Президент «Барселоны» заявил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

утвердительно ответил болельщику на вопрос о возвращении аргентинца.

– Месси [вернется] в «Барсу»?

– Да, – ответил Лапорта.

Как сообщал журналист Жерар Ромеро, в считают, что у «Барселоны» уже есть договоренность с Месси.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)