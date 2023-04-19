Губернатор Самарской области об «Акроне» в Кубке: «Перспективы замечательные. Все равно, с кем играть. Для них нет авторитетов»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Дмитрий Азаров Акрон Футбол

Дмитрий Азаров оценил перспективы «Акрона» в Фонбет Кубке России.

В полуфинале Пути регионов (2-й этап) тольяттинцы примут сегодня «Спартак».

«Я думаю, перспективы у «Акрона» замечательные. Мне кажется, команде вообще все равно, с кем играть. Они доказали, что для них нет авторитетов, у них настоящий кубковый характер.

Понятно, что есть [традиция] у команд Самарской области обыгрывать «Динамо» (бело-голубые вылетели из Пути РПЛ, уступив «Крыльям Советов» — прим. ред.). Думаю, этот настрой позволит «Акрону» добиваться новых побед и в следующих матчах», – сказал губернатор Самарской области.

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25 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ Александр Поливенко
Думаю Спартак сегодня опустит на землю этот Акрон. Даже без многих ключевых игроков. Да будет так. Вперёд, Спартак!!! 💪
Разве что Акрон только опустит на землю Спартак, обратного варианта быть не может, для такого состава и бюджета они уже добились невероятного результата
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skorpy55
Ответ Александр Поливенко
Поигрались, и хватит. Сегодня Жигулевская песенка будет спета
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь....
Не в обиду. Мы тоже так думали....
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skorpy55
Ответ Александр Поливенко
Я знаю что говорю...
Ну тогда без проблем....
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justbored
Ну уж давайте, макароны, берите кубок теперь.
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Энгельберт Хампердинг
За Макрон 5 с детства!
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Nikolay
Интересно, а что скажет Моше Кантор про свою команду?
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rospierdolator
Ответ Студия Просторы
Акрон покажет московским выскочкам, как надо играть. 4 победа над Москвой кажется очень возможной
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skorpy55
Ответ Владимир Молявин
Вперёд, Спартак!!! Ждём победы!!!
Мы тоже ждали победы......
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Александр Поливенко
Ответ skorpy55
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.... Не в обиду. Мы тоже так думали....
Я знаю что говорю...
+1
-1
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Александр Поливенко
Ответ skorpy55
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.... Не в обиду. Мы тоже так думали....
Не в обиду...
+1
-1
0
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skorpy55
Ответ Александр Поливенко
Я знаю что говорю...
Значит знаешь что говоришь? Ну вот получи. Я же говорил что не спеши Спартак победителем делать заранее, до игры. Но ты был уверен в победе Спартака. Мы тоже были уверены в победе Динамо, но тоже поспешили, вот я тебя и предостерёг....
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skorpy55
Ответ Александр Поливенко
Поигрались, и хватит. Сегодня Жигулевская песенка будет спета
Вот и спели песенку вам Акронцы.....
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