта не оценил все старания Месси.
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Donald J. Trump
Ответ David Becker
Не знал, что у тебя группа с Бадром и Роналду)
Бадр и Роналду его по кругу пускают.
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Reims Start 2023
Ответ f0rmoceft
Не от него зависит, он то по-любому хочет.
Надеюсь ради бабла Ла Лига одобрит, так как мощная реклама для Тебаса и бабло в карман, хоть он и не хочет сильную Барсу
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Vovker
Мы будем отправлены в Сегунду за финансовые махинации.
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Befire
Леня Слуцкий: "Мы обосрались"
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f0rmoceft
Ответ Reims Start 2023
Месси вернись
Не от него зависит, он то по-любому хочет.
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Altim
Месси: "Эти мешки из ПСЖ отлетели от Баварии, хорошо хоть мы Ла Лигу выиграем" ))
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David Becker
Ответ Человек1991
Роналду в беседах с Бадром об Аль Насре : Я , Я , Я , и только Я , но как же надоела эта Талиска . )
Не знал, что у тебя группа с Бадром и Роналду)
+1
-1
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ZZRM
Ну так он сейчас хоть и не игрок Барсы, но человек провёл в этом клубе почти 2/3 своей жизни. Учитывая, что у Месси сильно развиты семейные ценности, то я уверен, что слова «мы хорошо играли» говорит преданный болельщик Барсы, а не бывший или будущий игрок клуба. Так что ничего тут удивительного или интригующего нет
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BananaMantana
Как болельщик Реала хочу, чтобы Месси вернулся в Барсу ) Аудиторию свою токсичную хоть и вернет, но это аудитория. А самое главное Барса по игре просядет в ЛаЛиге. О 2х пропущенных за весь турнир останется мечтать. Зато из группы выйдут в ЛЧ. Уж там Месси забивать умеет. Главное, чтобы на Баварию не попали
+12
-4
+8
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rigobersong
Так Месси всегда говорил, что команда важнее всего. Отдавал пасы партнерам на пустые при выходе 2 в 1, отдавал пенальти и всегда жертвовал собой ради команды. Это все люди прекрасно понимают, кто смотрел футбол последние 20 лет:))
0
-6
-6
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шампион
Мы выиграли. Мы играли хорошо.
Вы проиграли. Вы играли хреново.
+16
-1
+15
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Vvvv Xxxx
Ответ ottomann
Мы снова без денег
🤣🤣🤣🤣🤣
+8
-2
+6
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ottomann
Мы снова без денег
+34
-7
+27
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Человек1991
Роналду в беседах с Бадром об Аль Насре : Я , Я , Я , и только Я , но как же надоела эта Талиска . )
+1
-3
-2
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