Губернатор Самарской области об «Акроне» в Кубке: «Перспективы замечательные. Все равно, с кем играть. Для них нет авторитетов»
Дмитрий Азаров оценил перспективы «Акрона» в Фонбет Кубке России.
В полуфинале Пути регионов (2-й этап) тольяттинцы примут сегодня «Спартак».
«Я думаю, перспективы у «Акрона» замечательные. Мне кажется, команде вообще все равно, с кем играть. Они доказали, что для них нет авторитетов, у них настоящий кубковый характер.
Понятно, что есть [традиция] у команд Самарской области обыгрывать «Динамо» (бело-голубые вылетели из Пути РПЛ, уступив «Крыльям Советов» — прим. ред.). Думаю, этот настрой позволит «Акрону» добиваться новых побед и в следующих матчах», – сказал губернатор Самарской области.
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Не в обиду. Мы тоже так думали....