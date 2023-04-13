Месси в беседах с Хави о «Барсе» употребляет форму первого лица, говоря о команде: «Мы выиграли», «Мы сыграли хорошо»
Лионель Месси сообщил Хави о желании вернуться в «Барселону».
Как сообщила журналистка Лайя Тудель Прадес в программе в эфире Tot costa Catalunya Radio, Месси и Хави в переписках часто обсуждают матчи и атмосферу в раздевалке «Барселоны».
При этом Месси нередко говорит о «Барсе» в первом лице: «Мы выиграли», «Мы сыграли хорошо».
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить Месси контракт по окончании сезона, если Ла Лига одобрит его переход.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
• Ожидается, что клуб заключит с ним новый контракт. Жорди уже работает с Хави и тренерским штабом по планированию состава на следующий сезон
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