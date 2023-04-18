Лапорта – фанату на вопрос о том, вернется ли Месси в «Барсу»: «Да»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» заявил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

Жоан Лапорта утвердительно ответил болельщику на вопрос о возвращении аргентинца.

– Месси [вернется] в «Барсу»?

– Да, – ответил Лапорта.

Как сообщал журналист Жерар Ромеро, в Ла Лиге считают, что у «Барселоны» уже есть договоренность с Месси.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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69 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Лапорта всю предвыборную кампанию устроил на словах что Месси останется
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+111
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Мадрид наказывает!
Ответ Фёдор Кузнецов
Лапорта всю предвыборную кампанию устроил на словах что Месси останется
а в первый приход на том, что привезет Бекхема)
+68
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+50
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Homelender_666
Опять даёт ложные обещания?)
+39
-4
+35
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alberto-m
Ответ Мадрид наказывает!
а в первый приход на том, что привезет Бекхема)
Спасибо бекхэму что его не получилось к нам доставить и вместо него пришёл Роналдиньо
+23
-5
+18
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Футбол_это_жизнь
Ответ Итачи Учиха
Как бы все не скатилось вновь к "отдай мяч Месси". При здоровом костяке команды Барса отличную игру показывает. Этот переход может эту цельность и распределение обязанностей убить
Последние матчи показали, что без креативного центра атака вообще ничего не может!
+20
-3
+17
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Итачи Учиха
Как бы все не скатилось вновь к "отдай мяч Месси". При здоровом костяке команды Барса отличную игру показывает. Этот переход может эту цельность и распределение обязанностей убить
+20
-6
+14
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Марслан Акматалиев
Ответ Итачи Учиха
Как бы все не скатилось вновь к "отдай мяч Месси". При здоровом костяке команды Барса отличную игру показывает. Этот переход может эту цельность и распределение обязанностей убить
Отличную игру Барса показывает когда в составе одновременно играют Педри, Де Йонг и Дембеле. Вылет кого-то из них сказывается на игре команды.
Без Усмана нет скорости в атаке, без Педри креатива в полузащите, а без Де Йонга нет связующего звена.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Итачи Учиха
Как бы все не скатилось вновь к "отдай мяч Месси". При здоровом костяке команды Барса отличную игру показывает. Этот переход может эту цельность и распределение обязанностей убить
У них при здорово костяке к концу чемпионата всего 53 гола забиты, о чём речь? Если бы не пруха с сухарями тер Штегена (а там было много везения), сейчас и никакого первого места не было бы.
Они сейчас доказывают результатами в атаке, почему они ему отдавали мяч.
Вопрос не в том, будут ли отдавать мяч Месси, а в том, будет ли больше голов.
Какая радость в том, чтобы не отдавать мяч Месси, если они не умеют ни создавать моменты, ни бить по воротам?
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CyberUnited
Ответ Подлый Интригант
Бэкхем бездарный футболист был, который единственное что умел - исполнять стандарты
62+81 за мю только в АПЛ (с пенальти 2 гола). Бездарные тут только твои познания в футболе)
+12
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Отец Абду
Ответ Итачи Учиха
Как бы все не скатилось вновь к "отдай мяч Месси". При здоровом костяке команды Барса отличную игру показывает. Этот переход может эту цельность и распределение обязанностей убить
Ну да, у Барсы прям отличная игра, что многие матчи заканчиваются со счётом 1:0 или 0:0:)
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ivanessense
Ответ Подлый Интригант
Бэкхем бездарный футболист был, который единственное что умел - исполнять стандарты
наверное больше, чем сейчас, я никогда не охреневал.
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AF007
Ответ Мадрид наказывает!
а в первый приход на том, что привезет Бекхема)
Думаю перес задним умом с удовольствием бы обменял бэхэма на того бразильского паренька из Псж)
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Оригинальный Ник
Ответ Фёдор Кузнецов
Лапорта всю предвыборную кампанию устроил на словах что Месси останется
Лапорта умный тип. Сыграл на доверчивости мессифаном, стал президентом и скинул балласт. Нового контракта Месси Барселона точно не выдержала бы, и Лапорта это понимал с самого начала
+12
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Пирс Морган
Ответ Homelender_666
Опять даёт ложные обещания?)
Походу скоро новые выборы будут)
+6
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KataDiaz
Ответ Мадрид наказывает!
а в первый приход на том, что привезет Бекхема)
Ну в итоге то получилось лучше, привёз роналдиньо. Да и сейсас уже нужно без Месси жить.
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Алексей Ненахов
Он же так же говорил что Месси не уйдёт )
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ivanessense
Ответ HI MARS
Лол.Глава Ла Лиги думает о клубе больше чем президент клуба.Без ограничений долгов было бы в два раза больше
Глава Ла Лиги прекрасно понимает, что Месси в Барсе - это многомиллионные доходы Лиги. Да, иногда получается, что интересы Лиги и её репутация вступают в конфликт.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Итачи Учиха
Как бы все не скатилось вновь к "отдай мяч Месси". При здоровом костяке команды Барса отличную игру показывает. Этот переход может эту цельность и распределение обязанностей убить
Тут многие утверждают, что всё пойдёт по маслу, если Хави возьмёт наработки Скалони, – а я вот не хочу, чтобы Барселона играла как Аргентина: строила игру от соперника, на результат (естественно, и речи нет об удовольствии от просмотра сего действа), и уж тем более я не хочу видеть Педри, который берёт пример с Де Пауля и Мак Аллистера и снова оголтело носится по полю (как в свой первый сезон в команде); он, пожалуй, больше всех выиграл от ухода Месси – очень сильно прибавил в креативе.
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андрей кольцов
Ответ Отец Абду
Спортс отстаёт от новостей или у них свой такой алгоритм?:) Этой новостью уже 3 дня, а редакторы решили сегодня опубликовать.... и это после вчерашней высказываний Лапорты:)
Текст переводили
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Алибек Багаутдинов
Ответ ZamoRano
Интересно, а Месси побил рекорд по предголевым в истории???
нет, зато скоро побьет рекорд по голам в истории топ-5 лиг, обогнав твоего любимчика)
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Отец Абду
Спортс отстаёт от новостей или у них свой такой алгоритм?:)
Этой новостью уже 3 дня, а редакторы решили сегодня опубликовать.... и это после вчерашней высказываний Лапорты:)
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ljolik888
Договорённость может и есть. Но также есть один глава ЛаЛиги который ставит палки в колеса .
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CyberUnited
Ответ Подлый Интригант
все голы со штрафных все голевые с угловых, замени Бэкхема на Юсупова ничего бы не изменилось
Ты хоть сам веришь в чушь которую пишешь)) у него 18 голов со штрафных в апл, что является рекордом))
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Никита Арк
Ответ Подлый Интригант
Бэкхем бездарный футболист был, который единственное что умел - исполнять стандарты
тебя кто-то, обидел?
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Goofts
"Да" может означать и прощальный матч
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