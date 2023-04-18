Лапорта – фанату на вопрос о том, вернется ли Месси в «Барсу»: «Да»
Президент «Барселоны» заявил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.
Жоан Лапорта утвердительно ответил болельщику на вопрос о возвращении аргентинца.
– Месси [вернется] в «Барсу»?
– Да, – ответил Лапорта.
Как сообщал журналист Жерар Ромеро, в Ла Лиге считают, что у «Барселоны» уже есть договоренность с Месси.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
Без Усмана нет скорости в атаке, без Педри креатива в полузащите, а без Де Йонга нет связующего звена.
Они сейчас доказывают результатами в атаке, почему они ему отдавали мяч.
Вопрос не в том, будут ли отдавать мяч Месси, а в том, будет ли больше голов.
Какая радость в том, чтобы не отдавать мяч Месси, если они не умеют ни создавать моменты, ни бить по воротам?
Этой новостью уже 3 дня, а редакторы решили сегодня опубликовать.... и это после вчерашней высказываний Лапорты:)