Губернатор Самарской области об «Акроне» в Кубке: «Перспективы замечательные. Все равно, с кем играть. Для них нет авторитетов»

Дмитрий Азаров оценил перспективы «Акрона» в Фонбет Кубке России.

В полуфинале Пути регионов (2-й этап) тольяттинцы примут сегодня « ».

«Я думаю, перспективы у « » замечательные. Мне кажется, команде вообще все равно, с кем играть. Они доказали, что для них нет авторитетов, у них настоящий кубковый характер.

Понятно, что есть [традиция] у команд Самарской области обыгрывать « » (бело-голубые вылетели из Пути РПЛ, уступив «Крыльям Советов» — прим. ред.). Думаю, этот настрой позволит «Акрону» добиваться новых побед и в следующих матчах», – сказал губернатор Самарской области.

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